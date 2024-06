Třináct fotbalistů v právě skončeném ročníku Pivovar Trautenberk Okresního přeboru mužů dokázalo nastřílet 20 a více branek. Už jen to značí, že v letošní sezoně se na Trutnovsku hlavně útočilo.

SK Spartak Hajnice je pro letošek vítězem Pivovar Trautenberk Okresního přeboru mužů na Trutnovsku. | Foto: OFS Trutnov

Dohromady 240 utkání, v nich 1288 branek, což činí průměr více než pět gólů na zápas! Takový byl číselným vyjádřením letošní ročník Pivovar Trautenberk Okresního přeboru mužů na Trutnovsku. Sláva patří vítězům, v tomto případě Spartaku Hajnice, který soutěž ovládl se ziskem úctyhodných 81 bodů a navrch přidal zisk okresního poháru. Obhájil tak double a v příští sezoně bude podkrkonošský region reprezentovat v krajské soutěži I. B třídy.

Favorité rozjeli střelecká galapředstavení. Pátá odbila hned na šesti stadionech

Na závěr sezony tým kouče Aleše Havlíka přestřílel Baník Rtyně v Podkrkonoší 7:2, když během úvodní hodiny pálil za domácí pouze Martin Škoda, jenž si připsal šest (!) branek.

Ve střelecké listině tak stáhl náskok pilníkovského Aleše Starého, který se v derniéře prosadil dvakrát a přispěl svému týmu k vítězství 6:1 na hřišti Tatranu Hostinné.

TOP kanonýři přeboru 44 branek: Aleš Starý (TJ Spartak Pilníkov). 41 branek: Martin Škoda (SK Spartak Hajnice). 33 branek: Filip Čáp (TJ Rudník). 29 branek: Pavel Meliš. 27 branek: Jakub Kulda (oba TJ Spartak Pilníkov) a Patrik Ondráško (TJ Baník Žacléř). 25 branek: Martin Kejzlar (SK Spartak Hajnice). 24 branek: Luboš Gábriška (Sokol Vítězná), Jakub Pitro (FC Libotov) a Ondřej Šulitka (TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší). 23 branek: Matyáš Rada. 21 branek: Marek Voňka (oba FK Sokol Volanov). 20 branek: Jan Jákl (TJ Sokol Bílá Třemešná).

Právě mladými hráči a útočným fotbalem prezentující se Spartak Pilníkov se tak po zásluze stává pomyslným vicemistrem okresu. Bronz pro sebe v závěrečném kole urval Sokol Volanov.

Na jeho krásný pažit dorazila jarní štika z Vítězné, ani dvě branky slovenského snajpra Gábrišky jí ale tentokrát na body nestačily a domácí nervózní duel vyhráli 4:2.

Fotbalisté Volanova končí v letošním ročníku okresního přeboru na třetím místě.Zdroj: Veronika Fiebingerová

Před posledním kolem přitom třetí příčku drželi fotbalisté Bílé Třemešné a aby zopakovali umístění z loňské sezony, potřebovali jakkoliv bodovat na hřišti Žacléře. Jenže k utkání dorazili pouze s osmi hráči v poli a brankářem, což na s chutí hrajícího soka stačilo necelý poločas. Baník se tak se sezonou mohl rozloučit výhrou 4:1 a konečným pátým místem.

Dvojciferné výsledky v sezoně Hajnice – Bohuslavice n. Ú. 12:1 (8. kolo)

Poříčí u Trutnova – Hajnice 0:10 (11. kolo)

Pilníkov – Bohuslavice n. Ú. 10:1 (12. kolo)

Bílá Třemešná – Mladé Buky 12:1 (19. kolo)

Rudník – Podhůří 10:1 (24. kolo) Pouze v jednom utkání se stalo, že nepadl gól. Výsledkem 0:0 skončil duel 7. kola mezi Volanovem a Strážným. V deseti případech padla jediná branka.

O čem se rozhodovalo opravdu až v hodině dvanácté (vlastně i po ní), to byl dramatický boj o záchranu. Všechny čtyři „namočené“ celky v sobotu dokázaly vyhrát. Navíc ne ledajakými výsledky. Mladé Buky i díky šestiminutovému (!) hattricku Michala Moravce vyplenily Rudník výsledkem 8:3! Poříčí u Trutnova zásluhou zlepšené koncovky ve druhém poločase přehrálo doma Podhůří 5:1.

Letní turnaje v malé kopané. Vyberte si z bohaté nabídky Krkonošského deníku

Oba vítězné týmy si tak samy zajistily účast i v příštím ročníku elitní okresní soutěže. Naopak Libotov a Bohuslavice nad Úpou zaprvé musely vyhrát, navíc ještě čekat na pomoc jiných. Své partie zvládly. Libotovští uspěli výsledkem 4:1 na hřišti Starých Buků, Bohuslavičtí nadělili tenisového kanára soupeři ze Strážného.

49 fotbalistů vidělo v této sezoně okresního přeboru z rukou rozhodčího červenou kartu. Z toho devět borců hned ve dvou případech.

Jenže ani vysoká výhra Jiskře sestupový osud neodvrátila. Společně s Podhůřím mužstvo míří do III. třídy. To Libotov slaví. Nikoliv od soboty, nýbrž až od nedělního večera, kdy mu záchranu zajistila výhra vrchlabské rezervy nad Starou Pakou v závěrečném duelu I. B třídy. Pro tým z brány Krkonoš totiž znamenala udržení se v kraji, pro celý okresní přebor pak fakt, že sestup se letos netýká tří, ale pouze dvou oddílů. A to navíc při zúžení počtu účastníků z šestnácti na čtrnáct, což bude jistě pro celou soutěž příjemnou novinkou.

Brankář Spartaku Hajnice Petr Kobos právě z rukou předsedy OFS Trutnov Marka Pilného přebírá pohár pro vítěze okresního přeboru.Zdroj: OFS Trutnov