Fotbalisté Libotova si letos připomínají výročí 50 let od založení oddílu a k oslavám si nadělili původně zcela nečekaný, v každém případě však historický postup do okresního přeboru. Mezi elitu tak doprovodí šampiony III. třídy z Pilníkova.

Fotbalisté Libotova se svými fanoušky slaví postup do Okresního přeboru Trutnovska. | Video: Deník/Tomáš Otradovský

Okresní fotbal na Trutnovsku napsal poslední kapitolu soutěžního ročníku 2022/2023 v neděli 18. června, kdy se hrály závěrečné duely III. třídy mužů. Poté, co byl již dříve předán pohár pro vítěze suverénnímu Spartaku Pilníkov, zbývalo dořešit hned dvě otázky.

Tou první zásadní bylo, kdo skončí ve skupině o postup na druhém místě znamenajícím pro příští sezonu účast v okresním přeboru. Ve skupině o umístění byla stále ve hře konečná první příčka, o kterou se ve vzájemném souboji praly rezerva Dolní Kalné a Starý Rokytník.

Skupina o postup

Poslední kolo zde bylo rozehráno již v sobotu a v jediném duelu tohoto dne porazily Malé Svatoňovice papírového favorita z Janských Lázní. Domácí si výhrou 3:2 zajistili konečné sedmé místo v jarní skupině a nasazením v závěrečném utkání jen potvrdili, že na dně tabulky rozhodně nikdo nikdy končit nechce. Dvěma góly Studánku k úspěchu nasměroval Tyrner, za hosty odpovídal stejnou mincí Regina, vše nakonec rozhodla trefa Večeře z 61. minuty.

Fotbalisté Pilníkova převzali pohár pro nejlepší tým III. třídy Trutnovska už před posledním kolem.Zdroj: Jaroslav Kratochvíl

Nedělní program byl rozehrán ve 14.00. Vedoucí Pilníkov zajížděl do Lampertic a jelikož doma stejného soka rozstřílel 6:0, čekala se jeho hladká výhra i tentokrát. Outsider byl však jiného názoru. Už první poločas domácí gólem Janaty vyhráli 1:0 a zásluhou vyrovnávací trefy nejlepšího střelce soutěže Starého (61. gól v sezoně) dotáhl Spartak duel alespoň do penaltového rozstřelu, ve kterém poté získal i druhý bod.

Z utkání Lánov vs. MostekZdroj: Tomáš PlecháčDo Lánova dorazil Mostek. Domácí potřebovali vyhrát, aby mohli ještě myslet na druhou příčku, zápas pro ně ale nezačal dobře. Soupeře poslal brzy do vedení Polák a po vyrovnání Hartiga vrátil Mosteckým náskok v 50. minutě Krkonoška. Podruhé už Lánovští odpovědět nedokázali a po konečném hvizdu rozhodčího bylo jasné, že se druhým postupujícím celkem do přeboru stává Libotov.

Ten se ale na svoji derniéru teprve připravoval a v nedalekém Prosečném jej při ní podporoval zástup fanoušků. Před rekordní návštěvou čítající 150 diváků měli Libotovští utkání pevně v rukou a rivala porazili tenisovým výsledkem 6:0. Hattrickem se blýskl Jakub Pitro, po gólu přidali Vršecký, Hradecký a Novotný (viz video).

Po zápase pak mohly vypuknout postupové oslavy týmu, který si letos připomíná výročí 50 let fotbalu v Libotově. Historický úspěch srovnatelný s vítězstvím v okresním poháru si tak fotbalisté nemohli načasovat lépe.

Skupina o umístění

Také ve druhé výkonnostní skupině se program závěrečného dějství rozdělil do dvou dní a většina zápasů proběhla již v sobotu. Nejprve fotbalisté Kunčice nad Labem potvrdili roli favorita na hřišti Bernartic, kde trefami pěti odlišných střelců zvítězili jasně 5:1. Konečné čtvrté místo si výhrou 3:1 na krásném hřišti v Radvanicích v Čechách vysloužili hráči Kuksu a na druhou pozici po skalpu Horního Maršova vyskočili fotbalisté Černého Dolu. Na jejich výhře 4:2 se podílel dvougólový Marek Pavlíček.

Šlágrem kola byl rozhodně nedělní souboj v Dolní Kalné, kam přijeli o první místo ve skupině bojovat hráči Starého Rokytníku. Ti už v prvním poločase udeřili dvěma zásahy Marka Bednáře a přes odpor soupeře si vítězství nenechali vzít. Po pauze totiž výhru 4:2 jistil taktéž dvougólový Vojtěch Horčička. Za domácí odpovídali před pauzou Kohout a ve druhém poločase Tauchman.

Sezona tak byla dohrána i v nejnižší třídě Trutnovska a teprve červencový losovací aktiv prozradí, které celky a v jakém formátu si III. třídu zahrají v příštím soutěžním ročníku 2023/2024.