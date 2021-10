Okresní soutěž, skupina B - Za rok mu bude 50 let (!), přesto mu to pořád střílí. Bohuslavický kanonýr Milan Kulda nastřílel ve šlágru kola Malým Svatoňovicím čtyři branky a výrazně se tak přičinil o nečekaně hladké vítězství svého mužstva. Soupeře tím domácí sesadili z čela tabulky a naopak se sami vedoucí příčce přiblížili.

Okresní soutěž, skupina A - Také v A skupině třetí třídy došlo na měření sil vedoucího celku tabulky s posledním. A také zde se radoval outsider. Pro fotbalisty Kuksu šlo navíc při výhře nad Lánovem o premiérový bodový zisk v ročníku. To rezerva Rudníku se s béčkem Mostku vůbec nepárala a výhrou 8:1 zopakovala sedmigólový rozdíl branek ze sobotního duelu A mužstev.

Okresní přebor, skupina B - Oproti A skupině nabízí béčko mnohem vyrovnanější souboje a potvrdila to i první říjnová sobota. Hned dva souboje skončily dělbou bodů, mimo jiné podruhé v sezoně i střet Mladých a Starých Buků. Nečekanou ztrátu utrpěl vedoucí Volanov, který nečekaně přišel o dva body na půdě poslední Libče. Brankově nejpovedenější duel sledovali diváci v Janských Lázních, odkud si tři body odvezla Rtyně.

Pouhá čtyři kola zbývá odehrát do konce podzimní části v okresních soutěžích mužů na Trutnovsku. Začínají se tak krystalizovat čtveřice, které si ve čtyřech základních skupinách zajistí postup mezi elitu své výkonnostní kategorie.

