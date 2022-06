Facebookový profil fotbalového oddílu TJ RudníkZdroj: denik.cz

V týdnu se rozhodlo o tom, že jedno z mužstev elitní skupiny okresního přeboru využije možnosti postupu do krajské soutěže JAKO I. B třídy mužů. Poté, co posun do kraje odmítl Volanov, jehož hráči nezadržitelně míří za titulem přeborníka regionu, rozhodl se postoupit tým Rudníku. Z jaké pozice do I. B třídy půjde, o tom rozhodne až 13. kolo.

Právě Rudník ve skupině o postup do I. B třídy může ještě skončit na třech různých příčkách. Pokud dnes na domácím hřišti porazí beznadějně poslední Strážné, zajistí si v soutěži minimálně konečné druhé místo. Aby celou skupinu vyhrál, musel by v neděli dosavadní lídr Volanov prohrát domácí duel s Hostinným. Na třetí příčce s velkou pravděpodobností skončí dlouhodobě vedoucí celek skupina Sokol Bílá Třemešná. Ten o „titul“ přišel čtyři kola před koncem, kdy doma v rozhodujícím utkání podlehl právě Volanovu. Chuť si Sokol mimochodem spravil středečním ziskem okresního poháru. Na konečné čtvrté místo ještě mohou pomýšlet tři mužstva, pokud ale Mladé Buky v sobotu porazí Poříčí, nikdo je o bramborovou příčku nepřipraví.

Skupina o udržení v okresním přeboru má zatím vyřešenu jen jednu otázku. Jistojistě do III. třídy sestupují fotbalisté Mostku, na jejichž hřišti si v sobotu o konečné první místo zahraje Hajnice. Aby na vedoucí příčce vydržela i po posledním kole, stačí jí zisk jediného bodu. Kolik mužstev z okresního přeboru sestoupí?

„O počtu sestupujících bude jasno až po víkendu. Před ním nemá cenu něco predikovat, jelikož ještě nejsou dořešené některé přihlášky. Je tedy potřeba hrát až do konce a po víkendu bude jasněji,“ sdělil Deníku předseda OFS Trutnov Marek Pilný.

Tuto otázku kluby řeší od začátku jara. Díky postupu Rudníku do I. B třídy je již jisté, že to nebude pět mužstev. Nyní zbývá vyřešit otázku, kolik účastníků v příštím ročníku okresní přebor mít bude. Pokud zůstane počet na čísle 16, pak letos do III. třídy sestoupí dva celky (Mostek a jeden z dvojice Janské Lázně/Svoboda nad Úpou). Pokud ale OFS Trutnov splní předsezonní vizi a přebor se zúží na 14 mužstev, pak by sestupovaly čtyři kluby (Mostek, Janské Lázně, Svoboda nad Úpou a Libeč). Při pohledu na tabulku se sluší dodat, že mezi aktuálně šestým a sedmým týmem mají na jaře lepší vzájemnou bilanci fotbalisté Janských Lázní. Na rivala ze Svobody nad Úpou však ztrácejí dva body.

Napínavé je i dění ve skupině o postup ze III. třídy. Na vedoucí příčce se od minulého týdne vyhřívá Pilníkov, pro který však již sezona skončila. Dvoubodový náskok na druhé Bohuslavice nad Úpou může stačit, pouze však v případě, že Jiskra nedokáže v sobotu vyhrát na hřišti Prosečného. Stačí jí přitom zisk dvou bodů, jelikož si na rivala hýčká lepší bilanci z jarních vzájemných utkání.

O konečné třetí místo ve skupině se na dálku utkají Malé Svatoňovice (23 bodů) a Lánov (22). Prvně zmíněný tým se bude v sobotu loučit doma proti Kunčicím nad Labem, Lánovští v neděli vyrazí do Starého Rokytníku.

Také v poslední výkonnostní skupině se bude hrát o prvenství do posledního kola. Rozhodl o tom výsledek středeční dohrávky vloženého 14. kola, ve které Černý Důl trefou Zdeňka Pavlíčka z 86. minuty vyplenil půdu Radvanic v Čechách. Nyní platí, že pokud Černý Důl v závěrečném kole porazí vedoucí Libotov alespoň rozdílem dvou branek (úvodní duel vyhrál soupeř 1:0), dostane se ve finiši před svého konkurenta. Nabitý program mají na závěr sezony hráči Lampertic a Mostku B, po vzájemné páteční dohrávce 14. kola odehrají ještě klasické 13. kolo.