(směje se) To kdybych věděl, hned vám to řeknu. Ale je to asi jen větší porcí štěstí. Dřív se mi moc nestávalo, že bych se dostával do podobné střelecké formy, o to větší mám teď radost a jsem mile překvapen.

S velkou parádou vlétli do jarní části soutěžního ročníku fotbalisté Mostku. Účastník III. třídy mužů na Trutnovsku zapsal na úvod tři výhry, navíc s výsledným skóre 19:2. Ve všech třech duelech se střelecky prosadil střední záložník Jakub Piwko , naposledy se do sítě Bernartic prosadil dokonce čtyřikrát a celkem má v sezoně na svém kontě gólů devět.

Právě že vůbec. U nás se přes zimu trénuje na umělém trávníku nebo ve školní tělocvičně a ani jeden z těchto povrchů mi nedělá dobře, protože jsem po operaci kolene. Zbývá mi tak jen individuální příprava a během ní jsem si sám chodil jen do posilovny.

Když byste ze svých sezonních branek měl vybrat tu nejpovedenější, která by to byla? A můžete ji podrobně popsat?

Popravdě moc si je všechny nepamatuji, ani nevím, zda a jak je popsat. Maximálně si vybavím teď ty čtyři poslední, ale všechno to byly takové obyčejné góly, opravdu nic extra. Radši bych skóroval v nějakém pro nás důležitějším zápase, to bych si pak třeba tu branku i zapamatoval.

Jak říkáte, proti Bernarticím jste se trefil čtyřikrát. Byl to váš dosud nejlepší zápas za mostecké áčko?

Neřekl bych. Myslím, že jsem už za Mostek odehrál i lepší zápasy. Hlavně teď k nám přijel opravdu slabší a navíc početně oslabený soupeř, nebylo těžké se střelecky prosadit.

Parta je na Mostku velmi dobrá.Zdroj: Tomáš PlecháčMostek se pyšní velmi dobrou partou mladých hráčů pod velením starších pardálů. Jak jste v klubu spokojen?

Je to super, máme parádní kolektiv, doplňujeme se jak v kabině, tak na hřišti. Bez starších kluků by to ale nebylo ono, to oni tomu na hřišti dávají klid a myšlenku. Bez nich by to prostě nešlo, hráli bychom tak akorát zbrklý fotbal.

V tabulce jste druzí s poměrně vysokou ztrátou na vedoucí Lánov. Je tato pozice tou, na jaké byste rádi sezonu dohráli?

Samozřejmě bychom chtěli skončit první, kdo by nechtěl. Ale teprve uvidíme, jak se nám na jaře bude dařit proti silnějším soupeřům. Těžší zápasy přijdou proti Libči, Malým Svatoňovicím nebo právě proti Lánovu.

Mostek hrál řadu let krajskou soutěž, poté okresní přebor. Měli byste na to se do přeboru zase vrátit, klidně i ze druhého místa?

Teď bychom na to asi spíš neměli. Museli bychom do kádru přivést nějaké hráče, abychom se kvalitou přiblížili účastníkům přeboru. Momentálně nám třetí třída vyhovuje a je to soutěž, do které patříme.

Letošní ročník má hned dvě novinky. Předně se přestaly zahrávat penalty v případě nerozhodného výsledku, navíc ve III. třídě můžete střídat hokejově. Jak se vám tyto změny zamlouvají?

Co se týče toho střídání, je to na třetí třídu jistě dobrá věc, ale my to moc nevyužíváme. Asi by nám to ani nevyhovovalo. Občas se někdo do hry vrátí, ale problém je v tom, že když hráč na střídačce vychladne, než se zase chytí a rozehraje, není to ono. A že se už nekopou penalty? To je mi asi jedno.

Jste odchovancem Mostku. Od kolika let fotbal hrajete a jak váš oddíl odmala vnímáte?

Fotbal hraji asi od devíti let, ale na hřišti jsem místním týmům fandil mnohem dříve. Na zápasy áčka jsem chodil za párek podávat balony, myslí, že se mohu považovat za mosteckého srdcaře (usmívá se).

V kádru Mostku se mísí zkušení hráči s mladými puškami. Jakub Piwko patří mezi mladou generaci.Zdroj: Tomáš Plecháč

O víkendu vás čeká duel v Radvanicích. Co od zápasu očekáváte a jak se na něj těšíte?

Těším se jako na každý jiný zápas. Byl bych určitě rád, kdyby se nám povedlo ve vítězném tažení pokračovat a pevně věřím, že nás nějaký čas dlouho nikdo nepřibrzdí.

Sám jste vedle dresu Mostku oblékl před lety i ten trutnovský. Jak na tu dobu vzpomínáte?

Už je to deset let, hrál jsem tehdy v Trutnově za žáky, ale vzpomínám na to určitě rád. Hostování v Trutnově pro mě bylo dobrou zkušeností, zkusil jsem si, jak se hraje ve vyšší soutěži.

