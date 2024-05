Do Svatoňovic jsme si jeli pro body a ty jsme se také odvezli. Chtěli jsme za každou cenu získat ztracené body zpět, což se nám i podařilo. S klukama jsme probírali strategii a díky širokému kádru jsme mohli nasadit to nejlepší, co máme.

Jakub Fanta při utkání v Malých SvatoňovicíchZdroj: Václav Mlejnek Strašil nás opravdu dlouho, nikdo by si ani nepomyslel, že po takovém startu nás čeká hořká porážka. Málo který tým by dokázal sesbírat síly a takhle zápas otočit. Byli jsme si jistí výhrou, přestali jsme hrát a soupeř toho využil.

Zápasová bilance Kuksu v aktuální sezoně Podzimní část: 5 vítězství, 5 remíz, 4 porážky

Jarní část: 5 vítězství, 2 remízy, 2 porážky

Tentokrát bylo oproti podzimu vše jinak. Krátce před pauzou jste sice prohrávali, ve druhé půli ale Jiskra nastřílela pět branek a soupeři porážku oplatila i s úroky. Kde se v týmu taková síla vzala?

Zápas pro nás nezačal úplně dobře, soupeř byl lepší a my jsme se nemohli dostat do tempa a šancí. Těsně před koncem první půle jsme dali vyrovnávací gól a od té doby se hrálo podle našich not. Tolik nás to nakoplo, že soupeř najednou nestíhal a dostávali jsme se do šancí, které jsme dokázali zužitkovat.

Vy sám jste ve druhé půli zaznamenal hattrick. Kam byste svůj výkon zařadil? Byl to jeden z nejpovedenějších zápasů v dresu Kuksu?

Určitě tento můj výkon patřil k mým nejlepším v dresu Jiskry. Nebál jsem se chodit do šancí, bojoval o každý míč a pak přišla odměna ve formě hattricku.

TOP kanonýři III. třídy 40 branek: Tomáš Tyrner (TJ Sokol Malé Svatoňovice). 30 branek: Daniel Haider (TJ Jiskra Horní Maršov). 18 branek: David Špička (TJ Sokol Prosečné). 16 branek: Jakub Fanta (Jiskra Kuks) a Jakub Piwko (Fotbalový klub Mostek). 15 branek: Martin Jakoubek (TJ Sokol Prosečné)…

Popište, jak vaše trefy vypadaly, kdo vám při nich asistoval a která byla nejpovedenější.

Radost Jakuba Fanty po jedné z branekZdroj: Václav MlejnekJak jsem už nastínil, nevzdal jsem žádný souboj o balón a tak vypadal i první gól, kdy domácí stoper nahrával dozadu gólmanovi, avšak přihrávka se mu nepovedla a já vyrazil vpřed. Brankář sice byl u míče dříve, ale odkop se odrazil od mého těla a já mohl skórovat do prázdné branky. Další gól byl po přihrávce z křídla za obranu, já šel na brankáře a nemýlil jsem se. Poslední trefa už byla jen třešničkou na dortu. Filda Hanek vybojoval balón, dosprintoval do velkého vápna a přenesl na druhou stranu, kde jsem mohl dovršit hattrick.

Za Jiskru hrajete teprve druhým rokem. Jak byste popsal svoji dosavadní kariéru a jak vlastně došlo k vašemu přestupu z Babic?

Chvilku mi trvalo, než jsem si zvykl na nové prostředí a spoluhráče. Nakonec však dobře dopadlo a já se mohl usadit na postu hrotového útočníka. Velké díky patří klukům, kteří se mnou našli společnou řeč a dovolil bych si říct, že se nám oproti minulým rokům daří o dost lépe. Z Babic jsem přestoupil vlastně nedobrovolně, kdy jsem se musel přestěhovat kvůli nové práci. O víkendu jsem se chodíval dívat na Kuks a v té době už jsem věděl, kde budu s fotbalem pokračovat.

Je vám teprve 26 a už nastupujete s ortézou. Čemu za ni vděčíte a bez ní by fotbal hrát nešlo?

Pár úrazů jsem ve své kariéře stihl už za Babice. Poprvé to byly postranní vazy v koleni. Od té doby jsem si byl nejistý a horší to bylo na špatném terénu na hřišti. Roční pauza tomu nepomohla a když jsem restartoval svou kariéru v Kuksu, pořídil jsem si raději vyztuženou ortézu, abych mohl dávat do osobních soubojů všechno. Raději ji nosím na každý zápas, protože zdraví máme jen jedno.

Mimochodem Jiskra Kuks je známa i tím, že řada jejich členů výrazně podporuje hradecké Votroky. Jak vidíte jejich boj o Evropu? Má Hradec na to, vyřadit Teplice a poté zvládnout i duel s pátým celkem tabulky?

V tom je to kouzlo fotbalu, stát se může naprosto cokoliv. Nicméně Hradec na to určitě má a já věřím, že se mu do předkol Konferenční ligy probojovat podaří.

Gólová radost se spoluhráči nikdy neomrzí, podobně tomu bylo v utkání s Malými Svatoňovicemi.Zdroj: Václav Mlejnek

A co Jiskra? Jaké plány máte do konce letošní sezony, která je zatím z vaší strany velice povedená? Vyhlížíte například pátou příčku?

Samozřejmě vyhlížíme co nejlepší umístění v tabulce, baví nás vyhrávat. Koho by taky nebavilo (usmívá se). Když vše dobře dopadne, opravdu bychom chtěli patřit mezi pět nejlepších v tabulce. Máme spoustu mladých a šikovných hráčů, proto se chceme umístit vysoko.

Fantova čísla v dresu Kuksu Jarní část 2023: 12 utkání, 4 branky, 1 žlutá karta, 910 odehraných minut

Sezona 2023/2024: 18 utkání, 16 branek, 5 žlutých karet, 1659 odehraných minut

V neděli vás čeká Prosečné, na jehož hřišti jste na podzim remizovali 3:3. Co od zápasu očekáváte a jaký výsledek mají čeká diváci?

Jelikož se hraje na hřišti Kuksu, tak čekáme samozřejmě naši výhru. Je to pro nás důležitý zápas a díky případnému vítězství bychom mohli v tabulce předskočit soupeře před námi. Určitě to bude skvělá podívaná, na kterou zvu naše fanoušky. Věřím, že i s jejich podporou utkání zvládneme.