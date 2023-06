Memoriál Vladimíra Betky představuje prestižní turnaj okresních výběrů pojmenovaný po bývalém svazovém sekretáři mládeže, úspěšném trenérovi mládeže i dospělých. Klání je zároveň nástupcem turnaje O pohár Labe. A výběr z Trutnova je zde jen krůček od medailového umístění.

Výběr fotbalistů OFS Trutnov do dvanácti let si ve druhé polovině června zahraje finále celorepublikového turnaje. | Foto: OFS Trutnov

Obrovského úspěchu dosáhli v úterý reprezentanti Okresního fotbalového svazu Trutnov v kategorii do dvanácti let. Tým pod vedením trenérů Martina Hažera a Stanislava Ježka ovládl semifinálovou skupinu Memoriálu Vladimíra Betky, který představuje měření sil všech okresních výběrů kategorie U12 v zemi. OFS Trutnov zásluhou prvního místa postoupil na republikové finále, které se bude týkat pouze čtyř nejlepších družstev.

Poté, co podkrkonošský výběr zvítězil v krajském kole, čekala jej v tomto týdnu semifinálová miniskupina s výběry OFS Pardubice a OFS Pelhřimov. Hrálo se ve vesničce Orel u Chrudimi a v prvním utkání Trutnováci narazili na pořadatelský výběr. Ten i přes několik absencí ve svém kádru dokázali porazit 5:3, následně však se soupeřem z Pelhřimovska brzy prohrávali o tři branky.

Šťastní a na hráče pyšní trenéři výběru U12 Stanislav Ježek a Martin Hažer.Zdroj: OFS Trutnov„Soupeř byl fotbalově na výborné úrovni, za stavu 3:0 měl navíc i další gólové příležitosti. Nám se ale po rohovém kopu podařilo snížit na 1:3 a tento moment kluky neuvěřitelně posadil do sedla. Záhy bylo srovnáno a výsledkem 3:3 také utkání skončilo,“ popsal druhý zápas mladší z trenérů Martin Hažer.

I přes velmi nadějnou bilanci po dvou duelech nemohl výběr OFS Trutnov nikterak oslavovat. Stačilo, aby tým z Vysočiny porazil reprezentanty Pardubicka rozdílem vyšším než dvoubrankovým a postup na Final Four by slavil on. „Zpočátku to s našimi nadějemi nevypadalo dobře. Pelhřimovský výběr vedl už 3:0. Další góly ale s velkým přispěním pardubického brankáře nepřidal a navíc soupeř snížil na konečných 3:2. Tento výsledek přinesl do našeho tábora ohromnou radost,“ popsal nervy drásající koncovku turnaje Hažer.

Mladí fotbalisté z Trutnovska mohou nyní očekávat nominaci na finálový turnaj, který bude ve dnech 20. - 21. června hostit obec Kraskov v Pardubickém kraji. Mimochodem na začátku letošního ročníku bylo 76 výběrů jednotlivých okresů a OFS Trutnov je mezi nejlepšími čtyřmi.

„Naši kluci si účast ve finále doslova vydřeli a my s kolegou jsme o pár let starší. Všem hráčům děkujeme za výkon a gratulujeme k postupu! Děkujeme také jednotlivým klubům za uvolnění hráčů pro samotný turnaj, rodičům za pomoc a trpělivost (dost pozdní návrat a ráno škola). Dík patří samozřejmě vedení OFS Trutnov a Aleši Zahálkovi,“ doplnil v hodnocení druhý z trenérů Stanislav Ježek.

Odměnou pro čerstvé finalisty Memoriálu Vladimíra Betky byla zastávka v McDonaldu při zpáteční cestě domů.Zdroj: Stanislav Ježek