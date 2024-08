V průměru více než pět branek na zápas padlo na Trutnovsku ve druhém kole Autodoprava Stavo Kult Okresního přeboru mužů, chcete-li v 8. lize. Prim hrál duel v Mladých Bukách, odkud si vítězství 8:0 odvezli fotbalisté Rtyně v Podkrkonoší. Nejméně gólů bylo k vidění ve Volanově, kde domácí borci otáčeli stav na konečných 2:1 proti nováčkovi přeboru z Lánova.

Jednoznačným šlágrem kola byl souboj Starých Buků s Vítěznou. Oba celky v prvním dějství nezaváhaly a připsaly si vítězství, oba jej chtěly potvrdit také ve svém druhém utkání. A nyní šlo navíc o menší derby. Vždyť Staré Buky a Vítěznou od sebe dělí sotva dvanáct kilometrů.

Domácí poslal již ve 4. minutě do vedení nestárnoucí kanonýr Machalík, o náskok ale Starobučtí přišli krátce před poločasovou přestávkou, kdy chybu v obraně trestal mladíček Beran. Utkání se rozhodovalo na startu druhé půle, kdy nejprve Machalík proměnil pokutový kop a záhy dokonce zkompletoval hattrick. Hosté tlačili, chtěli s výsledkem něco udělat, kontaktní branky z kopačky Gábrišky se ale dočkali příliš pozdě.

„Přijel k nám snaživý soupeř, který nám nedal nic zadarmo, vyhráli jsme ale zaslouženě, když jsme měli i větší ‚štěstí‘ v brance. Díky střelecké neschopnosti, hlavně tedy mojí, to nakonec bylo zbytečné drama,“ hodnotil duel hrdina zápasu, jímž byl třígólový Vítězslav Machalík.

Na straně poražených se k zápasu vyjádřil Luboš Gábriška, taktéž úspěšný střelec: „Z pohledu fotbalu to byl asi nejhorší zápas, jaký jsem ve zdejším okresním přeboru zažil. Soupeř hrál velmi tvrdě, bylo tam z jeho strany plno urážek a spokojeni nemůžeme být ani s výkonem rozhodčího. Úvod jsme nezvládli, brzy inkasovali, ale do přestávky se nám povedlo vyrovnat. Po pauze jsme chtěli stav otočit, ale bohužel na druhé straně rozhodla nesmyslná penalta, po ní branka na 3:1 po tvrdém faulu na našeho hráče, po které už se to na trávníku jen hádalo. Na utkání ve Starých Bukách budeme chtít rychle zapomenout.“

Šlágr kola TJ Sokol Staré Buky – Sokol Vítězná 3:2 (1:1) Fakta – branky: 4., 50. z pen. a 54. Machalík – 41. Beran, 90. Gábriška. Rozhodčí: Beránek. ŽK: 5:2. Diváci: 100. TJ Sokol Staré Buky: Hilbert – Týnek, Záplata, Machalík (84. Jech), Pálinkáš (46. Hepnar), P. Knap, Pištora, D. Kovář, Brutovský, J. Tobiáš, Tryzna. Sokol Vítězná: Daniel – Plch (72. Just), V. Robek, Beran (80. Vinš), L. Andrle, Šopůr, D. Jákl, Krákora, Balghouthi, J. Ryba (46. O. Robek), Gabriška.

Výsledkem 3:2 skončilo také prestižní derby mezi kocbeřskou Jiskrou a Libotovem. Hosté předvedli v prvním poločase lepší výkon a do kabin si nesli dvoubrankový náskok. Stav 0:2 trval ještě dvacet minutě před koncem. Pak si ale vlastní gól vstřelil Wagenknecht a v závěrečných dvou minutách domácí dokonali obrat trefami Pichy s Ficnerem.

Fotbalisté kocbeřské Jiskry nastupují k utkání proti rivalovi z Libotova.

Otáčet stav doma musel i favorizovaný Volanov, který měl nečekaně hodně práce s nováčkem z Lánova. O výsledku 2:1 rozhodla vlastní branka hostujícího Skalického z 74. minuty.

Zbylé tři víkendové zápasy skončily jednoznačnými výhrami hostujících mužstev. Baník ze Rtyně zostudil Mladé Buky 8:0 i díky Ondřeji Šulitkovi, jenž si podruhé v řadě připsal hattrick. Při vítězství Pilníkova 6:0 v Hostinném stejným způsobem úřadoval Jakub Kulda a na výhře Žacléře ve Strážném 5:0 měl lví podíl dvougólový Vít Vondrák.

Duel mezi Poříčím u Trutnova a Bílou Třemešnou/Dvorem Králové nad Labem B byl odložen na středu 21. srpna a hrát se bude od 17.30.

Poslední utkání 2. kola mezi Poříčím u Trutnova a Bílou Třemešnou/Dvorem Králové nad Labem B bylo odloženo ze soboty na středu 21. sprna.