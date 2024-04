Zimní přípravu jsme vzali zodpovědně, na každý trénink jsme se sešli v hojném počtu a mohli trénovat naplno. Náročná příprava nám skončila týmovým soustředěním v Malé Úpě, které nám pomohlo stmelit partu a stojí za našimi výsledky v jarní části.

Zápasy Volanova v jarní části soutěže Volanov – Hostinné 3:0 (2:0). Branky: M. Voňka 2, T. Voňka

Poříčí u Trutnova – Volanov 2:3 (1:1). Branky: M. Voňka 2, M. Poul

Volanov – Žacléř 4:0 (2:0). Branky: Votava, M. Rada, Vaniš, M. Voňka

Staré Buky – Volanov 3:5 (1:1). Branky: M. Voňka 3, J. Svoboda 2

Doma jste ještě neinkasovali, venku zase zvládáte gólové přestřelky. Mohli jste si vůbec vstup do jara představit lépe?

V jarní části to zatím vychází na jedničku. Obrana nám funguje ve spolupráci s naší gólmanskou jedničkou Trailošem (Tomáš Trailin) a v útočné fázi to začalo klapat přesně tak, jak má. Proto doufám, že nám to bude podobně pokračovat.

Sám jste zaznamenal už osm branek, za celý podzim přitom čtyři. Máte snad novou roli v týmu nebo za čím vězí takový posun?

Role v týmu se vůbec nijak nezměnila, akorát jsem se posunul na pozici pokladníka, jinak žádná změna (usmívá se). Góly jsou jen plus a pokladna se alespoň plní. Ale za to vděčím celému týmu.

TOP kanonýři okresního přeboru 23 branek: Filip Čáp (Rudník) a Martin Škoda (Hajnice). 22 branek: Aleš Starý. 21 branek: Pavel Meliš (oba Pilníkov). 16 branek: Jan Jákl (Bílá Třemešná) a Martin Kejzlar (Hajnice). 14 branek: Luboš Gábriška (Vítězná). 13 branek: Vítězslav Machalík (Staré Buky), Jakub Kulda (Pilníkov), Ondřej Šulitka (Rtyně v Podkrkonoší) a Patrik Ondráško (Žacléř). 12 branek: Marek Voňka (Volanov) a Jakub Pitro (Libotov). 11 branek: Martin Jákl (Bílá Třemešná) a Matyáš Rada. 10 branek: Jakub Mostecký (oba Volanov), Kristian Šereš a Wojciech Sobanski (oba Hajnice)…

V tabulce jste poskočili na druhou příčku, ale můžete myslet i na víc. Teď v sobotu vás čeká šlágr proti první Hajnici. Co od zápasu očekáváte?

Volanov je na jaře ve formě.Zdroj: Veronika FiebingerováNa sobotní zápas se připravujeme už celý týden. Těšíme se, bohužel nás zaskočilo počasí, ale věřím, že se ukáže spousta fanoušků a půjde o super zápas.

Před týdnem vám recept ukázala Vítězná, která na hřišti favorita vyhrála 3:2. Čekal jste, že by outsider mohl v derby překvapit?

Vítězná svými výsledky překvapuje celé jaro, navíc i v okresním přeboru platí, že každý je v této soutěži porazitelný. Samozřejmě ale bylo překvapením, že v Hajnici hráči Vítězné vyhráli.

Na jaře bodově stoprocentní týmy přeboru 4 0 0 Bílá Třemešná při výsledném skóre 24:6

4 0 0 Volanov při výsledném skóre 15:5

4 0 0 Vítězná při výsledném skóre 11:3

Už na podzim jste na stejném hřišti mohli bodovat i vy. V úvodu jste vedli, ještě dvě minuty před koncem byl stav nerozhodný. Co tehdy rozhodlo ve prospěch soupeře?

Tento zápas nám ukázal kvalitu jejich týmu, bohužel jsme na zápas nebyli dostatečně připraveni a prohráli jsme.

Konec penaltových rozstřelů většina hráčů uvítala. Jen tři by je rádi kopali dál

Souboj prvního s druhým by si zasloužil odpovídající kulisu. Kolik diváků věříte, že na zápas přijde a zkusíte je se spoluhráči nějak nevšedně pozvat?

Jak už jsem psal výše, bohužel předpověď počasí moc nepřeje, ale věřím, že si tento duel žádný z našich příznivců nenechá ujít. Připraveného nemáme nic, maximálně diváky můžu pozvat na dobrý svařák, polévku, klobásu a skvělý fotbal.

Je zde super parta, pro mne srdeční záležitost, říká o Volanovu Marek Voňka.Zdroj: Veronika Fiebingerová

Je vám dvaadvacet, mládežnická léta jste strávil v Trutnově, kde jste si zahrál i divizi dospělých. Proč jste se nakonec rozhodl pro Volanov?

Tehdy mě fotbal nějak přestal bavit. Ve Volanově jsem byl odmala a kluky jsem podporoval celý život, takže to pro mě nebylo nic nového. Navíc je zde super parta a je to spíše takový rodinný klub. Takže pro mne srdeční záležitost.

Podobnou formu jako Marek Voňka má i kanonýr Rtyně v Podkrkonoší Ondřej Šulitka. Také on se na jaře trefil ve všech čtyřech duelech. V Libotově skóroval jednou, doma s Bílou Třemešnou a v Podhůří dvakrát, naposledy proti Pilníkovu opět jednou.

Netáhne vás to ale přece jen do vyšší soutěže? Když ne divize, trutnovská rezerva hraje kvalitní I. A třídu. Nepřemýšlíte třeba o návratu do Trutnova?

Marek Voňka v dresu trutnovského dorostuZdroj: archiv DeníkuNo, co k tomu říct. Od mého přestupu do Volanova jsem stále v kontaktu se spoluhráči a trenéry, kteří by byli rádi, kdybych se vrátil. Letos by to byla asi poslední možnost zkusit vyšší soutěž, tak uvidíme. Nechám to otevřené.

Kdybyste měl zavzpomínat na největší zážitky s fotbalem, jaké by to byly?

Největším zážitkem pro mě byl asi první start v divizi a pak vítězství v okresním přeboru s Volanovem.

Na závěr odbočím od regionálního fotbalu. Blíží se evropský šampionát v Německu. Jaké naděje našemu nároďáku dáváte a který tým pasujete na největšího favorita?

Určitě budu našemu národnímu týmu fandit, aby se dostal co nejdále. Favorita úplně nemám, necháme se prostě překvapit.