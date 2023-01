Na lánovskou palubovku dorazilo osm mužstev, které pořadatelé rozdělili do dvou základních skupin. Chybět nemohli dlouholetí účastníci s již zažitými názvy Ibalgin, Pribináčci či Mě je to jedno. Dorazil i obhájce trofeje z roku 2019 Da Giorgio a k radosti organizátorů sportovního dne postavil dokonce dva své týmy. O co nejlepší umístění se pak hodlala poprat i mladá krev lánovského fotbalu z řad dorostenců.