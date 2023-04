Zbytek jarní části proto bude pro řadu mužstev pekelně nabitý a týmy se nevyhnou ne zrovna oblíbeným „anglickým týdnům“. Vždyť trojice Žacléř, Bohuslavice nad Úpou a Vítězná stihla ve druhé polovině sezony sehrát pouze po jednom duelu. Bez odloženého zápasu zůstali pouze hráči Poříčí u Trutnova.

Kanonýr Kilevník chválí úroveň trutnovského přeboru a v derby věří „své“ Slavii

Ač se v sobotu a neděli šlo na fotbal pouze ve třech případech, pokaždé se bylo na co koukat. K vidění bylo trutnovské derby, dále obrovské překvapení na úkor favorita a nakonec i pořádná gólová kanonáda.

Okresní přebor – 22. kolo

Poříčí u Trutnova – Volanov 1:2 (0:0). Branky: 52. Geisler z pen – 47. V. Mach, 59. Pýcha. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 1:2. Diváci: 50. Jako první se proti sobě na trutnovské umělce postavili rivalové z Poříčí a Volanova. Domácí mohli případným vítězstvím stáhnout v tabulce náskok soupeře na čtyři body, stal se však pravý opak. Hosté byli po celý zápas lepším týmem a zaslouženě se dočkali druhé jarní výhry. Po bezbrankovém prvním poločase padly všechny góly krátce po návratu hráčů z kabin. Mezi dvě volanovské trefy Macha s Pýchou se vešla proměněná penalta Geislera. Ve zbylé půlhodině už se stav zápasu neměnil.

logo Jiskry LibečZdroj: denik.czHajnice – Libeč 3:4 (1:3). Branky: 19. M. Kejzlar, 52. M. Škoda, 73. S. Řehák – 21. Meisner, 25. Linhart, 42. a 57. M. Ullrich. Rozhodčí: Serbousek. Hráno bez karet. Diváci: 80. Za lídrem přeboru do azylu ve Svobodě nad Úpou dorazil poslední celek tabulky z Libče a na tradičně krásném pažitu se zrodil doslova šok nejen 22. kola, ale i celého soutěžního ročníku. Ač favorita poslal do vedení Kejzlar, nadšeně bojující hosté dokázali do pauzy odpovědět třemi góly a také po pauze drželi s domácími krok. Na gól Škody záhy reagoval Ullrich a branka kapitána Řeháka už jen mírnila nečekanou porážku Hajnice na konečných 3:4.

Bílá Třemešná – Strážné 8:1 (2:1). Branky: 4. M. Jákl, 24. vlastní (Grégr), 60. a 64. P. Kraus, 63. vlastní (Koldovský), 67. Zivr, 76. Macek, 89. T. Otradovský – 43. Plecháč. Rozhodčí: Přiklopil. Hráno bez karet. Diváci: 50. Podzimní bitva obou soupeřů nabídla v Dolní Branné atraktivní přestřelku (5:5) s výhrou Strážného na penalty, odveta však vyzněla jednoznačně pro třemešenský Sokol. Domácí se brzy ujali dvoubrankového vedení, krátce před pauzou ale vrátil hosty do hry precizně zahraným trestným kopem Plecháč. Po hodině hry měl favorit na svém kontě pět nastřelených tyčí, na stavu 2:1 se však nic neměnilo. Třetí branka z kopačky dorostence Krause ale odpor snaživého soupeře definitivně zlomila a nakonec z toho byla nejvyšší výhra domácích a zároveň nejtěžší porážka hostů v sezoně.

Divize pod Krkonošemi: Trutnov líčil Csaplárovu past, rivala zdravil Dino Koller

Středeční dohrávka 20. kola

Mladé Buky – Libeč 2:4 (1:1). Branky: 26. Kment, 90. Kancok – 7. M. Beránek, 53. a 74. J. Janoušek, 55. Ullrich. Rozhodčí: Šiling. ŽK: 0:1. Diváci: 80. Ještě než se fotbalisté Libče blýskli víkendovou výhrou nad Hajnicí, dobyli překvapivě také hřiště Mladých Buků. Mladá sestava se prezentovala velmi dobrým výkonem a v sezoně slavila teprve druhé vítězství. Ač to málokdo po podzimu čekal, poslední celek tabulky se dvěma výhrami během jednoho týdne vrátili do hry o záchranu okresního přeboru!

Zápasy Kocbeře – Rtyně v Podkrkonoší, Bohuslavice nad Úpou – Staré Buky, Mladé Buky – Hostinné a Žacléř – Podhůří byly odloženy a hned několik dohrávek bude k vidění v tomto týdnu.

Program dohrávek – středa 17.30: Vítězná – Mladé Buky (19. kolo), Bohuslavice nad Úpou – Podhůří (20. kolo), Libeč – Žacléř (21. kolo). Čtvrtek 17.30: Bílá Třemešná – Rtyně v Podkrkonoší (20. kolo).

Světlo na konci tunelu po derby objevil Náchod. Dvůr jen prohloubil jarní krizi