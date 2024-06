Už týden je na zelených fotbalových trávnících v Podkrkonoší dohráno a sluší se připomenout, kdo že byl o posledním hracím víkendu hráčem kola. Naprosto jednoznačně padla volba na útočníka Hajnice Martina Škodu.

Jednačtyřicetiletý borec v derniéře Pivovar Trautenberk Okresního přeboru mužů nasázel do branky Rtyně v Podkrkonoší šest banánů a stejně jako loni v sezoně překonal metu čtyřiceti nastřílených gólů. Ačkoliv se nejlepším střelcem soutěže nestal, končí sezonu s úsměvem na rtech, jeho tým totiž obhájil double, když vedle okresního přeboru ovládl také okresní pohár.

Martin Škoda, kanonýr Spartaku HajniceZdroj: Veronika FiebingerováMartine, to byla sezona! Kdybyste ji měl porovnat s tou minulou, v čem se podobaly a v čem naopak ne?

Sezony byly odlišné. Co se týče loňské, to jsem šel do nového týmu i nové soutěže a vůbec jsem netušil, co mě čeká. Už vůbec jsem nečekal, že zdejší přebor bude tak kvalitní. Náš tým se složil celkem rychle, hlavně i kvalitně, přesto vše klapalo a vyhrála se soutěž i pohár. Letos to bylo o to těžší, že každý se na nás už připravil úplně jinak než minulý rok. Co měly ale obě sezony společné? Stály za to!

Loni jste nastřílel 43 branek a stal se kanonýrem soutěže. Letos o dva góly méně a druhý post za Alešem Starým. Co tentokrát ke střelecké korunce chybělo?

Letos jsem spokojený, že jsem pokořil opět hranici čtyřiceti branek. Co chybělo letos k výhře, no bohužel to zdravíčko, jelikož jsem laboroval pořád se zraněním a byl skoro deset zápasů na hřišti jen do počtu. Bohužel roky člověk nezastaví, ale i tak jsem spokojený. Zásluha na mých gólech však patří celému týmu, hlavně mému hlavnímu nahrávači Lukáši Böhmovi.