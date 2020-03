Přerušení mistrovských soutěží se vedle profesionálních sportovců dotklo pochopitelně také všech amatérů. Nejrozšířenějším sportem v České republice je jak známo fotbal a na Trutnovsku platí za vedoucí celek okresního přeboru TJ Jiskra Kocbeře.

Co znamená přerušení soutěže pro tak malý oddíl, který aktuálně čítá 68 členů? Podrobnosti o tom Krkonošskému deníku prozradil pětatřicetiletý sekretář klubu Jiří Štěpař, zároveň místopředseda Výkonného výboru OFS Trutnov.

Předně, čekal jste na začátku března, kdy jsme začali COVID-19 vnímat, že by se situace mohla takto zdramatizovat?

Situaci jsem přes média sledoval asi jako každý z nás. Postupem času a přísunem informací, zejména z Itálie, se bohužel dalo předpokládat, že momentální dění zasáhne každého z nás.

V minulém týdnu vše vygradovalo v přerušení všeho sportovního dění v ČR. Řekl jste si hned, že jde o správný krok nebo jste patřil k těm, co zpočátku o vážnosti situace pochybovali?

Nebudu dělat chytrého. Měl jsem trávit Světový pohár v biatlonu přímo v Novém Městě na Moravě a všichni víme jak to dopadlo. Říkal jsem si, že kvůli třem nakaženým se zbytečně uzavírá závodiště. Ale zpětně musím dát tomuto rozhodnutí za pravdu. Ta situace je velmi vážná a může stát životy, zde jde zkrátka sport stranou.

Jak vlastně do té doby probíhala zimní příprava v klubu kocbeřské Jiskry?

Příprava probíhala až do společného soustředění dobře. Předvedli jsme i pár dobrých výkonů v přátelských zápasech. V posledním týdnu jsme si ale celý dojem pokazili. Jednak docházkou a jednak bohorovným přístupem k utkání s Velkou Jesenicí. Tam bylo potřeba si pár věcí vyříkat.

Vaše mužstvo je vedoucím celkem okresního přeboru. Hádám, že sezonní ambice u vás nehovořily o ničem jiném než postupu do krajské soutěže I. B třídy.

Máte pravdu. V kraji se nám zalíbilo a chceme zpět. Proto jsme i s tímto záměrem sestavovali kádr a vytvářeli hráčům podmínky. Stejně tak jsme s touto vizí změnili trenérské obsazení. Na to, že máme v základní sestavě šest nových hráčů, si všechno docela rychle sedlo a výsledky přišly.

Bojíte se nyní, že by třeba aktuální ročník byl zcela ukončen?

Stát se může úplně všechno, jsme v období nejistoty. Na tuhle situaci ani neexistuje žádný mustr, jak se připravit a jak postupovat. Pokud budu mluvit pouze za sebe, tak si ještě dokáži představit, že se mohou případně dvě až tři kola dohrát v týdnu. V případě odložení většího počtu zápasů ale nevidím reálnou možnost sezonu dohrát. V týdnu tu máme zaměstnání, na konci června už začínají dovolené, blíží se přípravy na další ročník… Těžká situace.

Jenže co potom? Vy jste jedním z činovníků Okresního fotbalového svazu Trutnov. Odehrána je polovina soutěže. Umíte si představit, že by pak byly dosažené výsledky zcela anulovány?

Zase pouze můj osobní názor z pozice místopředsedy. Čtrnáct zápasů odehráno, údržba hřišť zaplacena, hostování a přestupy zaplaceny, pronájmy a soustředění zaplaceny. Náklady klubům už zůstanou, nikdo jim je nevrátí a soutěž by se anulovala? To je pro mne v tuto chvíli nepřijatelná varianta. Ale samozřejmě v návaznosti na další fungování vyšších soutěží se může stát všechno.

Je to spíš otázka na trenéra, ale dostali u vás hráči nějaký dočasný tréninkový plán nebo jste si od fotbalu dali všichni naprostou stopku?

Abych řekl pravdu, tak to absolutně netuším. Navíc bez kontroly těžko dosáhnout nějakého očekávaného výsledku. V dnešní době, kdy se hráčům stále něco nelíbí a všechno se jim zdá málo, tak máte co dělat, abyste je motivovali pro týmový trénink, natož individuální…

Všední program se výrazně změnil nám všem. Jak trávíte dny vy sám a kdy myslíte, že se dění v republice vrátí do normálu?

Rozhodně mám více volna, protože mi odpadla práce pro TJ Jiskra Kocbeře a stejně tak i MFK Trutnov. Takže mám volné víkendy. Zrovna teď jsem měl být na dovolené a další mám naplánovanou na červen. Mrzí mě neuskutečněná cesta, ale opatření naprosto chápu. Teď to zkrátka není o osobní spokojenosti, je to o vzájemné odpovědnosti. Já věřím, že všechno zlé se rychle přežene a společně se opět vrátíme do normálu.

TABULKA OKRESNÍHO PŘEBORU