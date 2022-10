Výsledky lídra soutěže jsou pravidelně o level jinde a trenér mužstva Bohumil Skořepa si musí mnout ruce. Tým táhnou střelecky mladí kanonýři. Trio Aleš Starý – Jakub Kulda – Pavel Meliš je natolik obávané, že už se všichni tři vystřídali i v rubrice Deníku, která týden co týden vyhlašuje Kanonýry kola.

Trio Starý - Kulda - Meliš k nezastavení. Šesti góly zazářil radvanický Holeček

Jako poslední do party přichází na řadu prvně jmenovaný. Aleš Starý (25) o víkendu nasázel do branky Starého Rokytníku čtyři trefy, ve čtvrtek přidal hattrick a s jednadvaceti góly dominuje pořadí střelců celé soutěže.

Aleši, jak si užíváte letošní sezonu, ve které se vašemu týmu nadmíru daří?

Asi vás odpovědí překvapím, ale vlastně si ji ani moc neužívám. Pro mě je pořád velké zklamání, že se nám na jaře nepodařilo postoupit do okresního přeboru. Teď se ukazuje, že jsme tam už měli být. Letos je pro nás povinnost celou třetí třídu vyhrát. Musíme to prostě odehrát, tyhle vysoké výsledky beru jenom jako takový bonus. Tahle sezona je pro nás vlastně jen přípravou na tu příští.

V loňské zimní přestávce fotbalisté Pilníkova změřili síly s Volanovem.Zdroj: Veronika Fiebigerová

Spolu s Jakubem Kuldou a Pavlem Melišem střílíte takřka většinu branek svého mužstva. Jste na hřišti právě vy tři hodně sehraní?

Jo, vidím to tak. Když jsem přicházel do Pilníkova, měl jsem za úkol přivést ještě nějaké mladé kluky. Povedlo se, přišli Kuba Kulda, David Gnol, Dan Valeš nebo naposledy Pavel Meliš. Každý má ve fotbale nějakou úlohu. Jedni brání, naší úlohou je střílení branek. Tak to i bereme a zatím se nám daří.

Čtvrteční dohrávka 1. kola

Pilníkov – Horní Maršov 6:0 (4:0), branky: 4., 64. a 82. Starý, 12. Valeš, 25. a 41. Meliš. Rozhodčí: Řezáč. ŽK: 1:2. Diváci: 50.

Po devíti kolech máte devět výher a skóre 70:7. Dalo by se tedy říct, že okresní přebor volá.

Jak jsem říkal, už letos je pozdě. Je velká škoda, že nám loni postup o fous utekl, musíme se o to poprat.

Když se vám podaří postoupit, bude Pilníkov ve vyšší soutěži hrát důstojnou roli? Viděl jste třeba nějaký zápas přeboru letos?

Ano, byli jsme se podívat. Navíc jsme v přípravě hráli zápas s Volanovem, vyhráli jsme a porazili jsme i jiné účastníky přeboru. Pokud zůstane naše sestava stejná a budou se nám vyhýbat zranění, myslím si, že se budeme pohybovat ve vrchní polovině tabulky.

Pravdou je, že skupině východ naprosto dominujete, ta západní je ale vyrovnanější. Koho v ní považujete za největšího konkurenta v jarním boji o postup?

Myslím si, že nepříjemným soupeřem bude Mostek. Okresní přebor hráli dlouho, před tím i krajskou soutěž. Stále mají v kádru zkušené hráče a co jsem viděl jejich styl hry, pro nás budou určitě nepříjemní.

Loni nakoukl do divize, teď Meliš gólově táhne Pilníkov za postupem z III. třídy

O víkendu jste čtyřmi góly pokořil Starý Rokytník. Jak byste jednotlivé trefy popsal?

Tak nebyly to žádné „pucky“. Pokaždé šlo o dobře umístěnou střelu. Na druhou stranu takové normální góly, nemyslím si, že by něčím vyčnívaly. Pokud se ptáte, zda by snad nějaká zasloužila přihlášku do ankety „Gól týdne“, tak tohle určitě nebyl ten případ (směje se).

Nedělní utkání 9. kola

Pilníkov – Starý Rokytník 10:0 (4:0), branky: 7., 29., 58. a 76. Starý, 14. Duong, 39. a 56. J. Kulda, 45., 64. a 71. Meliš. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 1:1. Diváci: 80.

Na podzim máte na kontě už 21 vstřelených branek. Na kolik si tedy na podzim troufáte?

Pokud vydržím hrát bez zranění, a jestli mi pár startů ještě práce dovolí, takových třicet branek by bylo fajn. Když vidím, kolik branek střílíme jako tým, řekl bych, že s Kubou Kuldou bychom na tuto metu měli dosáhnout oba.

Ve čtvrtek se vedle vašeho utkání hrály také duely Konferenční ligy. Sledoval jste počínání Slovácka a Slavie? Co jste na zápasy a výsledky říkal?

Popravdě zápasy nesledoval. Byl jsem pracovně vytížený. K televizi jsem se večer nedostal, ale později jsem viděl výsledky. Radost mi samozřejmě neudělaly, zvlášť když jsem slávista.

Také Aleš Starý už ví, že ne každá velká šance skončí vstřeleným gólem.Zdroj: Veronika Fiebigerová

V sobotu zajíždíte hrát na půdu Radvanice v Čechách. Jak se na tamní hřiště těšíte a s jakým výsledkem počítáte?

Bohužel se mě zápas týkat nebude. Budu mít pracovní povinnosti. Věřím ale, že kluci utkání zvládnou, porvou se o tři body a my budeme i po tomto víkendu bodově stoprocentní.