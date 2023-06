Body pouze pro domácí, neproměněné penalty a třetí jarní hattrick gólmana Zítka

Aktuální lídr okresního přeboru tak získal první trofej v sezoně, ve zbytku sezony se bude pokoušet o vysněný double, od kterého jej dělí už pouhých pět soutěžních kol.

Finále PENZION Poříčí Okresního poháru mužů

Hajnice – Žacléř 2:1 (1:1)

Fakta – branky: 39. Kejzlar, 87. Škoda – 8. Fidranský. Rozhodčí: P. Dorotík – J. Turek, R. Nývlt. ŽK: 5:5. Diváci: 210.

SK Spartak Hajnice: Kobos – Hrytsenko, Kruliš, Holub, Sobanski (90. Vr. Gult) – Beneš, Řehák (73. M. Krotil), Kejzlar, Šereš (46. Böhm) – Grizič (89. Gančarčík), M. Škoda. TJ Baník Žacléř: Volhejn – Schneider, Fidranský, Šimočko (67. L. Vít), L. Brožek (86. D. Kolář) – T. Skála (46. D. Hradecký), Mádle, Pospíšil (59. Ondráško), D. Horváth, R. Horváth – V. Vondrák.

Finále se od úvodních minut hrálo především na polovině žacléřského Baníku. Spartak potvrzoval kvalitu svého kádru a soupeře se snažil zatlačit před Volhejnovu branku. Právě její strážce byl však po celý zápas tou největší překážkou pro útočně laděné hráče favorita.

Martin Fidranský právě otevřel střelecký účet finále.Zdroj: MFK TrutnovSvěřenci trenéra Jana Blažka se soustředili především na bránění, každou vhodnou příležitost ale využívali na rychlé brejky. No a v 8. minutě se dočkali nečekané vedoucí trefy. Ze střední vzdálenosti vystřelil Fidranský a zkušený gólman Kobos se musel červenat – 0:1.

Ač Žacléřští branku soupeře ohrozili ještě několikrát, na druhé straně vyrovnání doslova viselo ve vzduchu. Favorit se dočkal šest minut před přestávkou. Žádný z bránících hráčů nedokázal obrat o míč Kejzlara a ten se probil až do úspěšného zakončení – 1:1.

Druhá půle se v pěkné atmosféře nesla vyloženě v boji Spartaku s již zmiňovaným Volhejnem. Ten byl dlouho neprůstřelný, když si na něho nepřišli ve velkých šancích Kejzlar, Škoda, Grizič či Řehák. Až v 87. minutě vymyslel Böhm gólovku pro kamaráda Škodu a ten svému týmu vystřelil nejen výhru, ale i putovní pohár.

Atraktivní finále před báječnou kulisou. Pohár nad hlavy zvedl tým Bílé Třemešné

Zatímco na jedné straně vypukla po konečném hvizdu rozhodčího Dorotíka euforie, poražení neskrývali zklamání. Penaltovému rozstřelu byli blízko. Hajnický Spartak na pohárovém trůnu vystřídal Sokol Bílá Třemešná, který v loňském přehrál rivala z Mostku.

Ohlasy trenérů

Aleš HavlíkZdroj: Jiří PetrAleš Havlík, trenér SK Spartak Hajnice: „Do utkání jsme šli s vědomí, že se na nás soupeř dobře připraví a bude se soustředit především na bránění. Začali jsme dobře, naší hře ale ublížila nešťastně inkasovaná branka, po níž měl soupeř ještě dva závary a dva brejky. Od nějaké patnácté minuty už bylo na hřišti pouze jedno mužstvo. Dařilo se nám kombinovat, při šancích jsme ale naráželi na ve skvělé formě chytajícího brankáře soupeře. Naštěstí jsme do přestávky vyrovnali a po pauze už soupeř jen čekal na penaltový rozstřel. Po řadě centrů do šestnáctky a dalších tutovkách to konečně propálil Škoďák. V závěru tam ještě byly emoce, tým ale chválím za přístup k utkání a chuť po vítězství. Triumf v poháru bychom rádi věnovali Jardovi Švorcovi a našim fanouškům, kteří nás i při finále skvěle podporovali.“

Jan Blažek s Jakubem DrábkemZdroj: Jiří PetrJan Blažek, trenér TJ Baník Žacléř: „Soupeř byl v utkání lepším týmem a vyhrál určitě zaslouženě. Naši kluci bojovali, především jsme se bránili a snažili se chodit do brejků. Bohužel to nakonec dopadlo tak, že jsme prohráli gólem z posledních minut utkání. Byly tam pak u hráčů vidět i nějaké ty slzy. Já jim ale nemám co vytknout, bojovnost nám nechyběla. V zápase bylo k vidění dost faulů, to k tomu ale asi patří. Ještě nejsme tak vyzrálým týmem, abychom se prosadili proti tak silnému soupeři, který je podle mě momentálně na Trutnovsku nejlepší. Hajnice má v sestavě řadu zkušených hráčů. Finále to bylo pěkné, rozhodně se nehrál špatný fotbal.“

Škoda vystřelil historicky první pohár pro Hajnici. „A teď chceme double!“ hlásí

Finálový duel rozhodovala trojice Roman Nývlt, v roli hlavního Petr Dorotík a Jiří Turek.Zdroj: MFK Trutnov

Vítězové okresního poháru FAČR

2007/2008: FC Mladé Buky

2008/2009: Sokol Malé Svatoňovice

2009/2010: FC Libotov

2010/2011: TJ Tatran Hostinné

2011/2012: TJ Jiskra Kocbeře

2012/2013: MFK Trutnov B

2013/2014: FK Poříčí u Trutnova

2014/2015: TJ Jiskra Kocbeře

2015/2016: TJ Sokol Bílá Třemešná B

2016/2017: FC Mladé Buky

2017/2018: FK Poříčí u Trutnova

2018/2019: TJ Baník Žacléř

2019/2020: nedohráno

2020/2021: TJ Rudník

2021/2022: TJ Sokol Bílá Třemešná

2022/2023: SK Spartak Hajnice

Spokojení fanoušci Spartaku HajniceZdroj: MFK Trutnov