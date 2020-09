Zklamalo v tomto ohledu snad jen trutnovské derby v Libči, kde soupeři z Mladých Buků na tři body stačila jediná trefa ze 74. minuty.

To například v Bílé Třemešné se děly věci. Hosté ze Rtyně ještě čtvrt hodiny před koncem vedli i díky hattricku Martina Hoffmana o dvě branky, pak ale v rozmezí šesti minut třikrát inkasovali a za velmi dobrý výkon nebyli odměněni ani bodem.

Nejlepší individuální parádu 3. kola předvedl dvacetiletý šutér Rudníku Adam Kaprál, jenž do sítě Mostku nasázel pět (!) branek a pomohl tak k premiérovému vítězství svého mužstva v aktuálním ročníku.

Bílá Třemešná – Rtyně 5:4 (1:3)

Branky: 23. M. Jákl, 53. Sadský, 75. Hažer, 79. D. Kubelka, 81. M. Klust – 14., 45. a 65. Hoffman, 44. M. Novotný. Rozhodčí: Lebeda. ŽK: 0:2. Diváci: 85. Na Dubině se bylo na co dívat už od úvodních minut. Hosté přijeli s odvážnou taktikou a lídrovi tabulky především rychlými protiútoky zle zatápěli. Když se navíc přidal střelecký vydařený den Martina Hoffmana, bylo z toho poločasové vedení o dvě branky. Náskok si Baník držel ještě v 75. minutě, pak ale gól Hažera odstartoval euforický zvrat domácího mužstva, jemuž výhru v 81. minutě vystřelil tradiční střídající žolík Klust.

Libeč – Mladé Buky 0:1 (0:0)

Branka: 74. M. Kancok. Rozhodčí: Šiling. ŽK: 1:1. ČK: 1:1 (67. Výrostko – 78. Tůma). Diváci: 80. V prestižním derby bylo k vidění kuriózně více červených karet než gólů. Ten jediný přinesla 74. minuta a v ní trefa hostujícího Marka Kancoka. Domácí fotbalisté nebyli od bodů daleko, doplatili ale na mizernou koncovku především z prvního poločasu.

Janské Lázně – Poříčí u Trutnova 1:3 (0:1)

Branky: 87. Pospíšil – 41. Potoček, 64. R. Rada, 90. Z. Prokop. Rozhodčí: Kafka. ŽK: 1:1. Diváci: 50. Hosté do Janských Lázní dorazili podpořeni čtvrteční výhrou proti Hostinnému (2:0) a velmi dobrý vstup do soutěže potvrdili i ve třetím duelu sezony. Po vyrovnaném úvodu Poříčským pomohl gól do šatny z nohy Potočka a po hodině hry zvyšoval Rada již na 0:2. Naději domácím vykřesala trefa Pospíšila, v závěrečné minutě ale Prokop třetím gólem zajímavou bitvu definitivně rozhodl.

Rudník – Mostek 6:2 (4:1)

Branky: 10., 12., 41., 56. a 82. A. Kaprál, 28. Š. Rada – 19. Borůvka, 53. T. Hampl. Rozhodčí: L. Nývlt. ŽK: 0:4. Diváci: 100. Pokud chtějí rudničtí fotbalisté naplňovat předsezonní ambice, potřebovali po dvou venkovních porážkách bezpodmínečně zvítězit. Proti oslabenému, leč statečně bojujícímu Mostku se jim to podařilo především díky skvělé střelecké potenci Adama Kaprála. Mladíček v domácí sestavě nastřílel během utkání pět branek a vedle domácích fanoušků potěšil jistě i pokladníka svého mužstva.

Hostinné – Hajnice 6:1 (1:0)

Branky: 42. a 70. z pen. Klacek, 47. z pen. Jakoubek, 64. z pen. Maličký, 85. D. Horák, 88. J. Zítko – 56. S. Řehák. Rozhodčí: Turek. ŽK: 0:2. Diváci: 100. Domácí Tatran šel do utkání s Hajnicí v roli jasného favorita, na úvodní gól ale čekal dlouhých 42 minut. Střeleckou mizérii protrhla až trefa Klacka, který se později v utkání prosadil ještě jednou z penalty. Zajímavostí zápasu je fakt, že Hostinné zahrávalo hned tři pokutové kopy a všechny dokázalo proměnit.

Strážné – Vítězná 3:3 (1:2), na penalty 2:0

Branky: 42. Srnský z pen., 77. Kouřil, 88. Balghouthi – 17. a 23. Plch, 85. V. Kříž. Rozhodčí: R. Votoček. ŽK: 2:0. Diváci: 100. Hodně vyčítat si fotbalisté Vítězné budou vývoj zápasu hraného tradičně na hřišti Dolní Branné. Hosté zásluhou dvou tref Plcha vedli už ve 23. minutě o dvě branky, po vyrovnání soupeře navíc v 85. minutě získali náskok zpět. Přesto duel nevyhráli. Dvě minuty před koncem totiž srovnal Balghouthi a v penaltovém rozstřelu byli domácí šikovnější.

Volanov – Podhůří 4:0 (0:0)

Branky: 66. J. Zeman, 83. vlastní (Matěáska), 86. a 90. Holas. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 3:1. Diváci: 60. Už úvodní poločas sobotního utkání přinesl výraznou převahu domácího Volanova, překonat gólmana Blažeje se však hráčům ne a ne podařit. Až v 66. minutě se prosadil Josef Zeman a zdálo se, že domácí v cestě za vítězstvím nic nezastaví. Jenže ouha. V 75. minutě odpískal sudí pro Podhůří pokutový kop, ten však hostům zneškodnil spolehlivý gólman Tomáš Trailin. Trest přišel záhy a byl zatraceně krutý. Domácí totiž v závěrečných sedmi minutách přidali další tři branky a vyhráli hladce 4:0.

Aktuální tabulka

Bílá Třemešná 3 3 0 0 0⋌15:5 9 Poříčí 3 3 0 0 0⋌7:2 9 Mladé Buky 3 3 0 0 0⋌7:3 9 Volanov 3 1 2 0 0⋌8:4 7 Hostinné 3 2 0 0 1⋌10:5 6 Rtyně 3 1 0 1 1⋌11:8 4 Strážné 3 0 2 0 1⋌6:7 4 Rudník 3 1 0 0 2⋌9:9 3 Libeč 3 1 0 0 2⋌2:6 3 Hajnice 3 1 0 0 2⋌3:8 3 Mostek 3 0 1 0 2⋌6:11 2 Vítězná 3 0 0 2 1⋌5:10 2 Podhůří 3 0 0 1 2⋌3:8 1 Janské Lázně 3 0 0 1 2⋌4:10 1

Program 4. kola (5. 9.) - sobota 17.00: Mladé Buky – Volanov, Vítězná – Poříčí u Trutnova, Rtyně – Strážné, Mostek – Libeč, Janské Lázně – Hostinné, Hajnice – Rudník, Podhůří – Bílá Třemešná.