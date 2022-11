Důvod? Martin Votava už se při kanonýrské zpovědi Deníku objevil na konci srpna, kdy taktéž pěti góly pomohl odrovnat soka ze Svobody nad Úpou.

Útočník z Bílé Třemešné David Kubelka (33) má podobně jako Votava střelbu branek v popisu práce. Jeho tým na něj v tomto ohledu spoléhá v podstatě každou sezonu a 172 centimetrů vysoký štírek spoluhráče málokdy zklame.

Tak jako naposledy v prestižním derby proti Vítězné. Nejprve soupeři nasázel hattrick, díky němuž domácí Sokol vedl deset minut před koncem 5:3. Jenže rival z Královédvorska nečekaně vyrovnal na 5:5 a až čtvrtá Kubelkova trefa z 88. minuty definitivně zlomila soupeřům odpor.

Třemešenští vyhráli podzimní derniéru divoce 6:5, David Kubelka zakončil polovinu okresního přeboru s jedenácti nastřílenými góly a spolu s celým týmem nyní může spřádat síly a plány na jarní pokračování soutěže.

Z utkání proti KocbeřímZdroj: Zdeněk MaturaDavide, podzimní část sezony váš Sokol končí na medailové třetí pozici. Je to umístění, s jakým jste v Bílé Třemešné spokojení? A brali byste jej i na konci sezony?

Vzhledem k tomu, jak je letos špička soutěže nabitá, pak rozhodně třetí místo považujeme za velmi slušné a jsme naprosto spokojení. Těší mě hlavně fakt, že jsme v patnácti duelech moc bodů nepoztráceli. Jen jednou jsme odešli poraženi, naopak desetkrát vyhráli. Když si vezmu, jak hrají Hajnice, Kocbeře, Mladé i Staré Buky, třetí příčku bereme a osobně bych ji bral i po jarní části.

Loni jste v přeboru skončili druzí, navrch jste přidali výhru v okresním poháru. Jak se u vás hodnotila vlastně první ukončená sezony v okrese po dlouhých letech?

Jak říkáte, byla to po covidu konečně zase jedna celá dohraná sezona. My jsme si ji navíc prodloužili o pohárové finále a určitě panovala spokojenost. Jasně, menší zklamání tam bylo, že jsme přebor nevyhráli, ale zisk poháru nám všechno vynahradil. Díky zisku trofeje jsme na rozlučce měli čeho pít a hlavně bylo co zapíjet.

Bílá Třemešná dlouhé roky figurovala na mapě krajských soutěží, z toho pět let v I. A třídě. Popsal byste tuto éru? Jak se vám od postupu z okresu dařilo?

Éra to byla fantastická. Ať už na ni vzpomínám díky partě, jaká tu byla, díky trenérům, jaké jsme měli. Ke všemu jsme si užívali zázemí našeho hřiště i fanoušky. Chodily na nás skvělé návštěvy, leckdy i tři stovky diváků. Navíc se nám neskutečně dařilo, vyhrávali jsme doma i venku. Podle mě tohle byla nejlepší léta třemešenského Sokola a horko těžko na ně bude jiná dynastie navazovat.

Když byste měl zmínit nějaké zápasy, na které rád vzpomínáte, jaké by to byly?

Takových, na jaké bych si vzpomněl a které by stály za připomenutí, bylo hodně. Třeba když jsme hráli derby proti silnému béčku Dvora a třikrát v řadě u nich vyhráli. Nebo když proti nám nastoupila půlka áčka a my sehráli před plnou tribunou i přes porážku skvělý zápas. Ale vůbec nejvíc mi v paměti utkvělo poslední utkání naší první sezony v I. A třídě. Hráli jsme v Roudnici a soupeř byl lepší. Oni měli skvělé mužstvo, my ale v 90. minutě vstřelili gól na 0:1 a strašně se tehdy slavilo. Pojistili jsme si tenkrát třetí místo a být dopadnout navíc jeden zápas jiným výsledkem, skončili bychom druzí s možností postupu do krajského přeboru. Byla to naše nejlepší sezona.

„Zlatá“ třemešenská éra

2009/2010 postup z OP

2010/2011 1. sezona v I. B

2011/2012 2. sezona v I. B

2012/2013 postup z I. B třídy

2013/2014 3. místo v I. A třídě

2014/2015 5. místo

2015/2016 7. místo

2016/2017 6. místo

2017/2018 16. místo (sestup)

2018/2019 6. místo

2019/2020 odhlášení z I. B

2020/2021 OP nedohrán

2021/2022 2. místo v OP

2022/2023 3. místo (podzim)

Kraj jste nakonec v nedohrané sezoně 2019/2020 opustili. Co bylo důvodem rozhodnutí oddílu?

Určitě ne kvalita kádru, pořád to na I. B třídu bylo. Jenže nás bylo strašně málo. Týden co týden jsme na poslední chvíli lepili sestavu, jezdilo se v jedenácti lidech, nikoho pak porážky nebavily. Přišlo se nápadem, že už kraj nebudeme přihlašovat a musím zpětně říct, že to byl skvělý tah. Krajské soutěže se nedají v takovém stavu hrát. Byli jsme sice stále ta stejná parta, jenže taky o několik let starší. Naprostá většina z nás začala mít rodiny, stavěly se baráky, tím pádem jsme se přestali sházet na trénincích. Přechod do okresu byl jediným řešením.

Jak sám naznačujete, kostra mužstva je u vás už přes deset let stejná. Jak dlouho ještě vaše dynastie bude na zelených trávnících „strašit“?

To je dobrá otázka (směje se). Těžko říct. V kabině už řada kluků spekuluje. Každý má dvě děti a ten čas rodinám chtě nechtě krademe. Je to asi na spadnutí, že většina z nás skončí. Vlastně už to bylo na padnutí loni, jenže sezona nám vyšla skvěle, parta se udržela, přišly úspěchy a každý chtěl pokračovat. Jasně stárneme, času je míň, ale za sebe bych byl rád, kdybychom si to ještě v tomhle složení protáhli.

Mimochodem, vy sám jste někdy v kariéře nosil jiný než třemešenský dres?

Nenosil. Byl jsem vždycky zarytej Třemešňák. Ale je pravda, že v dorosteneckým věku jsem odehrál dva zápasy za dorost Dvora Králové. Trenér Šimůnek mě přesvědčoval, že si zahraju lepší soutěž s lepšími hráči, ale mě to prostě nějak nelákalo. Dneska jsem za své rozhodnutí rád, protože všechny ty úspěchy s Třemešnou stály za to. Nabídka byla i z Trutnova, ale tam mi to smysl nedávalo vůbec. Když už bych někam šel, tak do Dvora.

Stále se vašemu týmu vede dobře, určitě je ale potřeba okysličení kádru mladšími hráči. Daří se Sokolu v tomto ohledu?

Je to přesně tak a jsme rádi, že v tomto ohledu se jeví velmi dobře spolupráce se Dvorem Králové nad Labem. Tamní dorostence trénuje náš bývalý hráč a ještě pořád čas od času spoluhráč Michal Hruška, tři čtyři kluky nám na rozehrání posílá a určitě by bylo fajn, kdyby to takhle pokračovalo. Do toho máme i vlastní, věkově mladé hráče.

David Kubelka mezi dorostenci Pavlem Krausem (vlevo) a Dominikem Rydvalem, kteří byli na podzim spolu s Tobiášem Hruškou pro Sokol velkým přínosem.Zdroj: Renata Jírová

Jak byste popsal letošní ročník okresního přeboru a když jej srovnáte s loňským, který systém soutěže se vám zamlouval víc?

Letošní sezona mi oproti té předchozí přijde o dost kvalitnější. Z kraje přišly Kocbeře a Žacléř, do toho je tu ambiciózní a posílená Hajnice. Čelo tabulky je obrovsky našlapané a nejspíš to všechno bude napínavé až do konce. I proto si myslím, že jedna skupina s šestnácti týmy je lepší než dvě skupiny po osmi. Vždyť třeba s Hostinným jsme loni hráli pětkrát za sezonu! Tohle je rozumnější, na druhou stranu, takhle pozdě jsme snad podzim nikdy nekončili (usmívá se).

Z utkání s KocbeřemiZdroj: Zdeněk MaturaPostupové ambice před sezonou vyhlásily Spartak Hajnice a Jiskra Kocbeře. Koho favorizujete na první příčku a jak jste vzájemné duely s oběma favority zvládli vy?

Myslím, že jsme v ani jednom utkání nepropadli. Kocbeře jsme měli doma a herně to z naší strany byl skvělý zápas. Jenže jsme naprosto propadli střelecky. Vedli jsme 2:0, pak ale zahodili spoustu šancí včetně penalty a na konci zápasu nás soupeř potrestal. Nakonec to byla jediná porážka za podzim, ačkoliv jsme opravdu hráli dobře. S Hajnicí podobný zápas. Spousta šancí, pak ale soupeř skóre otočil a my byli rádi za remízu. Oba zmiňované týmy si za postupem půjdou, oba se těší na nové zázemí. Asi víc favorizuji Hajnici.

Kanonýrem víkendu jste se stal zásluhou čtyř vstřelených branek v utkání s Vítěznou. Jak byste jednotlivé góly popsal a který z nich byl nejpovedenější?

Slepej holub našel zrno (smích). To je asi tak jediný, co mě napadá. Já sice teď vévodím střelecké tabulce našeho mužstva, ale musím přiznat, že na podzim se mi vůbec nedařilo. Co všechno já zahodil! Teď to konečně přišlo a jsem za to rád. Nejcennějším gólem byl určitě ten čtvrtý na 6:5 po dlouhé pasu bráchy (Josef Kubelka) v 88. minutě. Nejhezčí ale byla první trefa hned v páté minutě. Brácha dlouhým pasem našel bratránka (Jaroslav Kubelka), ten mi to prsama zklepnul a já už jen v pohodě zakončoval. To byla branka do rodinné kroniky. Škoda je, že s námi už nehraje druhý bratránek Tomáš, ten by u té akce figuroval určitě taky (usmívá se).

Celé utkání s Vítěznou skončilo netradičním výsledkem 6:5. To jste chtěli fanouškům na závěr roku schválně připravit takovou atraktivní přestřelku?

To rozhodně. S Vítěznou to máme derby, hodně se mezi klukama známe. Já se hecoval po každém gólu s Čambusem (Martin Plch), když jsem dával na 5:3, mysleli jsme, že je hotovo, ale zrovna on nám dvěma góly vyrovnal na 5:5. Naštěstí jsme ještě jednu trefu přidali a naše fanoušky výhrou zahřáli, když už bylo tak ošklivo.

V utkání proti Vítězné vstřelil David Kubelka čtyři branky svého mužstva a podílel se na vítězství 6:5.Zdroj: Zdeněk Matura

Vzpomenete si, kdy naposledy se vám povedlo nastřílet čtyři branky?

Čtyři za zápas asi nikdy. Ale poslední hattrick si vybavím. Bylo to loni na podzim, shodou okolností taky při posledním zápase před zimní přestávkou. Doma v utkání s Hajnicí.

Teď vás čeká dlouhá zimní pauza. Jak si ji bude užívat David Kubelka?

Samozřejmě s rodinou. Každým dnem čekáme druhý přírůstek, zase kluka, takže na cestě je další fotbalový následovník. V tomto ohledu si budu užívat a spolu s manželkou a prvorozeným Kubou čekat na naši hodinu H. Pak už tady budou vánoční svátky.

TOP podzimní kanonýři

29 – Martin Škoda (Hajnice), 22 – Martin Kilevník (Kocbeře), 19 – Emir Grizič (Hajnice), 18 – Martin Votava (Volanov), 15 – Patrik Ondráško (Žacléř, Martin Jakoubek (Hostinné), Ondřej Šulitka (Rtyně v Podkrkonoší), 14 – Kristian Šereš (Hajnice), 13 – Pavel Matějka (Kocbeře), 11 – David Kubelka (Bílá Třemešná), Jan Novotný (Hostinné), Marek Tůma (Mladé Buky)…

Mimochodem první syn už taky hraje fotbal? A můžeme se těšit, že si spolu někdy v budoucnu zahrajete na jednom hřišti?

Jo jo, Kuba už kope v minipřípravce. Což o to, elán by byl, ale ještě neudrží pozornost. Začne zápas, baví ho to, ale za chvilku už slyším „Tati chci párek v rohlíku a malinovku“. Kopeme si i doma, podporu má, ale nutit ho k ničemu určitě nechci. A jestli si spolu někdy zahrajeme? Tak musel bych vydržet hrát do padesáti. Bylo by to pěkný, on by běhal a já jen rozdával míče (usmívá se).