Bedna pro tři nejlepší celky 46. ročníku turnaje HAPO zná své osazenstvo. Nejvýš po zásluze vystoupali fotalisté domácích Havlovic, na druhou příčku trefou Dennyho Samka v závěru finále odsunuli Pouchov Hradec Králové a třetí místo si v penaltovém rozstřelu souboje o bronz zajistil FC Cuba Libre. Základní otázka do tajenky příštího ročníku je jasná: Dokoná havlovická HAFA vítězný hattrick?

46. ročník turnaje HAPO ovládl stejně jako loni domácí celek HAFA Havlovice A. Pořadatelé poslali do bojů i béčko, tomu se však tolik nedařilo a v turnaji skončilo na jednadvacáté pozici. | Foto: Alena Toholová

Legendární HAPO, turnaj v malé kopané hraný v Havlovicích, napsal o poslední červnové sobotě svůj již 46. příběh a v lecčem byl podobný tomu, který mu předcházel před dvanácti měsíci. Předně, vyhrál jej stejný tým a k potěše pořadatelů i části přítomných diváků ten domácí - HAFA Havlovice A. K jeho tahounům patřil dle očekávání třetiligista z Chlumce nad Cidlinou Roman Čáp, zároveň však i nejlepší hráč celého turnaje Denny Samko.

Na druhém místě se stříbrnými medailemi na krku skončili hráči Pouchov Hradec Králové, v jejichž dresu vyčníval kanonýr MFK Trutnov Jakub Slavík. Ten i v Havlovicích navázal na svoji fantastickou sezonu v divizi a s osmi vstřelenými góly se spolu s Antonínem Havrdou dělil o korunku pro krále střelců HAPA.

Bronzové kovy si vysloužil tým FC Cuba Libre. Ten ve vyřazovací fázi turnaje docílil dvou remízových výsledků. Zatímco v semifinále následně penaltovou loterii s Pouchovem nezvládl, v souboji o třetí příčku naopak přetlačil Chuligány z Dobrušky.

Fotbalové dění v Havlovicích začalo tradičním ranním nástupem, při němž se prezentovalo všech 24 přihlášených mužstev. Po odehrání šesti kvalifikačních skupin postoupilo 16 nejlepších do odpoledních bojů play off. V několika vyrovnaných zápasech se o postupujících rozhodovalo v již zmiňované penaltové loterii. Duely postupně gradovaly a vrcholem celodenního fotbalového maratonu bylo dramatické finále, které rozhodl minutu před koncem domácí borec Denny Samko.

Slovy hlavního organizátora Miloslava Toholy: HAPO, turnaj, který díky svému charakteru nemá obdoby v celé České republice a zřejmě ani nikde jinde na světě! Měli jsme zkrátka štěstí na atypický plácek, který není ani velký, ani malý a i branky jsou přizpůsobeny netradičním rozměrům hřiště. Co se zprvu zdálo jako handicap, se v průběhu let ukázalo jako nesporná výhoda. Poslední ročníky se ale už hrají na dvou hřištích. Tento druh fotbalu bez ofsajdů nabízí spoustu dramatických situací před poměrně velkými brankami, mnoho střel i zákroků brankařů. Je to zkrátka fotbal nejen pro hráče, ale i pro diváky, kterých chodí i v dnešní době stále hodně.

GÓL TURNAJE! Finále 46. ročníku HAPA rozhodla trefa Dennyho Samka pouhou minutu před koncem.Zdroj: Alena Toholová

Postupně byly předány poháry, ceny a diplomy všem mužstvům. Oceněni byli i nejlepší hráč, brankař a střelec. Hráči vítězného mužstva oblékli nové dresy s logem poháru a nápisem Champions, aby se následně vydali s havlovickým vodníkem na tradiční koupel vítězů do řeky Úpy.

Rozhodující zápasy o medaile

Semifinálové zápasy: HAFA Havlovice A - Atletico Chuligán Dobruška 5:0 (Samko 2, Novotný 2, Luštinec), FC Cuba Libre Trutnov - Pouchov Hradec Králové 1:1, na penalty 2:3 (Hlava - Rajnoch). Utkání o 3. místo: FC Cuba Libre Trutnov - Atletico Chuligán Dobruška 0:0, na penalty 5:4. Finále: HAFA Havlovice A - Pouchov Hradec Králové 1:0 (Samko).

Sestava vítězného mužstva: Ordelt - R. Čáp ml., Balcar, Luštinec, Trčka, Samko, Kabeláč, Breda, Trávníček, Novotný, Strasser, Mokrejš. Trenér: Roman Čáp st.

Individuální ocenění - nejlepší střelci: Jakub Slavík (Pouchov) a Antonín Hrdina (Švery team) oba 8 branek. Nejlepší brankář: Adam Ordelt (HAFA Havlovice A). Nejlepší hráč: Denny Samko (HAFA Havlovice A).

Velké poděkování organizátorů patřilo po skončení turnaje rozhodčím, kterými letos byli David Beránek, Jiří Turek a Marek Pilný. Dramatické zápasy zvládli v pohodě. Speciální poděkování si pak vysloužili i všichni pořadatelé.

Konečné pořadí 46. ročníku:

1. HAFA Sokol Havlovice

2. Pouchov Hradec Králové

3. FC Cuba Libre Trutnov

4. Atletico Chuligán Dobruška

5. Švery team Trutnov

6. FC Sestup Hradecko

7. FC Bavka Hradec Králové

8. Kapalabanga Trutnov

9. die klugheit aut den Beinen

10. FC Lambáda Trutnov

11. Hokejky Trutnov

12. Sexdiscorevoluce Trutnov

13. NUFRA Provodov

14. Ďáblice devils

15. FC Sychrov

16. Žmolci Malé Svatoňovice

17. Kodymka Praha

18. FK Atletico Bumbalo Havlovice

19. FC Hanousek Jirny

20. PUG Gól Jelenia Góra

21. HAFA Havlovice B

22. FC Zličín

23. FC Skafandr Trunov

24. Baník Hradec Králové

Vícenásobní vítězové turnaje HAPO

Sedmkrát HAFA Havlovice A (1978, 1980, 1995, 1996, 2003, 2022, 2023). Pětkrát Academix Hradec Králové (1987, 1990, 1991, 2004, 2014)

Čtyřikrát Švery team Trutnov (1999, 2005, 2017, 2018). Třikrát Stará garda Náchod (2007, 2008, 2009) a SONIA Žacléř (2011, 2012, 2013). Dvakrát Hogo Fogo Sojčí vrch (1982, 1984), FC Bumbálka Náchod (1985, 1988), Sukspel Náchod (1993, 1994), ZaP Nové Město nad Metují (2001, 2002), KOKA tým Trutnov (2010, 2015).



14 mužstev HAPO vyhrálo právě jednou

1979 Veselka, 1981 Notoro Náchod, 1983 Torpédo Úpice, 1986 Pražská Trutnov, 1989 Trut Team 81, 1992 Jamajka Úpice, 1997 Team řezníka Šrola Trutnov, 1998 Mavl Trutnov, 2000 Hagi Prostor Ostrava, 2006 Miláno Jaroměř, 2016 Red Castle Červený Kostelec, 2019 Sůl a pepř Česko, 2020 FC Cuba Libre, 2021 Atleticko Chuligáni Dobruška.

TRADICE se nesmí porušovat! Také letos se vítězové vykoupali v Úpě.Zdroj: Alena Toholová