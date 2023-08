Fotbalisté Hajnice vkročí do nového soutěžního ročníku v neděli, kdy ve Svobodě nad Úpou přivítají soupeře z Libotova. Už v sobotu se hraje jeden ze šlágrů kola, v němž Rudník hostí Volanov. Sledujte s Krkonošským deníkem výsledky jednotlivých duelů.

Rozhodčí jsou připraveni, jde se na věc. O víkendu na Trutnovsku startují obě okresní soutěže mužů. Hraje se patnáct utkání. | Foto: Renata Jírová

Před půldruhým měsícem skončil jeden z nejpovedenějších a nejdramatičtějších ročníků okresních fotbalových soutěží mužů a o tomto víkendu odstartuje nový. Ten, který ponese označení 2023/2024. Jak v přeboru, tak ve III. třídě se znovu bude na co koukat, zajímavé a prestižní souboje nabízí hned úvodní dějství.

V okresním přeboru to na jaře byla fantastická podívaná. O titul přeborníka se doslova do posledních vteřin praly Spartak Hajnice a Jiskra Kocbeře, na záda jim dýchal Sokol Bílá Třemešná. Do posledního kola nebyl vyřešen ani osud týmů bojujících o záchranu. Přiblížit se nadcházející sezona té předchozí, víc si snad fanoušek okresního fotbalu ani nemůže přát.

Kde hledat favority? Tak samozřejmě vysoko budou chtít znovu mířit Hajničtí. Největšího konkurenta by mohli mít v Rudníku, který ještě na jaře bojoval o záchranu v krajské I. B třídě. Tradičně silní jistě budou fotbalisté Bílé Třemešné či Volanova, ambice neskrývá žacléřský Baník. A co třeba Pilníkov, který loni III. třídou prosvištěl naprosto suverénně.

Čtvrteční dohrávka 1. kola Penzion Poříčí Okresního poháru



Lampertice/Žacléř B - Pilníkov 0:6 (0:2)

Fakta - branky: 25. a 88. Meliš, 40., 53. a 74. Starý, 82. P. Andrle. Rozhodčí: Seidl. ŽK: 1:1. Diváci: 80.

Jak na tom v novém ročníku jednotlivé celky budou, to jistě naznačí hned úvodní kolo, které se bude hrát jak v sobotu, tak v neděli. Největším šlágrem se jeví sobotní bitva Rudníku s Volanovem.

Patnáct mužstev bude letos hrát nejnižší okresní soutěž a hned v prvním kole vyšel volný los na tým Mostku. Ten by mohl patřit k favoritům na přední umístění, vysoko jistě budou mířit i hráči Libče, kteří by se mohli prát o návrat do přeboru.