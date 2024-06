Jardo, v neděli jste na domácím hřišti přestříleli B tým Dolní Kalné. Jaký to z vašeho pohledu byl zápas?

Ač se to podle výsledku nezdá, tak utkání to bylo vcelku vyrovnané. Zvlášť jeho první poločas. Prakticky v první minutě jsme kopali penaltu a dostali se do vedení, ale ve 20. minutě po chybě v naší obraně soupeř srovnal. Ve druhé části druhého poločasu mi přišlo, že hráči Kalné fyzicky odpadli a my tak rozhodli o posledních letošních domácích třech bodech.

Jak jste na tom byli se silami vy? Přece jen na začátku června jste stihli během osmi dnů odehrát tři duely?

Řekl bych, že v našem případě se silami problém nebyl. V týmu se nám již zabydlelo několik dorostenců, kteří jsou zvyklí hrát pravidelně dva zápasy za víkend.

Náročný program Lánova na startu června Neděle 2. 6. Černý Důl 4:1

Pátek 7. 6. Radvanice 3:0

Neděle 9. 6. Dolní Kalná B 5:2

Je také pravda, že síly ubývají méně, když se výsledkově daří? Přece jen váš tým by měl být důkazem, že?

Pravda to určitě je. Nicméně v současné době máme poměrně široký kádr hlavně díky již zmiňované pomoci dorostenců. Letos se navíc zapojili opravdu všichni. Dokázali jsme prakticky na jakékoliv pozici plnohodnotně nahradit hráče v případě pracovních nebo rodinných povinností.

Do jarní části jste šli z vedoucí pozice v tabulce. Nastala někdy ve druhé polovině sezony chvíle, kdy by někdo z týmu pochyboval o uhájení první příčky?

Letos jsme si opravdu hodně věřili a celou druhou polovinu sezony jsme si drželi dostatečný náskok. Byla sice chvíle, kdy se druhý Mostek dostal na dostřel tří bodů, ale my jsme stále měli dva zápasy k dobru. Mostek to ještě mohl zlomit ve vzájemném souboji, my v něm ale vydřeli remízu 1:1 a od té chvíle si myslím, že nikdo z nás nepochyboval.

Byl tehdy duel na hřišti Mostku hodně náročný?

Určitě nebyl jednoduchý, protože na jako jediný zápas sezony jsme sestavu lepili na poslední chvíli a ke šlágru kola navíc vyrazili bez brankáře. Nicméně se rukavic chopil nejmenší hráč v kádru zkušený Jakub Tošovský a zkusil si poslední post, který mu jako jediný v jeho kariéře chyběl (usmívá se). Nutno podotknout, že to zvládl na výbornou.

TOP kanonýři III. třídy 40 branek: Tomáš Tyrner (TJ Sokol Malé Svatoňovice). 31 branek: Daniel Haider (TJ Jiskra Horní Maršov). 22 branek: David Horváth (TJ Jiskra Libeč). 19 branek: Martin Jakoubek a David Špička (oba TJ Sokol Prosečné). 18 branek: Jakub Fanta (Jiskra Kuks) a Jakub Piwko (Fotbalový klub Mostek). 17 branek: Jan Lelek (TJ Lánov), Patrik Múka (TJ Sokol Malé Svatoňovice) a Josef Těžký (TJ Jiskra Libeč/TJ Bernartice)… 12 branek: Jaroslav Škoda (TJ Lánov).

Vedle vítězství v soutěži jste si vysloužili i postup do okresního přeboru. Půjde tak o velký návrat. Jak se na něj těšíte?

Návrat do okresu byl naším velkým snem. V minulých sezonách nám postup utekl mezi prsty, ať už to bylo kvůli covidu nebo kvůli našemu nepovedenému finiši. Tentokrát jsme si ho už utéct nenechali. Lánov určitě do okresního přeboru patří. Máme v kádru dokonce i pár hráčů, kteří pamatují, když náš oddíl hrál stabilně I. B třídu. Že by do budoucna další cíl? Uvidíme…

Prozraďte, jak probíhaly oslavy triumfu, jak jste si je užil a co ještě plánujete po posledním utkání sezony?

Ve chvíli, kdy jsme dostali do rukou pohár pro vítěze třetí třídy, tak všude kolem stříkalo šampaňské a spustily se velkolepé oslavy rozdělené na dvě etapy. Jelikož to bylo v neděli, nešlo to „zvládnout“ vše najednou. První etapa proto byla sice intenzivní, ale krátká. Druhá přijde na řadu tuto sobotu a pravděpodobně se přenese až do neděle, kdy zakončíme sezonu se svými fanoušky zápasem v Bernarticích.

Zdroj: archiv TJ Lánov

Věříte, že v přeboru bude Lánov patřit minimálně do horní poloviny tabulky? Viděl jste třeba nějaké zápasy této soutěže v sezoně?

Hrát klidný střed tabulky je náš cíl pro příští ročník. Zápasy okresního přeboru jsem osobně v této sezoně nesledoval. Nicméně jsme v posledních ročnících odehráli několik pohárových zápasů s účastníky přeboru a co si vzpomínám, byli jsme vždy přinejmenším vyrovnaným soupeřem. Třeba v loňské sezoně jsme v prvním kole vyřadili Strážné, ve druhém pak Mladé Buky.

Jaroslav Škoda (vlevo) platí za jednu z hlavních opor Lánova v této sezoně. Skóroval i v jarním šlágru na hřišti Mostku.Zdroj: Tomáš Plecháč

Největším konkurentem vám byl letos Mostek. Měl by podle vás i tamní klub na to, prosadit se v okresním přeboru?

Co jsem vysledoval ve vzájemných zápasech, tak Mostek by kvalitou a nasazením na vyšší soutěž určitě měl. V jejich kádru převládá zkušenost, ale dravé mládí taky úplně nechybí.

Jak už jste zmínil, derniéra vás čeká v neděli na hřišti Bernartic, které v celém soutěžním ročníku nezískaly ani bod. Co od zápasu očekáváte?

Na poslední utkání pojede i spousta našich fanoušků, kteří nás celou sezonu podporovali jak na domácích zápasech, tak i na těch venkovních. Proto možná proběhnou nějaké úpravy sestavy a na hřiště se dostanou hráči, na které se tolik nedostalo, nebo v našem kádru pro letošek už nejsou. Protože už máme postup jistý, určitě neplánujeme nastoupit v nejsilnější sestavě a chceme udělat i něco zajímavého pro diváky.

V Německu v pátek odstartovalo EURO 2024. Koho považujete za největšího favorita a jak si podle vás povedou čeští fotbalisté?

Mým favoritem je jednoznačně Anglie, daleko by se mohla dostat i Francie. Naši fotbalisté budou ve skupině pravděpodobně bojovat o druhé místo s Tureckem. Samotný postup do play off by byl za mě na tomto turnaji velkým úspěchem českého fotbalu.

