Sledujte s námi fotbalové dění na Trutnovsku. V průběhu soboty a neděle se právě zde dozvíte výsledky jako první krátce po skončení zápasů.

Fotbalový fanoušek na Trutnovsku může za jediný víkend stihnout navštívit i čtyři celá utkání. | Foto: Václav Mlejnek

Do své druhé poloviny vstupují o tomto víkendu okresní fotbalové soutěže dospělých, přesněji jejich základní skupiny. V nich jsou letos týmy premiérově rozděleny po osmi do A a B skupiny přeboru i III. třídy. Bojuje se o umístění na 1. - 4. místě. No a také program osmého hracího kola jistě hodně napoví o ambicích jednotlivých mužstev.