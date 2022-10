Nejlepším střelcem okresní soutěže III. třídy západ je na Trutnovsku se třinácti trefami libotovský Jakub Pitro. I on se však musí pozastavit nad tím, kdo že mu je jako první v patách. Ano, po minulém prodlouženém víkendu je to se sedmi trefami matador Mostku Dušan Duchek .

Věřte nebo ne, dlouholetá ikona podzvičinského klubu v únoru letošního roku oslavila 50. narozeniny, jak ale dokazují fotbalové statistiky, rozhodně si ze svého věku nic nedělá. I nadále je totiž postrachem brankářů.

Naposledy to poznali gólmani z nedalekého Kuksu. V pátečním vloženém 1. kole od Duchka tři branky inkasoval Petr Pospíšil, dva dny na to v rámci 8. kola další dvě Michal Staněk. Jak si tento dvojzápas užil nejstarší hráč na trávníku, o tom se kapitán Mostku rozpovídal v rozhovoru pro Krkonošský deník.

Dušane, pět branek za jediný víkend. To je bilance hodná kanonýra. Cítíte se jím být?

Před dvaceti lety bych možná odpověděl jinak, ale teď se rozhodně za nějakého kanonýra nepovažuji. Moje aktuální bilance je spíš náhoda. Dříve jsem gólů střílel vcelku hodně, teď už to v tom věku moc nejde. Bylo to vidět loni v okresním přeboru, teď ve III. třídě je přece jen fotbal pomalejší a nějaká ta šance přijde.

Dušan DuchekZdroj: Eliška LebedováNení tajemstvím, že je vám již úctyhodných 50 let. Jak dlouho plánujete vydržet na fotbalových trávnících?

Moc dlouho už to asi trvat nebude. Říkal jsem si, že tuhle sezonu ještě odehraji včetně jarní části a pak se uvidí. Popravdě, manželka už moc nechce, abych na hřišti pokračoval (usmívá se).

Před necelým rokem to přitom vypadalo na konec kariéry. Jak jste na tom zdravotně byl a jak jste nyní?

To máte pravdu, byl jsem na tom zle. V zimě jsem vůbec nic neodtrénoval, měl jsem napuchlé koleno a čekala mě magnetická rezonance. Ta ukázala, že to se mnou není dobrý, jenže od té doby mě koleno nebolí a já prostě hraju. Všechno se ale může během chvíle změnit.

Naposledy byl vaším soupeřem tým z Kuksu a ten se vyznačuje velmi mladou sestavou. Dělá vám dobře trápit o dekády mladší spoluhráče a ještě jim takto střílet góly?

Pokud mám být upřímný, pak řeknu, že jo. Baví mě to (směje se). Ještě větší radost mi ale dělá, když pak některý z těch mladších kluků přijde a pochválí vás. To je dobrý, toho si vážím.

Duchkova střelecká forma



10. 9. Mostek – Černý Důl 1 gól

17. 9. Prosečné – Mostek 1 gól

23. 9. Kuks – Mostek 3 góly

25. 9. Mostek – Kuks 2 góly

Jak byste svých pět tref popsal? Při pohledu na vaši postavu bych hádal, že většina z nich padla hlavou?

Tentokrát jich bylo víc nohou, čtyři nohou, jeden gól hlavou. V Kuksu se mi povedly dvě trefy za vápnem, prostě to tam spadlo. Jedna trefa pak byla někde ze vzdálenosti penalty. No a v domácí odvetě jsem nejdřív gólmana přehodil asi z třiceti metrů a druhý gól byl hlavou. Po standardce to ke mně propadlo a já to uklízel do sítě rybičkou. Prý to byl hezký gól, já ho v pádu bohužel neviděl.

Stejného počtu branek, jako vy, v sezoně dosáhl také váš spoluhráč Martin Borůvka. Je právě on hráčem, na jehož góly tým spoléhá?

Je to přesně tak. Martin je rychlý, gólový a jako málokterý kluk umí kopat pravou i levou nohou. Je šikovný, ale teď nám bohužel chybí. Po zápase v Libotově laboruje s výronem v kotníku.

Mostek loni prožil turbulentní sezonu. Na jednu stranu jste se probojovali až do finále okresního poháru, na druhou vás ale neminul sestup z okresního přeboru. Jak jste tyto protipóly viděl?

Tak začnu samozřejmě tím pohárem. Bylo to fajn, dařilo se nám a když se nám podařilo ubojovat i semifinále proti favorizované Hajnici, byla z toho finálová účast. Moc jsme si ji užili, ale i právě ve finále se projevila naše celoroční bolest. Doplatili jsme na to, že nás bylo hrozně málo. Trápila nás zranění, za chybějící kluky nebyla adekvátní náhrada. Věřím, že kdybychom byli kompletní, okresní přebor bychom udrželi.

logo klubuZdroj: FK Mostek

Mostek platí za tradiční klub s velkou historií. Řadu let jste úspěšně hráli krajskou I. B třídu. Na jaké období nejradši vzpomínáte?

Nejradši vzpomínám právě na to naše působení v kraji. Postoupili jsme tehdy z okresu a I. B třídu hráli nepřetržitě třináct let. Byla to jednoznačně naše nejlepší léta, pamatujeme i třetí místa v soutěži. Poráželi jsme Kratonohy, Převýšov, Chlumec nad Cidlinou nebo Lázně Bělohrad. Vyhrálo se i ve Dvoře Králové nad Labem. Vždycky si na ty časy vzpomenu, když vidím jejich výsledky v ČFL potažmo v divizi. Byla to pecka.

Označuji vás za ikonu klubu, tou byl ale ještě nedávno především pan Miroslav Lebeda. Jak vzpomínáte na dlouholetého brankáře, trenéra, ředitele místní školy, zároveň svého kamaráda, jenž zemřel před necelými dvěma lety?

Vzpomínám rád a vzpomínám často. Míra nejen mně chybí hodně. Prožil jsem s ním od žákovského věku celý svůj život. Nejen ten fotbalový, ale i školní. Byla strašná škoda ztratit takového člověka tak brzy.

Nyní dění v klubu visí na vás mladších, leč nejzkušenějších. Jak na tom oddíl je co se týče základny a nadšení hráčů a činovníků?

Založili jsme přípravku, máme tu mladší žáky, 4. října navíc pořádáme nábor do mladší přípravky. Co se týče kategorie dospělých, tak jsme před touto sezonou zrušili béčko. Početně nás teď je nějakých osmnáct až devatenáct, ale třeba teď o víkendu bude hodně kluků chybět. Co se ale mládeže týče, na Mostku se pro děti dělá hodně. Při trénincích tu máme hřiště plné, přijde třicet až čtyřicet dětí a je to super pohled. Musím ocenit trenéry a všechny ty, kteří se na výchově malých fotbalistů podílejí. Přece jen naše A mužstvo spoléhá na nás starší a přijde doba, kdy nás bude muset někdo vystřídat.

O budoucnost se fotbalový oddíl z Mostku bát nemusí. Mládež tu má zelenou.Zdroj: Eliška Lebedová

Jak jsme zmínili, po letech jste sestoupili z okresního přeboru. Jaké jsou tedy ambice mužstva ve III. třídě?

Upřímně? Když vidím, jak je letos okresní přebor silný, tak se rozhodně nikam nehrneme. Chceme na podzim v naší skupině skončit do třetího místa a postoupit mezi elitní osmičku III. třídy. Budeme rádi, když budou naši mladí hráči nabírat zkušenosti a třeba se někdy v budoucnu vrátíme do přeboru. Momentálně ale respektujeme sílu Pilníkova a Lánova, tyhle týmy považuji za favority na postup.

O víkendu vás čeká duel na hřišti Dolní Kalné B. S čím k zápasu pojedete a máte v plánu rozšířit své osobní střelecké konto?

Jak už jsem říkal, moc nás v neděli nebude. Ale i tak jedeme samozřejmě vyhrát. Rádi bychom měli co nejdříve klid a jistotu umístění v nejlepší čtyřce naší skupiny. A jestli jedu přidat další gól? Tak jasně, budu rád, když se zase trefím. Ale nijak na tom nebazíruji, tohle už mám dávno za sebou.

Mimochodem, tabulku střelců ve vaší skupině vede libotovský Jakub Pitro. Má se bát, že byste jej ve střeleckých statistikách stíhal?

Určitě ne (smích). Kuba hraje skvěle a myslím, že jeho na čele tabulky střelců nikdo ohrožovat nebude. Líbí se mi, jak se na hřišti prezentuje, je to šikovný a rychlý fotbalista, v téhle soutěži na něj nikdo nemá.