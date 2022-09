Co týden, to kanonáda a pořádný výprask. Tentokrát to v okresním přeboru mužů schytali fotbalisté Svobody nad Úpou, kteří v Úpici inkasovali od ambiciózní Hajnice třináct (!) branek. Čtyřmi trefami se prosadil domácí šutér Kristian Šereš, po dvou trefách zaznamenali Grizič, Kruliš, Böhm a Škoda.