Dalšího vynikajícího úspěchu dosáhl na konci minulého týdne trutnovský thaiboxer Jakub Klauda (31). Z mistrovství světa v řeckém Patrosu si přivezl už třetí stříbrnou medaili ve své kariéře, jak ale prozradil Krkonošskému deníku, krátce po finálové porážce převažovalo velké zklamání. „Po zápase mě to štvalo moc, s odstupem času jsem za tu placku rád,“ vzkázal čtenářům z jihu Evropy.

Jakub Klauda získal v řeckém Patrasu světové stříbro. Těsně pod vrcholem tak skončil již potřetí. | Foto: Highlanders Night

Třikrát vyhrál šampionát starého kontinentu (2016, 2017, 2018) a dosud dvakrát zůstal pouhý krůček od světového titulu (2017 a 2019). Trutnovský thaiboxer Jakub Klauda měl o víkendu v řeckém Patrasu třetí finálovou šanci na zisk titulu mistra světa, když při IFMA Senior World Championships 2024 v kategorii S Male Elite -91 kg prošel třemi vyřazovacími koly. Nakonec však prohrál na body finálový duel s Gadzhim Medzhidovem vystupujícím pod neutrální značkou a potřetí si tak domů doveze světové stříbro.

Jednatřicetiletý Klauda tak zopakoval svůj obrovský úspěch ze světových mistrovství v běloruském Minsku respektive thajském Bangkoku.

Ruce nad hlavu zvedal Klauda v Patrosu dvakrát.Zdroj: Highlanders Night„Titulu vicemistra světa si samozřejmě vážím, jsem rád, že se mi to povedlo. Zároveň mě ale mrzí, že se mi to nepodařilo vyhrát. Čím jsem ale od toho finálového zápasu dál, tím jsem spokojenější. Ale bezprostředně po něm převažoval pocit naštvání, zklamání,“ popisoval trutnovský odchovanec pocity, jaké se v něm mísily po finálové porážce.

Šampionát se konal od 31. května do 9. června v řeckém Patrasu a prvním soupeřem byl východočeskému bojovníkovi reprezentant USA Kameron Spencer. Toho Klauda porazil na body a v dalším kole mu měl být soupeřem Ital Enrico Pellegrino.

Toho ale přemohly zdravotní problémy a tak šel thaiboxer z Trutnova rovnou do semifinále, v němž se utkal s Jamesem Russellem z Austrálie. Byla z toho znovu výhra na body a postup do velkého finále.

Zápasy Jakuba Klaudy v Patrasu Kameron Spencer (USA), vítězství na body

Enrico Pellegrino (Itálie), volný postup

James Russell (Austrálie), vítězství na body

Gadzhi Medzhidov, porážka na body

„V prvním zápase jsem byl se svým výkonem spokojen, možná jsem mohl více boxovat. Ve druhém mě lehce svazovalo, že je finále na dosah, takže v prvním kole jsem se nějak necítil. Ale co se týče komplexního dojmu, tak to cítím dobře. Byly tam chyby, ale se svým výkonem jsem spokojený,“ popsal oba své vyhrané souboje.

Pak už přišlo finále a v něm osudová chyba, která celý duel rozhodla. „Popravdě mě soupeř načapal na konci prvního kola loktem, od té doby si nic nepamatuji, jel jsem na autopilota,“ přiznal si po nešťastné porážce Jakub Klauda, jenž to ve svém sportovním odvětví nemá vůbec jednoduché.

Podpora od státu je nulová, sportovci si musejí finanční prostředky shánět sami a pomoci si při tom mohou jen a pouze svými úspěchy.

Medaile z velkých evropských i světových akcí Jakub Klauda vozit umí.Zdroj: archiv DeníkuO ty se naštěstí právě Klauda opírat může, stejně tak na lidi, které okolo sebe má. „Myslím, že tak to v našem sportu bylo i bude. Mé úspěchy na tom nic nemění. Díky nim si vás všimnou někteří lidé, ti vás pak mohou sponzorovat. Já naštěstí takové lidi kolem sebe mám. Například můj trenér z Trutnova zařídil, že mi větší část platilo město, zbylou financoval trutnovský klub. Co se týče samotné cesty do Řecka, tu jsem naštěstí platit nemusel, ale o to jsem se zasloužil svými výkony a úspěchy. Každé podpory si moc vážím a jsem za to vděčný," vysvětloval pro web kaocko.cz Klauda, dnes už nejen trojnásobný evropský šampion, ale také dvojnásobný vicemistr světa.

Mimochodem zmíněným trenérem Jakuba Klaudy je Roman Horák. A jaká na stříbrného medailistu čekala odměna? Do Řecka za ním dorazila manželka Andrea, dříve skvělá basketbalistka, která v nejvyšší domácí soutěži za 15 sezon odehrála bezmála čtyři stovky zápasů. Spolu teď mají na jihu Evropy několik dní jen pro sebe.

Největší medailové úspěchy Jakuba Klaudy

2016: 1. místo na mistrovství Evropy v chorvatském Splitu (organizace IFMA) - MUAYTHAI

2017: 2. místo na mistrovství světa v běloruském Minsku (organizace IFMA) - MUAYTHAI

2017: 1. místo na mistrovství Evropy ve francouzské metropoli Paříži (organizace IFMA) - MUAYTHAI

2017: 3. místo na Světových hrách v polské Vratislavi (organizace IFMA) - MUAYTHAI

2018: 1. místo na mistrovství Evropy v Praze (organizace IFMA) - MUAYTHAI

2019: 2. místo na mistrovství světa v thajském Bangkoku (organizace IFMA) - MUAYTHAI

2021: 3. místo na mistrovství světa v thajském Bangkoku (organizace IFMA) - MUAYTHAI

2023: 3. místo na Evropských hrách v polském Krakově (organizace IFMA) - MUAYTHAI

2024: 2. místo na mistrovství světa v řeckém Patrasu (organizace IFMA) - MUAYTHAI