Úspěch domácího mužstva byl přitom považován za překvapení kola, Rudník byl totiž ještě před utkáním považován za jednoho z favoritů na vítězství v soutěži.

Zápas jara pro Volanov. Venku ze hry o postup se po debaklu zdá být Rudník

Pavle, kde se v týmu vzal takový výkon? Vždyť s výjimkou domácího utkání s Hostinným se vám na jaře nikterak zvlášť nedařilo.

Hlavním důvodem byl fakt, že jsme konečně začali proměňovat šance. Proto teď jen doufám, že nám to vydrží i do zbylých zápasů.

Souhlasíte, že si k vám Rudník přijel pro vítězství, které v bitvě o první příčku nutně potřeboval? Bylo znát rozčarování hostů nad konečným výsledkem?

Já si především myslím, že nás asi trochu podcenili. Zklamaní byli určitě, to poznat bylo.

Pavel Ruml v sezoně: 10 branek (3 na podzim, 7 na jaře)



TOP kanonýři OP skupiny o postup: 10 - David Kubelka (Bílá Třemešná), 9 - Jakub Frýba, 8 - Filip Čáp (oba Rudník), Martin Jákl, Ondřej Sadský (oba Bílá Třemešná), 7 - Pavel Ruml (Mladé Buky), Martin Jakoubek (Hostinné), Martin Votava (Volanov).

Ještě ve 34. minutě byl přitom stav nerozhodný 2:2. Jak do té doby zápas herně vypadal?

Utkání bylo velmi vyrovnané. Musíme si přiznat, že Rudník mohl po prvním poločase vést minimálně o tři branky. Nás ale výrazně podržel gólman Kaňka. Navíc jsme měli kliku i na druhé straně hřiště, kde jsme svoje šance dokázali proměnit.

Hlavně vaše dvě trefy, zdá se, celé utkání rozhodly. Vidíte to stejně?

Určitě byly pro vývoj utkání důležité. Rudník nás pak hned na startu druhé půle začal přehrávat a měl opět spoustu šancí, které jsme nějakým způsobem ustáli. Z protiútoků jsme navíc přidali další dvě branky, které už je nejspíš definitivně zlomily.

Celkem jste v utkání zaznamenal hned čtyři trefy. Někde před dvěma, třemi sezonami u vás věc nijak překvapivá, v poslední době už ale neplatíte za stroj na góly, souhlasíte?

Ano, máte pravdu. Hraji se zdravotními problémy celé jaro a od toho se to taky dost odvíjí.

Která sobotní trefa se vám povedla vůbec nejvíc? Popsal byste jednotlivé góly?

Tak první gól byl myslím po centru, kdy Marek Kancok vyhrál souboj v šestnáctce a já jen doklepával míč do sítě. Zbylé góly byly většinou z protiútoku.

Vy jste před dvěma týdny v Rudníku prohráli v dohrávce 3. kola 1:4. I tehdy jste skóroval. Je tedy tento soupeř vaším oblíbeným? Přece jen z deseti tref v celé sezoně jste pět vsítil právě Rudníku.

Nevím, čím to je, ale na Rudník se mi poměrně daří (směje se).

Pavel Ruml je tradiční hrozbou pro okresní brankáře.Zdroj: archiv Deníku

Ve zbytku jara vás čekají ještě čtyři duely. Jaké v nich budete mít cíle a je v silách mužstva ještě poskočit na konečnou čtvrtou příčku?

Čtvrtá příčka by nás určitě lákala. Rozhodně budeme chtít zbylé duely vyhrát a užít si tak zbytek jarní části. Dobře ale známe sílu soupeřů a víme, že všechny zápasy pro nás budou těžké.

Je vám 32 let. Kterou sezonu považujete za svou nejúspěšnější a na jaký fotbalový zážitek nejraději vzpomínáte?

Nejraději vzpomínám na postup do I. B třídy. Ale ve kterém roce to bylo, to už si nevzpomenu.

Jste odchovancem pilníkovského oddílu a Pilníkov letos bojuje o postup do okresního přeboru. Zahrál byste si v příští sezoně rád na jeho hřišti?

Moc bych jim přál, aby zbylé zápasy ve třetí třídě zvládli a postoupili do okresního přeboru. Za odvedené výkony by si to pilníkovský fotbal určitě zasloužil. Samozřejmě bych si na tamním hřišti ještě rád zahrál.