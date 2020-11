S náskokem šesti bodů vedou tabulku okresního přeboru mužů, na konci října se však fotbalisté Mladých Buků dozvěděli, že už si v kalendářním roce 2020 nezahrají. Jak tuto zprávu lídr soutěže vstřebal a co plánuje do případného jarního pokračování sezony?

I na takové otázky odpovídal kapitán mužstva Pavel Hrubeš (37), jenž už řadu let patří k oporám týmu z Trutnovska.

Pavle, o tomto víkendu vás měl dle rozpisu čekat domácí zápas s Baníkem Rtyně. Jak moc mrzí, že už na konci října jste vy i celé mužstvo bez fotbalu?

Mrzí to všechny určitě moc, protože se nám od začátku sezony začalo dařit, vyhrávalo se. Kluky fotbal zase bavil a bylo to znát i na účasti při tréninkách, kde nás nebylo nikdy méně jak deset.

Čekal jste v posledních dnech rozhodnutí o předčasném ukončení podzimní část?

Musím říct, že čekal. Bylo otázkou času, kdy se podzimní část zruší a s touto situací, co teď nastala, asi nebylo zbytí.

Jistě i vy máte týmovou konverzaci na sociálních sítích. Jak tedy spoluhráči reagovali?

Samozřejmě byli všichni naštvaní, protože pořád doufali, že to v nějakém omezeném režimu budeme moct dohrát. Bohužel se ale nestalo a letos už se na hřišti neuvidíme.

Děním v republice bohužel hýbe koronavirus. Máte přehled, zda si touto nemocí už někdo z týmu prošel?

Pokud vím, tak z našeho týmu zatím koronavirus nikdo nechytnul. Ale ze dne na den se ta situace mění, takže co není, může být. Vím, že pár kluků je nebo bylo doma v karanténě, protože byli ve styku s nakaženým, ale že by někdo byl nakažený sám, to zatím ne.

Jak vás samotného momentální doba omezuje a nacházíte na zákazu společně sportovat i nějaká pozitiva?

Mě samotného to zas až tak neomezuje. Do práce chodím pořád, akorát chybí ten pohyb, protože je těžké se jen tak k něčemu dokopat a jít si sám od sebe třeba zaběhat. Pozitivní však je, že aspoň ušetřím nějaké peníze, když teď nechodíme s klukama po zápase na pivo (usmívá se). Jinak doufám, že klukům ten fotbal bude chybět a o to víc to ukáží na hřišti až nás tam vláda zase pustí.

Kdy myslíte, že podobná omezení skončí a vy se zase budete moci vrátit na trávník?

Netroufnu si vůbec tipovat. Budu doufat, že zimní přípravu už budeme moci celou trénovat v Bukách na hřišti a dohrajeme dobře rozehranou sezonu naplánovaných termínech.

Umíte si představit, že by se nějakou formou dohrál celý letošní ročník?

Jasně, že umím, jarní část by se ale musela začít o dost dříve než je obvyklé. Přece jen ty zimy už nejsou takové, co bývaly, tak třeba by to šlo. Záleží ale také na počasí. Druhou variantou je prodloužit jarní část sezony a zkrátit pak letní pauzu.

Mladé Buky v okresním přeboru vedou tabulku. Je vaším cílem titul přeborníka a následný postup do I. B třídy?

Naším cílem teď určitě je tuto soutěž vyhrát. Postup do I. B třídy už pak záleží na domluvě hráčů a vedení. Ale určitě bychom museli tým posílit, aby byl schopný konkurovat ostatním soupeřům ve vyšší soutěži.

Dosavadní výsledky FC Mladé Buky



Mladé Buky – Rudník 3:1 (0:1)

Mladé Buky – Mostek 3:2 (2:1)

Libeč – Mladé Buky 0:1 (0:0)

Mladé Buky – Volanov 4:0 (2:0)

Bílá Třemešná – Mladé Buky 1:1 (1:1), penalty 2:3

Mladé Buky – Strážné 4:1 (1:1)

Poříčí – Mladé Buky 1:1 (1:1), penalty 3:4

Mladé Buky – Hostinné 6:4 (3:3)

Hajnice – Mladé Buky 0:7 (0:4)

S dosavadním průběhem sezony jste tedy nejspíš spokojen.

Ano. Určitě jsem spokojen. Jsme na prvním místě, hrajeme fotbal, který má hlavu a patu, dá se na to docela i koukat. A hlavně to kluky baví, vzorně trénují - teda až na pár vyjímek (usmívá se).

Které zápasy vám z těch devíti odehraných nejvíc zůstaly v paměti?

Určitě ten domácí proti Hostinnému. To byla přestřelka jako blázen a jeden hezčí gól než druhý (atraktivní duel skončil výhrou Mladých Buků v poměru 6:4 - pozn. aut.).

Prozraďte na spoluhráče – kdo by mohl mít po dlouhé fotbalové pauze největší problémy dohnat fyzickou kondici, kdyby třeba v lednu měly soutěže bez nějaké delší zimní přípravy znovu začít?

Já doufám že nikdo. Ale, pokud někoho jmenovat mám, pak nějvětším lenochem je teď Pája Ruml. Proto doufám, že si tahle slova přečte a dokáže nám všem, že to tak vůbec není (smích).

A kdo se tedy dle vás naopak poctivě připravuje, dbá na kondici a chodí třeba pravidelně běhat?

Určitě Marek Tůma, ale ten má teď bohužel zraněné koleno, takže si musí dát pauzu. Další v pořadí je asi Michal Štěpánek.

Věříte, že vládní představitelé nejlépe už pro příští víkend pustí na zelené trávníky alespoň profesionální fotbalisty?

Doufám, že jo, protože kromě té naší ligy a tuším, že ještě izraelské, se všude fotbal hraje. Po celé Evropě se ukazuje, že to jde, tak proč by to nemělo jít také u nás?

Naše kluby alespoň fungují v evropských pohárech. Sledujete jejich počínání? Jak podle vás české trio nakonec dopadne ve skupinách Evropské ligy?

Ano sleduji. Je vidět, že našim mužstvům chybí herní praxe a moc se jim nedaří. Hlavně tedy Spartě. Pořád ale doufám, že minimálně dva ze tří našich zástupců postoupí do další fáze Evropské ligy.

Neodehrané zápasy FC Mladé Buky