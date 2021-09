Okresní přebor, skupina B - Ve skupině B jsou na podzim k vidění o poznání vyrovnanější duely a potvrdilo to i páté dějství, v němž se na výhru pořádně nadřel například lídr skupiny Volanov. Stejně jako Staré Buky doma výsledkem 0:2 prohrálo i Poříčí, které trápí řada absencí v sestavě. Kuriozitu nabídl duel na půdě Mladých Buků. Domácí v souboji s Janskými Lázněmi kopali a proměnili tři penalty, jednu měli k dispozici také hosté. Střelcem kola je Daniel Haider, jenž se do sítě Libče trefil celkem pětkrát.

Okresní přebor, skupina A - Fotbalisté Rudníku dali zapomenout na tři porážky v řadě a na hřišti Podhůří zvítězili suverénně 7:0. Otáčet skóre naopak v derby proti Hajnici musel tým Vítězné. To fotbalisté Strážného zaskočili soupeře z Mostku v úplném začátku utkání. Už po dvou minutách vedli 2:0 a nakonec se prosadili celkem šestkrát.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.