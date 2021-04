Svoji jedenáctku v řádném termínu představil i Krkonošský deník a nyní přišel čas si všechny nominované představit. Borci se o to postarali sami. Každý obdržel osm shodných otázek týkajících se jejich bohaté kariéry. Jako sedmý Deníku odpovídal MILOŠ ODL (49), tvořivý středopolař Jiskry Libeč, účastníka okresního přeboru Trutnovska.

Miloši, v kolika letech jste začal hrát fotbal a pamatujete si na svůj první gól?

Vím jistě, že poprvé jsem na fotbal přišel v šesti letech. Začínal jsem v dresu Jiskry Libeč, jak jinak. Na první vstřelenou branku si ale nevzpomenu. Přece jen je to už nějakých 43 let (směje se).

Zdroj: Tomáš PlecháčNa co jste ve své kariéře nejvíc hrdý?

Určitě na první postup Libče do krajské soutěže I. B třídy. Tenkrát jsme okresní přebor ovládli suverénním způsobem. Celé mužstvo drželo strašně moc při sobě. Byli jsme skvělou partou kamarádů.

S jakým známým hráčem jste si zahrál, nebo nastoupil proti němu v jiném dresu?

Z fotbalového prostředí jsem si asi proti nikomu slavnějšímu nezahrál. Ale vždycky v létě jsme s Libčí hráli přípravné zápasy proti hokejistům Trutnova. Vzpomínám, že proti nám nastoupil i Filip Hronek, jenž v současnosti válí NHL za Detroit.

Fotbal přináší i nevšední situace. Co vás nejvíc na trávníku pobavilo?

Určitě jsem zažil plno nevšedních situací. Vybaví se mi ty ryze fotbalové, které se při zápasech stávají. Třeba umění hráče netrefil z metru úplně prázdnou bránu. Nebo nacentrovat do šestnáctky z obtížné situace, když pak přitom míč skončí v soupeřově šibenici.

Loni na podzim začala zatčením místopředsedy FAČR Romana Berbra fotbalová evoluce. Měl jste v nějakém zápase pocit, že je ovlivněný a věříte, že se fotbal očistí?

Určitě jsem za svoji kariéru odehrál spoustu zápasů a myslím si, že některé z nich (i když jich bylo naštěstí málo), byly ovlivněné. Můj názor je ten, že bohužel celá naše společnost je tak zkorumpovaná, že nevěřím, že by se fotbal podařilo úplně očistit. Ale momentálně je zde velká snaha, tak třeba časem uvidíme.

Nyní se nehraje kvůli covidu. Jak se udržujete v kondici?

Vzhledem k mým dlouhodobým problémům s kyčlí to moc nejde. Ale určitě se nemůžu dočkat, až se spoluhráči vyběhneme na hřiště a dáme fotbálek. A vlastně nejen fotbálek, ale i společné pivko, které k tomu našemu sportování prostě patří.

Přibral jste nějaká kila od posledního mistrovského zápasu?

Já mám váhu snad třicet let pořád stejnou (smích). A upřímně, věřím a doufám, že to ještě nějaký ten rok vydrží.

Jaké máte další ambice coby hráč a hodláte se po kariéře věnovat roli trenéra či funkcionáře?

Určitě bych si rád ještě alespoň jednu sezonu zahrál, ale uvidíme, zda to vůbec půjde. Myslím si, že by mě bavilo pracovat s malými fotbalisty, ale vzhledem k mé práci to asi nebude možné. I tady však platí: uvidíme.