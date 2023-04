„Dřív jsem se svým metabolismem mohl jíst, co jsem chtěl a byl jsem v dobré kondici.…

Tři mistrovské tituly a 25 ligových branek. Teď se Blažek vrátil domů do Žacléře

V tabulce třetí Sokol Bílá Třemešná tentokrát pauzíruje, jelikož měl v plánu souboj se Svobodou nad Úpou, která soutěž po podzimní části opustila. Třemešenští ale v těchto dnech bez fotbalu úplně nejsou. Ve čtvrtek totiž sehráli dohrávku 20. kola proti Rtyni v Podkrkonoší a už ve středu je čeká další duel na půdě Starých Buků.

Právě Staré Buky v sobotu hostí šlágr kola, ve kterém v derby přivítají Mladé Buky. Atraktivní by mohla být mimo jiné i bitva Tatranu Hostinné s Baníkem Žacléř. Velká pozornost bude upřena též do Libče, kde se budou domácí fotbalisté snažit vrátit do boje o záchranu. K tomu potřebuje poslední tým tabulky porazit Vítěznou.

OKRESNÍ PŘEBOR

Sobota 13.00: Kocbeře – Volanov. 14.00: Staré Buky – Mladé Buky, Podhůří – Hajnice. 17.00: Rtyně v Podkrkonoší – Bohuslavice nad Úpou, Hostinné – Žacléř, Strážné – Poříčí u Trutnova, Libeč – Vítězná.

Dohrávka 20. kola

Bílá Třemešná – Rtyně v Podkrkonoší 1:1 (0:1), na penalty 2:3

Branky: 61. Jan Jákl – 28. Hoffman. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 1:5. Diváci: 70. Na Dubině se v dohrávce 20. kola potkali dva vyrovnaní soupeři, jejichž poslední dva vzájemné zápasy skončily dělbou bodů. A do třetice se remíza po 90 minutách zrodila i tentokrát. Oběma celkům chybělo minimum hráčů a kvalitní sestavy spolu sehrály velmi slušnou partii. V první půli domácí neproměnili tři vyložené příležitosti, naopak soupeř trestal po akci Tišlera, kterou zakončil na zadní tyči volný Hoffman. Po pauze domácí přitlačili soupeře před vlastní šestnáctku, zaslouženého vyrovnání se ale dočkali až po hodině hry, kdy po centru Martina Jákla skóroval jeho bratranec Jan. Sokol usiloval o obrat ve skóre, v závěru zápasu ale mohly udeřit obě strany a nakonec duel dospěl potřetí za sebou do penaltového rozstřelu. V něm měli domácí pomyslný mečbol, ten ale ve třetí sérii nevyužili a potřetí v řadě Baníku na penalty podlehli.

OKRESNÍ SOUTĚŽ, skupina „O postup“

Vedle okresního přeboru pokračuje samozřejmě také III. třída a v elitní skupině mají co napravovat fotbalisté Pilníkova. Ti ve středeční dohrávce 3. kola poprvé v sezoně opouštěli trávník v roli poražených, když po penaltovém rozstřelu padli v Janských Lázních. V sobotu je čeká další náročný duel, představí se totiž na půdě Prosečného. Šlágrem kola bude jistě souboj Lánova s Janskými Lázněmi, lákavě se jeví také tradiční derby mezi Libotovem a Mostkem.

Dohrávka 3. kola

Janské Lázně – Pilníkov 1:1 (0:1), na penalty 2:1

Branky: 12. R. Pour – 55. Meliš. Rozhodčí: Serbousek. ŽK: 0:2. Diváci: 50.

Sobota 14.00: Prosečné – Pilníkov. Neděle 17.00: Lánov – Janské Lázně, Libotov – Mostek, Lampertice/Žacléř B – Malé Svatoňovice.

Trio Starý-Kulda-Meliš táhne Pilníkov do přeboru. V dohrávce lídr prvně narazil

OKRESNÍ SOUTĚŽ, skupina „O udržení“

Také ve skupině o udržení byl jeden zápas k vidění už v týdnu. Páteční dohrávku na hřišti Bernartic zvládl skvěle Starý Rokytník a v tabulce se rázem se stoprocentní jarní bilanci vyšvihl do čela. Plný bodový zisk zatím drží také rezerva Dolní Kalné a právě jejich souboj na dálku se tak v neděli vyplatí sledovat.

Dohrávka 3. kola

Bernartice – Starý Rokytník 2:4 (2:3)

Branky: 2. L. Zajíček, 16. J. Těžký – 5. Vráblík, 20. L. Handlíř, 34. J. Handlíř, 83. Marek Bednář. Rozhodčí: A. Havlík. ŽK: 3:1. Diváci: 50.

Sobota 14.00: Radvanice v Čechách – Černý Důl. Neděle 14.00: Bernartice – Horní Maršov. 17.00: Dolní Kalná B – Kuks, Starý Rokytník – Kunčice nad Labem.