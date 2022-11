Mezi nimi i střední záložník Vítězné Luboš Gábriška (29), jenž zcela sám zvládl vyplnit střelecký zápis utkání svého mužstva se Strážným. Jeho tým vyhrál 3:0, připsal si šesté vítězství na domácím hřišti v řadě a v tabulce se posunul na dvanáctou příčku.

Luboš GábriškaZdroj: archiv fotbalistyLuboši, máte za sebou možná nejpovedenější zápas v dresu Vítězné. Jak jste si sobotní duel se Strážným užil?

Už ráno, když mě přítelkyně budila, jsem jí říkal, že se mi na zápas vůbec nechce. Jak se ale úvodní výkop blížil, těšil jsem se víc a víc. Vůbec mě přitom nenapadlo, že by se mi právě v tomhle utkání mělo povést zaznamenat hattrick a že to bude tak super zápas. Už když jsem na hřiště přijel, byla v kabině dobrá nálada a dalo by se říct, že v ní se neslo i celých devadesát minut.

Soupeř k vám přijel v roli favorita, vy jste ho ale porazili 3:0 a výhra klidně mohla být i vyšší. Čím si to vysvětlujete?

Předem bych chtěl podotknout, že do Vítězné se v roli favoritů nejezdí (směje se). Ba ne, věděli jsme všichni, že nás čeká těžký soupeř, že se v tabulce pohybuje výš než my. Náš tým se ale zápas od zápasu zlepšuje a nyní už si věříme i na těžké soupeře. Do každého utkání jdeme na sto procent, v hlavách máme všichni pouze vítězství.

Zápas rozhodly vaše tři branky. Jak byste je popsal a kdy naposledy se vám povedlo nastřílet hattrick?

Utkání sice rozhodly moje tři trefy, ale podle mě jsme vyhráli hlavně proto, že jsme hráli jako jeden kolektiv. Nehádali jsme se, na hřišti jsme o sobě věděli a každý odehrál to, co od něj trenér očekává. Samozřejmě jsem rád, že se mi povedlo tři góly vstřelit, velkou zásluhu na nich však mají moji spoluhráči. A kdy se mi hattrick podařil naposledy? Určitě před pár lety na Slovensku.

Vy pocházíte ze Slovenska a v Česku fotbal hrajete teprve něco málo přes rok. Co rozhodlo o vašem příchodu k nám?

Jsem sice ze Slovenska, ale v Česku bydlím už skoro jedenáct let. Pracoval jsem v Praze a asi jako každému, kdo fotbal hrál, začal postupem času tenhle sport chybět. S kamarády jsme chodili hrát jen tak mezi sebou, až mi jeden známý přes jobs.cz poslal odkaz, že FK Řeporyje hledá nové hráče. S kamarádem jsme na klub napsali a po týdnu nám přišla odpověď, ať se přijdeme ukázat na trénink. Nakonec bylo vše jinak, místo tréninku se dohodl přípravný zápas, a nás čekala zajímavá premiéra.

Luboš Gábriška v akciZdroj: archiv fotbalistyJak vám pak utkání vyšlo?

Přiznám se, že když jsme šli na stadion, trému jsem cítil pořádnou. Přece jen mě utkání čekalo po řadě let, navíc za tým, ve kterém nikoho neznám. Ale vyšlo to skvěle, dvěma góly v závěrečných minutách jsem otáčel skóre, my vyhráli a s kamarádem nás oba vzali do týmu. V Řeporyjích jsem odehrál podzimní část, pak jsem ale na fotbal kvůli práci i přítelkyni zanevřel a nakonec jsme se rozhodli, že se přestěhujeme do Dvora Králové nad Labem.

A tam jste asi bez fotbalu zase dlouho nevydržel, že?

Je to přesně tak. Když jsme tu byli asi tři měsíce, zkoušel jsem se v regionu dívat po nějakých týmech, ale když nikoho v okolí neznáte, je to těžké. Až jednoho večera jsme šli s přítelkyní ke kamarádce a její muž náhodou hraje za Vítěznou. Při pivku jsme pokecali a já se záhy stal hráčem Vítězné.

Ještě k Řeporyjím. Kopal jste tam půl roku a v týmu jste se potkal s Martinem Feninem. Jaký to byl spoluhráč, znal jste vlastně před tím jeho fotbalovou historii?

Tak jako každý v Česku i na Slovensku, kdo se zajímá o fotbal, pozná jak Feninovo jméno, tak jeho minulost. Myslím si, že je to skvělý člověk a ještě lepší fotbalista. Samozřejmě se mi s ním hrálo velmi dobře, pro náš tým byl rozdílovým hráčem a myslím, že kdyby se v jeho životě nestalo tolik věcí, mohl to dotáhnout hodně daleko.

Mimochodem, Martin se chystá na zápas v Oktagonu. Dovedete si ho představit, jak bojuje v kleci?

Že se chystá do klece, o tom jsem něco slyšel. Řekněme si na rovinu, za takové peníze by tam šel každý. Ale myslím si, že k překvapení spousty lidí to Martin zvládne, je to bojovník a myslím si, že připravený bude dostatečně. Osobně si ho v kleci představit nedokážu, ale nechme se překvapit.

Zpět do Podkrkonoší. Že jste se tedy objevil právě ve Vítězné, to byla opravdu náhoda? A jak se vám v okresním přeboru na Trutnovsku líbí?

Je to tak, jak už jsem i říkal, byla to náhoda a teď jsem velmi rád, že hraji právě ve Vítězné. Máme tu skvělý kolektiv a poznal jsem zde skutečně spoustu dobrých lidí. Okresní přebor je samozřejmě něco jiného než v Praze I. A třída, je to tu o dost volnější, méně soubojů, víc času na míči, rozdíl je mezi oběma soutěžemi velký.

Sokol Vítězná už roky hraje Okresní přebor na Trutnovsku. Letos mu v tabulce patří se šesti výhrami a osmi porážkami 12. příčka.Zdroj: Sokol Vítězná

Váš tým nezachytil vstup do sezony, dalo by se ale říct, že od vašeho příchodu se mužstvu daří skvěle. Cítíte to podobně?

Za lepší výsledky určitě nemůže moje přítomnost na hřišti, ačkoliv si spousta kluků dělá legraci, že za vzestup týmu mohu. Osobně to tak necítím. Na začátku sezony měl Sokol těžké soupeře, dá se říct, že v době, kdy jsem do týmu přišel, měli kluci za sebou všechny soupeře z horní části tabulky. Tedy kromě Bílé Třemešné, se kterou hrajeme teď v sobotu.

Mimochodem, vy jste za osm utkání nastřílel úctyhodných osm branek. Považujete se za kanonýra?

Osm vstřelených branek samozřejmě potěší, ale za kanonýra se určitě nepovažuji. Kdybych proměnil alespoň devadesát procent svých gólových šancí, které skončily na brankářích, pak by se Martin Škoda z Hajnice musel smířit s druhým místem v tabulce střelců (usmívá se). Zatím mu tedy primát přenechám.

Jak už jste zmínil, na závěr podzimní části vás čeká utkání v Bílé Třemešné. Už vám spoluhráči stihli říct, že půjde o královédvorské derby? Jak se na něj těšíte?

Na poslední zápas v roce se samozřejmě každý z nás těší dvojnásobně. Nejdřív fotbal a pak rozlučka, která tu prý bývá velkolepá. Vím, že nás čeká velmi těžký soupeř, ale myslím si, že pokud sehrajeme tak povedené utkání jako posledně proti Strážnému, pak v Bílé Třemešné dokážeme zvítězit. Bude to sice velmi těžké, ale věřím, že to s námi v sobotu nebude mít soupeř snadné.

Už za pár dní v Kataru startuje mistrovství světa ve fotbale. Koho považujete za favorita šampionátu?

Mým favoritem je Anglie. Myslím, že vyhrají právě oni, mají skvělý tým. Výborných mužstev ale bude v Kataru spousta, tak uvidíme, jak šampionát dopadne.

Fotbalisté Anglie v čele s kanonýrem Harry Kanem jsou pro Luboše Gábrišku favoritem blížícího se mistrovství světa v Kataru.Zdroj: ČTK