Nejvyšší návštěva se v 9. kole Pivovar Trautenberk Okresního přeboru II. třídy sešla v Pilníkově. Domácí mladíci si vyšlápli na třemešenský Sokol a trefou Jakuba Kuldy jej porazili 2:1. V nervózním utkání padly dvě červené karty. Na čele tabulky zůstává Spartak Hajnice, pouhé dva body před Baníkem Žacléř.

Fotbalisté Spartaku Hajnice jedou na vítězné vlně. V neděli si poradili i s náročným utkáním na hřišti zkušeného týmu FK Strážné. | Foto: Jiří Petr

Velmi často se v povíkendovém hodnocení nejvyšší okresní třídy na Trutnovsku připomíná počet nastřílených branek. Nelze se divit. Ve srovnání s jinými soutěžemi jich pod Krkonošemi padá opravdu hodně a výjimkou nebylo 9. kolo, které zapadlo přímo do přelomu měsíců září a října. Považte sami, i s předehrávkou ve Volanově padlo v osmi duelech úctyhodných 48 gólů, což činí průměr šest tref na jediné utkání!

KRAJSKÝ FOTBAL: Premiérové body Hořic, senzace v Kopidlně a tucet gólů Kosiček

Vůbec nejvíc branek bylo k vidění ve Vítězné. Domácí v souboji s Baníkem Rtyně v Podkrkonoší nebyli papírovým favoritem a také že po dvaceti minutách prohrávali 0:2. Ještě do přestávky ale Sokol vyrovnal a brzy po pauze zaúřadoval špílmachr Vítězné Luboš Gábriška. Slovenský ofenzivní hráč třemi góly v rozmezí patnácti minut překlopil misky vah na stranu svého celku a tři góly v závěrečné desetiminutovce už jen určily konečný výsledek 6:4.

Luboš Gábriška (vlevo) má na kontě šest podzimních branek. Do sítě Rtyně v Podkrkonoší nasázel hattrick.Zdroj: Veronika FiebingerováVe zmiňované předehrávce mezi Volanovem a Mladými Buky padlo branek devět (9:0), osm si jich pro diváky přichystali aktéři sobotního duelu mezi Hostinným a Starými Buky. Domácí Tatran od začátku dotahoval náskok soupeře, na víc než porážku 3:5 to ale nestačilo. Potvrdilo se, že když může hostující Sokol počítat s takřka kompletní sestavou, rozhodně patří do horní poloviny tabulky. Zajímavostí duelu byl navíc fakt, že se střelecky prosadilo osm fotbalistů.

Šlágrem devátého dějství byl rozhodně přímý souboj o průběžnou třetí příčku. Hrálo se před 200 diváky v Pilníkově, kde domácí vyrukovali na obhájce bronzu z minulé sezony. Začátek utkání vyzněl pro Bílou Třemešnou, Jákl ale trefil pouze tyč a na druhé straně po půlhodině hry mířil nepřesně Kulda. Branky tak padaly až po přestávce. Na trefu Strassera ještě odpověděl hostující Zivr, v 68. minutě ale využil přesilovku domácí Kulda a tři body v zápase hraném ve velkém nasazení, zůstaly na hřišti Spartaku.

TOP 5 kanonýři

15 - Filip Čáp (Rudník)

11 - Pavel Meliš (Pilníkov)

10 - Aleš Starý (Pilníkov)

9 - Jan Jákl (Bílá Třemešná)

8 - Patrik Ondráško (Žacléř)

Prostředí svého hřiště využil také tým z Bohuslavic nad Úpou. V důležitém souboji s Libotovem šli sice do vedení hosté, do přestávky ale Jiskra skóre otočila a stav 2:1 vydržel až do 76. minuty. Pak však přidal třetí trefu domácích Milo a zlomeného soupeře domácí dorazili dalšími třemi góly (6:1).

Lídr tabulky z Hajnice se pořádně nadřel na hřišti Strážného. Po vyrovnaném poločase ale vzal osud utkání do svých rukou Martin Škoda a v pozici kanonýra poslal hattrickem zápas k na oko jednoznačnému výsledku 1:4.

Ideální víkend pro královéhradecké trio. Vedoucí příčku uhájila ústecká Jiskra

Remízou 2:2 skončil kvalitní duel mezi Podhůřím a Rudníkem, 2:0 vyhrál žacléřský Baník na půdě Poříčí u Trutnova. Zatímco domácí v největší šanci zápasu mířili Smolou jen do tyče, za hosty rozhodl dvěma góly spolehlivý střelec Patrik Ondráško.

Jubilejní desáté kolo nabídne opět osm utkání. V sobotním programu bude hitem bitva Rtyně v Podkrkonoší s Volanovem, stejně tak souboj Rudníku proti Žacléři. V neděli se hraje pikantní derby mezi Libotovem a Vítěznou.

Pivovar Trautenberk Okresní přebor II. třídy

Strážné – Hajnice 1:4 (1:1). Branky: Srnský – M. Škoda 3 (1 z pen.), Kejzlar. Poříčí u Trutnova – Žacléř 0:2 (0:2). Branky: Ondráško 2. Pilníkov – Bílá Třemešná 2:1 (0:0). Branky: Strasser ml., J. Kulda – Zivr. Podhůří – Rudník 2:2 (2:2). Branky: Najman, Šebela – F. Čáp, Parasič. Hostinné – Staré Buky 3:5 (1:2). Branky: D. Horák, D. Kracík, Zítko – Křižovič, Machalík, Pištora, Pálinkáš, P. Knap z pen. Vítězná – Rtyně v Podkrkonoší 6:4 (2:2). Branky: Gábriška 3, Špůr z pen., Jirásko, Tulach – Tišler, Litko, Hoffman, O. Šulitka. Bohuslavice nad Úpou – Libotov 6:1 (2:1). Branky: Milo 2, Kroka, Piskor z pen., Ondráček, Eflér – Brodina. Předehráno: Volanov – Mladé Buky 9:0.