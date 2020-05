Poznali to tenisté, poznali to golfisté, poznávají to i představitelé nejrozšířenějšího kolektivního sportu u nás – fotbalisté. A právě další anketa mezi nimi, přesněji mezi funkcionáři podkrkonošských oddílů, nabízí odpovědi na pět otázek týkající se právě rozvolňování dříve nastolených přísných opatření.

Momentálně je sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech povoleno. Probíhat ale musí za splnění těchto podmínek:

a) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně dva metry.

b) společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně dva metry.

c) nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

Jak zatím poslední úpravu pravidel vnímají kluby? A co se u nich změní? To si prozradíme v dalším seriálu, který trvá od pondělí 4. do pátku 8. května. Každý den na našich internetových stránkách přineseme nový díl. První dotaz na funkcionáře zněl:

Plánuje po otevření sportoviště váš tým dospělých znovu naskočit do tréninkového procesu nebo už nechá zbytku jara volný průběh a sejde se až k letní přípravě na novou sezonu? Nejvíc vážně pochopitelně budou brát tréninkovou činnost divizní Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a zároveň Vrchlabí, účastník krajského přeboru.

Stanislav Ježek, šéftrenér mládeže TJ Dvůr Králové nad Labem: „Pokud by měla stále platit současná situace a pravidla (viz níže napsaná), tak už bych jaro nechal v režimu individuální přípravy. Pokud by se pravidla ještě více uvolnila, tak by se dalo do prázdnin uvažovat o „udržovacím“ tréninkovém plánu, jako o předpřípravě na novou sezonu a podpoře týmového ducha (virem byly přerušeny i sociální vazby..).“

Zdeněk Matěna, sekretář MFK Trutnov: „Ano, náš A tým určitě naskočí do tréninkového procesu ihned po ‘otevření‘ stadionu. Hráči se na tento den již těší. Tato část přípravy bude probíhat do konce června, pak bude krátké volno. Letní příprava začne standardně (doufejme) kolem 10. července.“

Tomáš Hladík, prezident FC Vrchlabí: „Minulý týden zahájili tréninkový proces muži. Hráči se nám scházejí ve dvou tréninkových skupinách, aby nebyl překročen povolený počet osob na sportovišti.“

Tomáš Navrátil, sekretář FK Dolní Kalná: „Chceme navázat postupně a výhradně dobrovolně, jednou, dvakrát se sejít na fotbálek. Naplno zahájíme až letní přípravu.“

Pavel Korec, předseda TJ Sokol Staré Buky: „Pokud bude zájem od hráčů, tak se nebráníme znovu naskočit v jisté míře do tréninkového procesu. Například jednou týdně se sejít a trochu se proběhnout.“

Radek Kotyk, předseda TJ Baník Žacléř: „Zvažujeme postupně začít. Nechat to až na léto by byla pro podzim fotbalová sebevražda. Ačkoliv určitě by se to líbilo hlavně těm línějším hráčům.“

Martin Záruba, sekretář TJ Sokol Bílá Třemešná: „Úplně volný průběh nelze. To by se také mohlo stát, že už některé hráče vůbec neuvidíme. Přiklonil bych se k tomu, aby se nejpozději v půlce května pravidelně chodilo trénovat. Patřičné účasti na trénincích určitě napomůže i otevření zahrádky místní putyky. Kolik nás pak bude v čase vyplňování přihlášky do soutěží, to se nechme překvapit.“

Jakub Daniel, člen výboru Sokola Vítězná: „Ano, oficiálně bychom rádi začali datem uvolnění, tedy 25. května za stanovených podmínek vydaných vládou. Pokud se nic nezmění. Když to dovolí, tak už na 13. června máme domluvený přátelák s Arsenalem (smích)“

Miroslav Lebeda, člen výboru FK Mostek: „Tréninkový proces na toto období popravdě nemám nijak připravený. Spíše to zatím vidím na občasné scházení se na nějaký ten fotbálek. Motivovat nyní hráče ke klasickým tréninkům nevidím růžově. Vlastní tréninkový proces u nás tradičně začínal v půlce července a měnit bych to nechtěl. Samozřejmě záleží na tom, jaký bude podzimní termínovník.“

Petr Janovec, sekretář SK Janské Lázně: „Domnívám se, že podmínky pro trénování nejsou zatím (minimálně do 25. května) úplně příznivé pro kolektivní hry. Dále je otázkou v jaké podobě. Rouškování a fotbalotulení bude i po daném termínu stanovené. Láska k fotbalu je krásná věc, ale s rouškou na ústech a dva metry od sebe nemá jak patřičný říz, tak postrádá i smysl.“

Filip Kraus, sekretář FC Libotov: „Rozhodně ano. Jednak nám fotbal už chybí a druhá věc je, že fyzička bude mnohem horší než po klasických mezisezonních pauzách. Bude třeba začít letní přípravu mnohem dřív.“

Filip Hrubý, sekretář TJ Sokol Černý Důl: „Určitě se budeme nějakým způsobem scházet. Třeba jen tak na fotbálek.“

Již v úterý přineseme odpověď na druhou otázku:

Přemýšlíte o organizovaných trénincích pro některé mládežnické mužstvo, případně mužstva?

