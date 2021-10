Tak jako ve všech koutech republiky, také v Pojizeří finišuje fotbalový podzim. Krkonošský deník se poohlédl za děním v posledním kole soutěží s regionálním zastoupením, tedy od ČFL po okresní soutěž Semilska.

V České fotbalové lize, přesněji její skupině B se na podzim skvěle daří Přepeřím. Ještě před posledním kolem svěenci trenéra Petříka vedli tabulku, z čela je ale sesadili z MOL Cupu známé Velvary, které nedávno v poháru potrápiliy i pražskou Slavii.

TJ Slovan Velvary - FK Přepeře 2:1 (1:0)

Fakta - branky: 20. Tenkl, 86. Tenkl z pen. - 90. (+1) Elbel. Rozhodčí: Nehasil - Jati, Šmat. ŽK: 1:2. Diváků: 200. FK Přepeře: Čamrda - Tvaroha, Kventsar, Nesvadba, Knejzlík - Pavlata, Novák (89. Elbel) - Martan (64. Novotný), Bulíř (54. Synek), Janošík (64. Dvořák) - Hadaščok (89. Fingerhut).

Zdroj: Youtube

V krajském přeboru je na Liberecku velkým tahounem tým Turnova, který by se rád vrátil do divize. Vstup do sezony se týmu povedl parádně, už ale přišly dvě bodové ztráty a ke třetí se schylovalo v derby na půdě Sedmihorek. Domácí ještě čtvrt hodiny před koncem vedli 2:0, nakonec se ale favorit dočkal famozního obratu, který dvěma góly podpořil kanonýr Jakub Beneš.

FK Sedmihorky - FK Turnov 2:3 (2:0)

Fakta - branky: 7. Močkovský, 17. Čermák - 76. Š. Havel, 79. a 82. Beneš. Rozhodčí: Paulus - Zboroň, Chládek, ŽK: 2:2. Diváků: 150. FK Sedmihorky: Martin Špína - Urbánek, Marcel Špína, Kodr, Vaníček - Čermák (85. Zachoval), Ložek (79. Novotný), Močkovský, Najman, Hranec (79. Kroupa) - Randák. FK Turnov: Kopal - Provazník (50. Jíra), Petržilka, Beníšek, Křeš (50. Flesner) - Vencbauer (42. Landfeld), Svoboda, P. Havel, Ježek (88. Parsi) - Š. Havel, Beneš.

Čtyřmi góly Daniela Drahoňovského vedla Lomnice na půdě Stráže pod Ralskem ještě v 50. minutě 4:2. Domácí ale dokázali vyrovnat na konečných 4:4, když hned tři branky vsítili z pokutového kopu!

FK Stráž p. R. - FC Lomnice n. P. 4:4 (1:3)

Fakta - branky: 16., 47. a 76. Roll (všechny z pen.), 54. Kisty - 4., 29., 40. z pen. a 50. Drahoňovský. Rozhodčí: Provazník - Zitko, Mollinger, ŽK: 2:2. Diváků: 200. FC Lomnice nad Popelkou: Přibyl - Košťák, Gaubman, Dlouhý, Morávek - Vacek, Drusan, Lábek, V. Horáček (88. Fišar) - Drahoňovský, Žabokrtský.

Zdroj: Youtube

Rovensko padlo s poslední Hejnicí a po porážce 1:2 dovolilo soupeři úvodní body v sezoně.

FK Hejnice - TJ Sokol Rovensko p. Tr. 2:1 (1:1)

Fakta - branky: 32. Kobr, 83. Malinský - 20. Perger. Rozhodčí: Kořínek - Švajdler, Šnýdl, ŽK: 3:2. Diváků: 71. TJ Sokol Rovensko pod Troskami: Hyka - Šteffan, Kočí, Vítek, Mikule, Perger, Krejčík (68. Glod), Bangha, Štěpnička, Mencl, Šimek.

Nejvýše postaveným celkem ze Semilska je v I. A třídě Jívan Bělá. Ten se v 11. kole představil na půdě Pěnčína, kde v poločase vedl 2:0. Bohužel i zde dokázal soupeř vyrovnat. Zbylým dvěma zástupcům regionu (Semily, Košťálov-Libštát) se výsledkově dařilo ještě lépe.

V I. B třídě se letos mužstvům z Pojizeří nedaří, když nejlépe postaveným týmem v tabulce je rezerva Přepeří. Jenže ta se do historie 11. kola zapsala zatraceně nevalně. Na půdě vedoucího Držkova totiž inkasovala potupný debakl 18:0! Důvod? Jedním z nich byl fakt, že hosté před utkáním nedali dohromady ani jedenáct hráčů.

Okresní přebor Semilska nadále vedou zatím neporažené Roztoky.

Také nejnižší okresní soutěž má v regionu stále neporaženého lídra, ve svém osmém duelu sezony se ale hráči Zálesní Lhoty dočkali úvodní bodové ztráty. Remizovali totiž 1:1 na hřiště Horek.