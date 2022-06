Již pouhé dva týdny zbývají do konce jarní části okresních fotbalových soutěží mužů na Trutnovsku. A stále o co hrát je ve všech čtyřech výkonnostních třídách. Potvrdily to výsledky i úrovně zápasů, které nabídl uplynulý víkend.

Dřeli, vedli, nakonec Dvoráci s favoritem brali bod. Ten může i nemusí mít cenu

OP, skupina o postup

V elitní skupině se dvě kola před koncem probojovali do čela tabulky fotbalisté Volanova, kteří třemi góly zvládli trutnovské derby s Poříčím a pak se pokochali výsledkem dosavadního lídra Bílé Třemešné, jež inkasovala tvrdý direkt na trávníku třetího Rudníku. Na čtvrté příčce se po vítězství nad Rtyní udrželi hráči Mladých Buků.

Volanov – Poříčí u Trutnova 3:0 (1:0), branky: 34. T. Voňka z pen., 72. Řehůřek, 81. Miklušák. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 1:1. Diváci: 100.

Rudník – Bílá Třemešná 7:1 (5:1), branky: 17., 19., 25. a 34. F. Čáp, 42. Víšek, 64. Hloušek, 88. Frýba – 36. Zivr. Rozhodčí: R. Votoček. ŽK: 1:1. Diváci: 120.

Mladé Buky – Rtyně v Podkrkonoší 2:0 (2:0), branky: 26. Kahoun, 42. M. Tůma. Rozhodčí: Wiesner. ŽK: 2:3. Diváci: 60.

Hostinné – Strážné 2:1 (2:1), branky: 2. a 43. D. Blažek – 32. Bradler. Rozhodčí: Ilchenko. ŽK: 0:1. Diváci: 40.

OP, skupina o záchranu

Napjatá zůstává situace v boji o udržení. Z I. B třídy letos do okresu sestupují Žacléř i Kocbeře, což znamená, že sestup z přeboru s velkou pravděpodobností nemine hned čtyři celky. Ba dokonce by mohlo spadnout i pět mužstev (více v rámečku). Tak jako tak mají záchranu jistou fotbalisté Starých Buků a Hajnice. Zbylé týmy ještě čeká nervózní závěr jara.

Ostatně potvrzují to i výrazně vyrovnané výsledky zápasů 11. kola. V normální hrací době prohráli jen hráči Vítězné. Důležité dvoubodové zisky vybojovaly Libeč, Mostek i Janské Lázně, ačkoliv především v úvodních dvou případech domácí mužstva spíš body ztratila.

Libeč – Staré Buky 3:3 (3:1), na penalty 3:2, branky: 6. Királ, 16. Taláb, 19. J. Mahrla z pen. – 26. P. Andrle, 60. Z. Prokop, 65. Záplata. Rozhodčí: L. Nývlt. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (35. Bartůněk). Diváci: 50.

Hajnice – Vítězná 1:0 (1:0), branka: 15. Kruliš. Rozhodčí: Šiling. ŽK: 4:4. ČK: 1:1 (75. Šereš – 80. L. Andrle). Diváci: 25.

Je to sice ten nejkrizovější scénář, ale pořád leží na stole. Okresní přebor může letos opustit až pět (!) sestupujících mužstev. Jak je to možné? Už před sezonou bylo dáno, že snahou OFS Trutnov bude zúžení OP na 14 účastníků.V tom případě je samozřejmostí, že sestup nemine dva celky. Jenže situace je taková, že krajskou soutěž I. B třídy definitivně opouští okresní duo Kocbeře & Žacléř a rázem se tak počet sestupujících z přeboru zvyšuje na čtyři. To navíc v případě, že jeden tým z okresu projeví zájem postoupit do kraje. A tuto jistotu zatím žádný z předních celků tabulky nepotvrdil. Ba naopak. Pokud by to tak zůstalo, sestup do III. třídy by neminul ani pátý nejslabší tým skupiny o záchranu. Ve hře je však stále i varianta s šestnácti účastníky OP, proto je zbytečné dělat předčasné závěry. Vše závisí na počtu přihlášených mužstev do příštího ročníku.

Mostek – Podhůří 3:3 (3:1), na penalty 3:2, branky: 16. Záruba, 32. Truhlář, 36. Borůvka – 29. vlastní (D. Duchek), 50. E. Zdržálek, 89. M. Hradecký. Rozhodčí: Bittman. ŽK: 2:4. Diváci: 60.

Janské Lázně – Svoboda nad Úpou 1:1 (1:0), na penalty 2:0, branky: 40. T. Pospíšil – 70. D. Haider z pen. Rozhodčí: Chleborád. ŽK: 3:1. Diváci:70.

OS, skupina o postup

Aby toho nebylo málo, ohromně vyrovnaná je situace také ve skupině o postup do okresního přeboru. Zcela nečekaně ztratil tři body vedoucí celek tabulky, když Bohuslavice narazily na hřišti dosud předposledního Starého Rokytníku. Toho rázem využili fotbalisté Pilníkova, kteří uspěli na půdě Lánova a za lídrem nyní zaostávají o pouhý bod. Do hry o první příčku ještě mohou promluvit i Malé Svatoňovice.

Starý Rokytník – Bohuslavice nad Úpou 2:1 (1:0), branky: 43. a 87. J. Handlíř – 72. Kroka. Rozhodčí: R. Votoček. ŽK: 1:1. Diváci: 150.

Lánov – Pilníkov 2:6 (0:4), branky: 76. J. Procházka, 81. Linz – 10., 45. a 75. Starý, 16. vlastní (J. Škoda), 35. J. Ulda, 89. Valeš. Rozhodčí: Prokůpek. Hráno bez karet. Diváci: 112.

Prosečné – Kunčice nad Labem 4:3 (1:2), branky: 7. a 73. L. Špička, 53. Marek, 90. vlastní (Chlum) – 20. D. Jeřábek, 29. M. Krejčík, 72. Lunha. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 0:2. Diváci: 50.

Po Náchodu prohrál i Trutnov. V Kosmonosech rozhodla produktivita soupeře

OS, skupina o umístění

Pokud je o něco hrát ve výkonnostně nejnižší skupině, pak je to jednoznačně konečné první místo. Na tom se stále bez ztráty bodu drží Libotov, který se však až nečekaně nadřel v souboji s poslední rezervou Mostku. Jediný gól utkání zařídil nejlepší střelec mužstva Jakub Pitro.

Zatímco poslední dvě středy patřily předehrávkám 14. kola okresního přeboru, nyní jsou na řadě dvě vložená kola okresní soutěže. Čtyři duely se hrají právě tuto středu.



Skupina III. třídy o postup – 18.00: Bohuslavice nad Úpou – Malé Svatoňovice, Pilníkov – Prosečné.

Skupina III. třídy o umístění – 18.00: Libotov – Bernartice/Žacléř B, Kuks – Horní Maršov.

Na zaváhání konkurenta dál čeká Černý Důl, jemuž výhru nad Lamperticemi zajistily čtyři trefy Mirzy Huremovice.

Mostek B – Libotov 0:1 (0:1), branka: 27. J. Pitro. Rozhodčí: Zlámal. Hráno bez karet. Diváci: 75.

Černý Důl – Lampertice 5:1 (1:0), branky: 44. M. Teichman, 51., 70., 84. a 90. Huremovic – 57. Karásek z pen. Rozhodčí: Smola. Hráno bez karet. Diváci: 50.

Kuks – Radvanice v Čechách 1:6 (0:5), branky: 54. L. Hrneček – 13. vlastní (Sochor), 17. Vlasák, 24. Langhamr, 26. J. Holeček, 33. Koníř, 72. L. Holeček. Rozhodčí: Bittman. ŽK: 3:2. Diváci: 50.

Horní Maršov – Bernartice/Žacléř B 0:4 (0:2), branky: 2. M. Těžký, 24. z pen., 83. a 87. L. Vít. Rozhodčí: M. Gabrle. ŽK: 1:2. Diváci: 50.