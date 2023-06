Nejlepší možné vyvrcholení nabídlo v sobotu fotbalovým příznivcům na Trutnovsku závěrečné dějství okresního přeboru mužů. V přímém souboji se tu o titul přeborníka praly dva nejlepší celky sezony, o pár kilometrů dál se zase rozhodovalo o posledním sestupujícím do III. třídy.

Podívejte se na atmosféru, jaká panovala v sobotu v Kocbeřích. Zápasu nechyběly góly ani emoce. | Video: Renata Jírová

Jednoznačným šlágrem byla bitva o první příčku. Karty před ní byly rozdány jasně. Aby se přeborníkem stala Jiskra Kocbeře, potřebovala doma vyhrát minimálně rozdílem pěti branek. Důvod? Tříbodové manko na rivala, horší skóre a hlavně podzimní porážka na hřišti soupeře. V odvetě domácí bojovali, už v první půli vstřelili dvě branky a v 54. minutě po trefě Matějky vedli 3:0! V té době možná řada fanoušků věřila, že ještě dva potřebné góly přijdou.

Kocbeře se těší na malou ligu mistrů. Ve III. třídě se hraje o postupovou příčku

Nestalo se však. Zkušený tým hostů už znovu neinkasoval a po utkání mohl slavit zisk druhé trofeje v sezoně, jelikož před nedávnem v souboji s Baníkem Žacléř ovládl i okresní pohár. Kocbeřští si vítězstvím po velmi dobrém výkonu zajistili alespoň druhou příčku.

Zbývá dodat, že oddíl SK Spartak Hajnice po vítězství v přeboru, stejně jako loni Volanov, nevyužil možnosti přihlásit se do krajské soutěže I. B třídy. I v příští sezoně tak bude pokračovat v okresním přeboru. Z kraje se do okresu po roce vrací fotbalisté TJ Rudník. Druhý sestupující Dvůr Králové nad Labem B okresní přebor v příštím ročníku hrát nebude, jelikož klub rezervní tým do žádné soutěže nepřihlásil a bude dál pokračovat pouze s jedním mužstvem v krajském přeboru. Ze III. třídy do okresního přeboru suverénně postoupil TJ Spartak Pilníkov a vedle něho ze druhé příčky také FC Libotov, který tak nejlepším možným způsobem oslavil výročí 50 let od založení oddílu.

Kocbeře – Hajnice 3:0 (2:0)

Fakta – branky: 20. Ficner z pen., 38. Hulík, 54. Matějka. Rozhodčí: L. Nývlt – M. Černý, Syrovátka. ŽK: 5:2. Diváci: 120. TJ Jiskra Kocbeře: Tichý – Vyhnanek, Horák (67. Šmíd), Ficner, Z. Stránský – Hulík (83. M. Šíl), Stefanidis, P. Matějka, Borský (88. A. Tryzna) – L. Novák, Kilevník. SK Spartak Hajnice: Kobos – Sobanski, J. Holub, Gančarčík, M. Krotil (46. V. Gult) – L. Böhm, Janíček (61. M. Kejzlar), P. Beneš, Šereš (90. D. Krotil) – Grizič (67. M. Novotný), Hrytsenko.



Ohlasy trenérů

Jiří Štěpař, trenér TJ Jiskra Kocbeře: „Nejlepší výkon jsme si patrně nechali na poslední kolo soutěže. Podařilo se nám do utkání dobře vstoupit, měli jsme převahu a poločasové skóre dávalo naději na zázrak. Druhé dějství mělo stejný obrázek jako první. V posledních dvaceti minutách už nám ale docházely síly a víc se nám již boj o titul zdramatizovat nepovedlo. Soupeři k úspěchu gratulujeme.“

Aleš Havlík, trenér SK Spartak Hajnice: „Do utkání jsme šli s jasným cílem zvednout po něm pohár pro vítěze přeboru. Několik hráčů mělo zdravotní problémy, přesto jsme to zvládli, i když si každý představoval lepší výsledek. Největší problém nám dělalo hodně hrbolaté a tvrdé hřiště. Začátek se nám nepovedl a brzy jsme prohrávali. Vyrovnat mohl Grizič, na místo toho jsme z protiútoku inkasovali podruhé. Ve druhé půli jsme toho dopředu moc neměli a naopak jsme obdrželi třetí branku. Myslím, že jsme měli kopat pokutový kop za ruku, ale odpískán nebyl. Když přišel na hřiště Kejzlar, dokázali jsme nahoře podržet míč, vyhrávat souboje a potřebný výsledek si už pohlídat. Mám velkou radost, že se nám to povedlo a chci poděkovat za podporu našim skvělým fanouškům.“

Už ve čtvrtek si závěrečný duel předehrály celky Bílé Třemešné a Libče. Zatímco hosté přijeli na Dubinu v roli jistého sestupujícího, domácí chtěli výhrou zakončit skvělou jarní část, ve které posbírali nejvíce bodů ze všech čtrnácti mužstev. Také derniéra se jim povedla, když soupeři nastříleli rekordních dvanáct branek (12:1). Čtyřikrát se prosadil nejlepší střelec týmu David Kubelka, hattricku dosáhl Fišer.

Jarní tabulka Okresního přeboru TrutnovskaZdroj: Deník/Tomáš Otradovský

V tabulce čtvrtý končí obhájce loňského prvenství Volanov. Ten doma na závěr přehrál Tatran Hostinné 3:0 a taktéž potvrdil výbornou jarní formu. Pátá pozice patří hráčům Žacléře, kteří na závěr sezony přehráli Bohuslavice nad Úpou 4:1. Hattrickem se blýskl čtvrtý nejlepší střelec soutěže Patrik Ondráško.

TOP kanonýři OP

43 - Martin Škoda (Hajnice)

37 - Emir Grizič (Hajnice)

35 - Martin Kilevník (Kocbeře)

29 - Patrik Ondráčko (Žacléř)

24 - Martin Votava (Volanov)

24 - Pavel Matějka (Kocbeře)

Také šestý nejlepší tým sezony se loučil domácím vítězstvím. Fotbalisté Rtyně v Podkrkonoší na něj dosáhli v souboji se Starými Buky a vystřelil jim ho dvěma zásahy Litko, když vítěznou byla trefa ze 65. minuty.

Právě Staré Buky skončily v tabulce na sedmé pozici a o čtyři body za nimi soutěžní ročník zakončilo Strážné. Nic na tom nezměnila ani závěrečná porážka od Podhůří, které mohlo definitivně oslavit záchranu přeboru i pro příští sezonu. K vítězství 4:1 na poli velkého rivala mu pomohl hattrick Zdeňka Smejkala.

PODÍVEJTE SE: Sezona snů! Bělohradští fotbalisté slaví titul v I. A třídě

Velmi důležitý byl duel v Poříčí u Trutnova, kam dorazili pro nutnou výhru hráči Vítězné. Ti věděli, že pokud z utkání odjedou s porážkou, skončí na sestupové čtrnácté příčce. A tak se i stalo. Hosté sice o poločase drželi nerozhodný stav 1:1, po pauze byl ale soupeř lepší, zaslouženě vyhrál 5:2 a hosty poslal minimálně na rok do III. třídy.

Fotbalisté Hajnice se svými fanoušky slaví zisk poháru za titul okresního přeborníka.Zdroj: Renata Jírová