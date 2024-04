Poklona pro lídra přeboru: V této soutěži fotbalisté Police nemají co dělat

Ostatně hladkých výher bylo v sobotu k vidění více. Volanov naprosto jednoznačně přejel žacléřský Baník, posunul se na druhou příčku a rivala naopak odsunul na místo páté. Stejným výsledkem porazil Sokol Bílá Třemešná v prestižním derby Libotov a nebýt čestného úspěchu Pálinkáše, skončil by stejně i duel mezi jarní štikou z Vítěznou a Starými Buky.

Těsné, ale o to důležitější výhry si připsali fotbalisté Hostinného a Strážného. Tatran doma před 250 (!) diváků přehrál rivala z Rudníku 3:2, když o poločase vedl už 3:0. Tři vyloučení okořenily duel v Dolní Branné, kde domácí Strážné i přes oslabení přehrálo Poříčí u Trutnova 2:1.

Stejný počet červených karet byl k vidění v Pilníkově, kam přijeli o mistrovské body bojovat hráči Mladých Buků.

Červená karta byla o víkendu permanenci.Zdroj: archiv DeníkuJenže zápas trval necelých 30 minut. Během nich nejprve skóroval domácí kanonýr Kulda a ve 12. minutě zajistil favoritovi náskok. Ve 29. minutě byl po druhé žluté vyloučen pilníkovský Strasser a o tři minuty později jej za urážku rozhodčího následoval hostující Sucháň. Chvíli na to se do kolize s hlavním arbitrem dostal vedoucí mužstva Rudníku Juraj Sucháň starší a dle slov uvedených v Zápise o utkání „Fyzicky napadl hlavního rozhodčího v přerušené hře. U lavičky hostí chytil hlavního rozhodčího za dres v úrovni prsou a následně do něho oběma rukama vysokou intenzitou strčil do oblasti hrudníku.“ Sudí následně nebyl schopen pokračovat v řízení utkání a to proto pro inzultaci předčasně ukončil.

Jaký bude osud zápasu, o tom již rozhodne disciplinární komise Okresního fotbalového svazu Trutnov.

Pivovar Trautenberk Okresní přebor - 21. kolo Bohuslavice nad Úpou – Hajnice 1:2 (1:2). Branky: Kroka – M. Škoda, M. Kejzlar. Rozhodčí: Wiesner. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (86. Kruliš). Diváci: 80. Pilníkov – Mladé Buky 1:0, nedohráno pro inzultaci rozhodčího hostujícím funkcionářem. Branka: J. Kulda. Rozhodčí: Bogdan. ŽK: 2:3. ČK: 1:1 (29. Strasser – 29. Sucháň ml., 30. Sucháň st., vedoucí mužstva). Diváci: 140. Volanov – Žacléř 4:0 (2:0). Branky: Votava, M. Rada, Vaniš, M. Voňka. Rozhodčí: Klečka. ŽK: 5:2. Diváci: 100. Bílá Třemešná – Libotov 4:0 (3:0). Branky: Macek z pen., Jan Jákl, Jan Zivr, L. Formánek. Rozhodčí: Beránek. ŽK: 1:1. ČK: 0:1 (58. Vršecký). Diváci: 200. Vítězná – Staré Buky 4:1 (2:0). Branky: D. Jákl 2, L. Andrle, Timofieiev – Pálinkáš. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 3:2. Diváci: 50. Podhůří – Rtyně v Podkrkonoší 1:6 (0:5). Branky: Smejkal – M. Novotný 3, O. Šulitka 2, Tišler. Rozhodčí: Obermajer. Hráno bez karet. Diváci: 100. Hostinné – Rudník 3:2 (3:0). Branky: Hnízdil, T. Maličký, Klacek z pen. – M. Tichý, J. Matějka. Rozhodčí: J. Matějka. ŽK: 0:2. Diváci: 250. Strážné – Poříčí u Trutnova 2:1 (2:0). Branky: Kouřil 2 – J. Turek. Rozhodčí: Rohrbacher. ŽK: 3:1. ČK: 2:1 (44. Mašek, 72. A. Zajíc – 44. Scheuer). Diváci: 80.

Velmi zajímavé souboje nabídne také 22. kolo OP. V sobotu krátce po poledni jej zahájí prestižní derby Spartaku Hajnice proti Vítězné, kde se potkají na jaře bodově stoprocentní celky. Pikantní bude derby mezi Starými Buky a ve skvělé formě hrajícím Volanovem, nedávní účastníci krajských soutěží se potkají v souboji Rudníku a Bílé Třemešné. Snadnou úlohu jistě nebude mít Pilníkov na horké půdě Rtyně v Podkrkonoší a ohromně důležité klání v boji o záchranu čeká v neděli Libotov s Podhůřím.