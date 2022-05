S deseti góly je suverénně nejlepším střelcem úpické Sparty v letošním mistrovském ročníku. Útočník Petr Luštinec (23) svůj tým v I. B třídě táhne za co nejlepším umístěním a o víkendu pomohl hattrickem k vítězství 5:0 na hřišti Žacléře.

Svěřence trenéra Kaplana výsledek udržel na páté příčce tabulky a počítat se pouze jarní část, patřila by Úpickým při pěti výhrách ze šesti duelů dokonce druhá pozice hned za lídrem z Železnice.

Kam to Sparta v sezoně plánuje dotáhnout a byl vždycky obávaným kanonýrem? O tom všem mluvil úspěšný střelec v rozhovoru pro Krkonošský deník.

Petře, hattrick za Úpici, jak vám to zní? A byl první v dospělé kategorii?

Znělo by to ještě lépe, kdyby se mi to povedlo proti soupeři z předních příček tabulky. Nicméně jsem za vstřelené branky samozřejmě rád a doufám, že v této sezoně ještě nějaký gól vstřelím a pomůžu týmu. V dresu Úpice jde o můj první hattrick.

Vy v sezoně góly dáváte, ale že by přišly tři najednou, na to fanoušci Sparty nejsou zvyklí. Co se tedy v sobotu na žacléřském pažitu přihodilo?

Především na Žacléřské velmi dobře fungovala naše hra. Z našeho tlaku vyplývalo hodně šancí, na jejich konci jsem byl většinou já a kluci mě dobře trefovali (usmívá se).

Kdo také o víkendu 30. dubna – 1. května vstřelil hattrick?

Dospělí: Lukáš Nožka (Hajnice), Patrik Langhamr (Radvanice v Čechách).

Mládež: David Pospíšil (Vrchlabí, mladší žáci), Stanislav Večeř a Jiří Kult (oba Malé Svatoňovice, starší žáci).

Která ze tří tref byla nejpovedenější a mohl byste ji podrobně popsat?

Určitě ta první. Po sérii krátkých přihrávek ve středu pole se míč dostal ke mně. Chtěl jsem ho nejdřív posouvat do lajny, tam se to ale zavřelo, tak jsem si balon posunul a jak se říká, když nevíš co, tak vystřel. Brankař na střelu nedosáhl a ona zapadla k levé tyči.

Váš tým na jaře válí, ze šesti utkání jste jich pět vyhráli a patří vám v tabulce pátá pozice. V čem je rozdíl oproti podzimu?

Na to existuje jednoduchá odpověď. Proběhla u nás kvalitní zimní příprava a mužstvo lehce posílilo. Momentálně se nám daří a všichni věříme, že to bude pokračovat.

Na úpickém pažitu se Spartě na jaře daří. Porazí tu i Novou Paku?Zdroj: archiv Deníku

Nyní hostíte čtvrtou Paku, třetí Skřivany doma přivítají lídra z Železnice. To skoro vypadá jako útok na bronzovou pozici, nepletu se?

Nepletete se. Pro nás jde o důležitý zápas. Rádi bychom jej zvládli vítězně, abychom mohli dál stoupat tabulkou.

Jaké byly a jsou vlastně sezonní cíle Sparty? Máte nějaké ambice?

Cílem jsou určitě horní příčky tabulky. S ohledem na bodový odstup Železnice, kterou už snad na prvním místě ani nikdo dohnat nemůže, se teď hraje už „pouze” o druhé místo. A na tom bychom rádi skončili.

Ve vašem týmu se mísí zkušenosti s mládím. Tento mix funguje? Hádám, že vy na tréninku nastupujete za mladé…

Myslím, že funguje dobře. Všichni jsme si sedli a nálada v kabině je výborná. Je to tak, nastupuji za mladší, ale už se mi jednou podařilo hrát i mezi staršími.

Nikde v oblacích nelítáme, máme zdravě nastavenou kabinu, říká brankář Votroků

V týmu nejste jediným Luštincem, o dvaadvacet let starší Radek si u vás plní roli nejstaršího člena kádru. Jaký je mezi vlastně mezi vámi rodinný vztah a co říkáte na jeho fotbalovou dlouhověkost?

S Radkem jsme (nevlastní) bráchové. On sportuje celý život, takže se vlastně fotbalem udržuje v kondici.

Už jsem zmínil, že Úpici nyní čeká domácí duel s Novou Pakou. Starou Paku jste před čtrnácti dny suverénně spláchli, jak to dopadne v sobotu?

Na domácím hřišti jsme na jaře ještě neprohráli a rozhodně chceme v úspěšných výsledcích pokračovat. Myslím, že mohu mluvit za všechny kluky – nic jiného než výhru si nepřipouštíme. Pokud bych si měl tipnout výsledek, pak věřím, že vyhrajeme 3:1.