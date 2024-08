Úvodním dějstvím na Trutnovsku odstartoval nový ročník okresních soutěží a Krkonošský deník při této příležitosti oslovil nejvyššího muže OFS Trutnov Marka Pilného (50), aby nejprve zhodnotil sezonu minulou a poté přiblížil, co fotbalové příznivce čeká v té právě rozehrané.

Marku, jak byste zhodnotil ročník 2023/2024 co se soutěží mužů týká? Okresní přebor ovládla Hajnice, III. třídu Lánov a oba tyto kluby využily nabídky postupu.

close info Zdroj: Jan Bartoš zoom_in Marek PilnýPodle mého názoru byla obě družstva favority na vítězství již na začátku samotných soutěží. Hajnice ještě vylepšila svůj již tak mega zkušený tým o další kvalitní hráče a tak zaslouženě obhájila jak vítězství v přeboru, tak v poháru. Snad jediným konkurentem jim mohl být celek Pilníkova, ale jejich poměrně mladý a úzký kádr byl oslabován zraněními a tak o vítězi bylo rozhodnuto ještě před finišem. Ve třetí třídě byl podobný minisouboj Lánov versus Mostek, kde právě celek z Lánova s mixem zkušených a mladých nadějných hráčů z vlastní líhně uspěl v celé soutěži a zaslouženě postoupil z prvního místa.

Jistě vás těšil i pohled na soutěže mládeže. S výjimkou staršího dorostu dokázal OFS Trutnov uspořádat přebory všech věkových kategorií od mladšího dorostu po MINI přípravku.

To beru určitě jako ohromný úspěch, protože od toho tady jsme, abychom organizovali maximum soutěží, o které bude zájem. Ale pozor – nechceme si tuto pozitivní skutečnost přivlastňovat, protože to je především zásluha všech zúčastněných klubů a jejich naplňování klubových představ o výchově mládeže pro naši fotbalovou budoucnost. Tu výchovu se ale také snažíme podporovat a naplňovat. Jak? Pořádáme a zúčastňujeme se množství přeborů okresních výběrů (U9, U10, U11, U12, U13, U15, U17, WU11, WU13) a taky budeme finančně odměňovat kluby, které nám budou právě do výběrů poskytovat největší množství hráčů a s kterými bude hladká spolupráce. Již samozřejmostí je snižování startovného do soutěží mužů pro kluby podle jejich přihlášených družstev do okresních soutěží mládeže.