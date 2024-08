Už v kabině před zápasem nás trenér hodně hecoval. Chtěl po nás maximální nasazení a agresivnější hru. Povedlo se nám rychle dostat do tempa zápasu, soupeře jsme tlačili na jeho vlastní polovinu a díky tomu jsme si vytvořili šance, které jsme proměnili. Od začátku zápasu bylo vidět, že jsme lepším týmem.

Je pravda, že se nám první dva zápasy vůbec nepovedly podle našich představ. Na konci minulé sezony nás opustili nejzkušenější tahouni týmu a o prázdninách v letní přípravě přišly do týmu mladé „pušky“. Myslím si, že se potřebujeme pořádně sehrát a naladit se na vítěznou vlnu. Teď ale věřím, že jsme se chytli a půjdeme nahoru.

close info Zdroj: Václav Mlejnek zoom_in Jiří Špůr (vpravo) v utkání proti KocbeřímJirko, váš tým letos na první výhru v sezoně čekal až do třetího kola. Čím si to vysvětlujete?

V dresu Podhůří se ve III. třídě Zdeněk Smejkal podílel čtyřmi trefami na demolici soka z Bernartic, stejný počin předvedl třemešenský Jiří Špůr (24) v derby okresního přeboru proti Kocbeřím. A to přitom do zápasu zasáhl až ve druhé půli a všechny své branky vměstnal mezi 50. a 80. minutu.

Také uplynulý víkend přál v podkrkonošském regionu fotbalovým kanonýrům a řada z nich do sítí soupeřů nasypala hattrick. Třemešenský Martin Jákl, rtyňský Ondřej Šulitka nebo Vojtěch Horčička ze Starého Rokytníku. Našli se ale také dva borci, kteří přidali ještě o jeden gól více.

Sezonní start Bílé Třemešné / Dvora Králové nad Labem B - pohár v Mostku 4:2

- doma s Hostinným 1:4

- v Poříčí u Trutnova 1:1

- doma s Kocbeřemi 8:0

Nastoupil jste od začátku druhého poločasu. S čím vás trenér za stavu 4:0 na hřiště posílal?

Trenér mě posílal na hřiště s tím, abych udržel herní nasazení a pokud možno přidal další góly. I když jsme vedli 4:0, všichni kluci z týmu měli po poločase velkou chuť dál hrát a dotáhnout zápas do vítězného konce.

Už po pěti minutách jste zvyšoval na 5:0. Napadlo by vás v té době, že by z toho mohla být mnohem větší střelecká paráda?

Popravdě, když jsem dal ten první gól, ani mě nenapadlo, že by z toho mohl být takový střelecký koncert. Ale jak jsme dál zápasu dominovali, přicházely další šance, které se mi dařilo proměňovat.

close info Zdroj: Václav Mlejnek zoom_in Jiří Špůr právě snadno překonává kocbeřského gólmana Lukáše Tichého. V utkání se trefil čtyřikrát.

Nakonec jste se trefil čtyřikrát a doslova si podmanil druhou půli. Která trefa se vám líbila nejvíc, jak byste ji popsal?

Chvíli jsem přemýšlel, že napíšu třetí gól – můj první hattrick za A mužstvo, ale nakonec jsem se rozhodl pro ten poslední. Ve vápně byla mela o balón, který jsem si převzal. První kličkou jsem obehrál obránce Kocbeří, který jede ve skluzu možná ještě teď (smích). Další kličkou jsem si pohrál s gólmanem a zbývalo jen zavěsit do prázdné branky. Takže jak by řekl Jirka Luňák v Okresním přeboru: ‚Pocem, kam deš vole, kam to chceš?‘

Napadlo by vás, že nakonec velkého rivala porazíte tak vysokým rozdílem?

Zcela upřímně, takový výsledek jsem opravdu netipoval. Derby bývají vyrovnaná a plná emocí. Když se nám ale podařilo vstřelit rychlé góly a soupeř začal ztrácet, využili jsme toho naplno. Nakonec jsme ukázali, že když zápas pořádně odmakáme, můžeme si v klidu dojít pro výhru u každého soupeře.

V třemešenské kabině platíte za pokladníka. Jakou taxu u vás platí střelec hattricku a jakou jste si vypočítal za čtyřgólový koncert?

Ano, jsem pokladník kabiny, kluci mě dokonce nazývají Ludvou, samozřejmě podle Ludvíka Hovorky z Okresního přeboru (usmívá se). Hattrick znamená sto korunový příspěvek do společné kasy. Taxu za čtyři trefy jsem bohužel vypočítanou neměl, ale odteď to bude tři a více gólů za pět stovek. Klukům přinesu do kabiny nějakou flašku a po příštím domácím zápase ji samozřejmě vypijeme.

Před sezonou došlo k uzavření spolupráce vašeho oddílu s klubem ze Dvora Králové nad Labem. Jak jste tento krok vnímal a byl podle vás správným?

Vnímám ho pozitivně. Spolupráce s větším klubem může přinést nové možnosti, ať už jde o hráče nebo tréninkové metody. Navíc máme možnost spolupracovat na různých úrovních, což může být pro náš oddíl jen přínosem. Myslím si, že to byl správný krok.

Po třech zápasech máte na kontě čtyři body. Kam vlastně letos sahají ambice mužstva?

Ambice máme určitě vyšší než loni. Chceme se udržet na vrcholku tabulky a pokud možno v této nebo příští sezoně zabojovat o postup do I. B třídy. Výrazně omlazený tým má vysoký potenciál jak po fotbalové, tak po fyzické stránce.

Mimochodem čtyřmi trefami do kocbeřské sítě jste si vyrovnal svou střeleckou bilanci z loňska. Na kolik branek se cítíte letos?

Tak samozřejmě bych rád překonal loňské skóre. Teď mám na kontě čtyři góly, tak by bylo fajn se dostat alespoň na deset, když to dobře půjde, tak třeba i na patnáct (směje se). Hlavně ale chci, aby se dařilo našemu týmu a moje góly přispěly k dalším vítězstvím.

close info Zdroj: Václav Mlejnek zoom_in Už je tam! Jiří Špůr může slavit, za záda Lukáše Tichého poslal další gólovou střelu.

V dalším kole vás čeká soupeř z Mladých Buků. S čím na jeho hřiště Sokol vyrazí?

Do Buků pojedeme s cílem bodovat. Hrají doma a budou určitě nepříjemní. Pokud ale zopakujeme výkon ze sobotního derby, určitě máme šanci přivézt do Bílé Třemešné další tři body.