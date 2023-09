Těšit jej ostatně mohl nejen osobní výkon, ale především vítězství mužstva 7:0. Díky němu totiž svěřenci trenéra Lebedy v okresní soutěži III. třídy dál drží stoprocentní bodovou bilanci.

Dva hattricky a navrch sedm dvougólových střelců. Šesté kolo III. třídy bavilo

Honzo, výhra na půdě Bernartic se dá zařadit mezi ty povinné, souhlasíte?

Určitě souhlasím, ale pro nás tomu tentokrát bylo trochu jinak. Měli jsme řekněme narušenou předzápasovou přípravu (usmívá se). Ne každý člen mužstva dorazil na sraz k utkání v ideální kondici.

Jistě narážíte na Den obce, který se v Mostku konal den před utkáním. Jak jste na něm vy a vaši spoluhráči dopadli. Šetřili jste se nebo to někdo jak se říká přepálil?

Tak pokud mám začít u sebe, pak jsem byl jedním z těch, co to trochu přepálili. Bylo nás teda víc, ale máme štěstí, že v našem týmu je i spousta starších fotbalistů. Ti se totiž očividně šetřili, je znát, že zkušení borci berou fotbal a přípravu na něj zodpovědněji.

Jan Polák, FK MostekZdroj: is.fotbal.czI tak jste si v utkání počínali bravurně a pomohl k tomu i skvělý vstup do prvního poločasu. Po čtvrthodině jste vedli 3:0, co na to říct?

Předně jsme podobný vstup do zápasu rozhodně nečekali. Naopak jsme měli z utkání respekt, mysleli jsme si, že to bude velké trápení. Brzy vstřelené branky nám ale pomohly, mohli jsme si zahrát vcelku dobrý fotbal.

Sám jste se do 30. minuty trefil třikrát. Znamená to, že jste se v utkání cítil být ve formě?

Ve formě? Já? Po té sobotní náloži opravdu ne. Ale nakonec to bylo vcelku dobrý. Docela nám to tam padalo, tak jsem na předzápasovou „formu“ brzy zapomněl.

Jak byste své branky popsal?

První trefa přišla z nepovedeného centru, při druhé posílal míč do šestnáctky Tomáš Krkonoška a já ho jen hlavou usměrňoval do protipohybu brankáře. Třetí gól přišel po pěkné kombinační akci.

Vést 3:0 ne vždy stačí. Své o tom vědí ve Vítězné. V Hajnici se točila dvanáctka

Máte ponětí, kolik po vás za hattrick bude chtít týmový pokladník?

Ještě jsem nebyl na tréninku, tak vůbec netuším. Pokladníka u nás dělá Mára Čajka a tímto bych ho chtěl pochválit. Od chvíle, co se vrátil z wellnessu, je velice zodpovědný.

V sezoně Mostek zatím zapisuje pouze samá vítězství. Jaké jsou ambice mužstva pro zbytek III. třídy?

Každý chce vyhrávat a také my bychom se rádi pohybovali na prvním nebo druhém postupovém místě. Na druhou stranu, nevím, jak to mají ostatní členové kádru, ale osobně bych se do okresního přeboru nehnal. Ono by bylo hezké se tam vrátit, ale hádám, že tak polovina kádru by se rozhodla zůstat ve třetí třídě.

V příštím kole hostíte Radvanice v Čechách. Lídr tabulky Lánov má volno a vy pokud vyhrajete, půjdete do čela. Je to velká motivace?

Zatím jsme se o tom nijak nebavili, ale samozřejmě to motivace bude. Pro mě osobně je hlavní motivací zahrát si pěkný fotbal a neztrácet zbytečné body se slabšími týmy. V tomto utkání budeme favoritem a vyhrát bychom měli.

Jak už jste zmínil, do okresního přeboru letos postoupí dva celky. Kdo je vlastně pro vás největším konkurentem v boji o přední příčky?

Určitě Lánov. Jejich mančaft je dobře vyvážený, hrají za něj starší zkušení hráči, dále i kluci ve středním věku. K tomu mají navíc šikovné mladíky a celkově tvoří dobrý tým.

Vy v jednom dresu nastupujete s dvěma padesátníky Duchkem a Špidlenem. Vám je třicet. Máte ponětí, do kdy byste chtěl fotbal za Mostek hrát?

Upřímně vůbec nevím. Už před sezonou jsem spoluhráčům řekl, že jim pomůžu, když jich bude málo, ale pravidelně asi hrát nebudu. V poslední době se snažím věnovat tenisu, chodím na něj dvakrát až třikrát týdně a zabere mi nějaký čas. Fotbal je teď spíš na druhé koleji, ale jak dlouho jej budu hrát, to si netroufám předvídat.

Hajnice prvně v čele přeboru. Volanov v předehrávce zničil rivala z Mladých Buků