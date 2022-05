Osmým dějstvím o víkendu odstartuje druhá polovina jarní části mistrovských soutěží. V roli lídrů jednotlivých tabulek do ní vstoupí fotbalisté Bílé Třemešné, Starých Buků, Bohuslavic nad Úpou a Libotova.

V odvetné části se tak dá očekávat v každé ze čtyř soutěží stíhací jízda nejbližších pronásledovatelů. Na tu nejzajímavější se mohou fotbaloví nadšenci těšit ve skupině o postup z okresního přeboru.

OP, skupina o postup – Hned na úvod odvet se v této skupině potkají druhý Volanov s třetím Rudníkem. Na začátku jara Rudník na půdě soupeře vyhrál 1:0, od té doby ale Volanovští šestkrát vyhráli a v tabulce je od lídra z Bílé Třemešné dělí pouze o chlup horší skóre. Sokol v 8. kole přivítá soupeře ze Strážného, v dalších duelech Mladé Buky hostí Hostinné a do Rtyně v Podkrkonoší dorazí hráči Poříčí u Trutnova.

OP, skupina o záchranu – Také ve skupině o záchranu se všechny čtyři duely odehrají v sobotu.

Dohrávka 3. kola: Janské Lázně – Libeč 0:2 (0:1), branky: 23. D. Vacek, 74. J. Kuric. Rozhodčí: Šiling. ŽK: 3:1. Diváci: 30.

Program zahájí odpolední duel Libče proti Hajnici. Domácí do něj půjdou po dvou výhrách v řadě, které je vrátily do hry o čtvrtou příčku. Favoritem zápasu je však přesto tým z Hajnice. Šlágrem kola bude zajisté souboj vedoucích Starých Buků s druhým Podhůřím. Oba celky jsou na tom bodově stejně. V dalších důležitých soubojích o udržení se v přeboru hraje Svoboda nad Úpou proti Vítězné a Janské Lázně přivítají Mostek.

OS, skupina o postup – Malé Svatoňovice před týdnem porazily Bohuslavice nad Úpou a tak i ve třetí skupině dělí dva nejlepší celky soutěže při shodném bodovém zisku jen rozdílné skóre. O to víc budou nyní pro oba rivaly důležité všechny zápasy. Bohuslavičtí k tomu svému vyrazí v neděli do Kunčic nad Labem, Svatoňovičtí naopak doma přivítají Pilníkov. Osmé kolo skupiny bude rozehráno již v sobotu velkým derby Prosečné vs. Lánov.

OS, skupina o umístění – Jediným bodově stoprocentním týmem v okrese jsou na jaře fotbalisté Libotova a vítězství se od nich očekává i v nedělním souboji na hřišti Lampertic. Jasným favoritem bude i druhý Černý Důl v domácím souboji s Kuksem a pro vítězství jistě vyrazí i hráči Radvanic v Čechách do Bernartic. Ostatně jednoznačného favorita má i měření sil mezi Horním Maršovem a rezervou Mostku, která dosud na jaře nezískala ani bod.