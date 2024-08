Nadcházející sezona v Okresním přeboru mužů na Trutnovsku nabídne jedno velké derby pražských „S“. Stane se tak v rámci jedinečné tipovačky, ve které spolu budou po celou podzimní část měřit síly samotní hráči přeboru, kteří budou v každém kole tipovat výsledky všech sedmi hraných zápasů kola.

A proč derby? Sportovní redaktor před každým víkendem vybere po jednom fanouškovi z každého ze dvou nejslavnějších pražských klubů, ti budou tipovat, jak dopadnou víkendová utkání a pro svůj tým (Spartu potažmo Slavii) vybojují určitý počet bodů.

Týden na to se do hry zapojí opět noví fotbalisté s náklonností k elitní dvojici pohárových zástupců v Evropě a takto se bude pokračovat až do zimní přestávky.

Jelikož se na podzim plánuje odehrát plných 14 kol okresního přeboru, každý ze čtrnácti účastníků bude mít svého zástupce ve hře dvakrát.

Na úvod změří síly dva velcí srdcaři. Za pražskou Spartu soutěž Krkonošského deníku rozjede útočník Volanova Martin Votava, barvy sešívaných bude hájit obránce Libotova Jan Hlava. V každém kole navíc nebudou chybět tipy deníkovské redakce, aby soutěž byla o to zajímavější.

Volanov s Libotovem v minulé sezoně okresního přeboru odehrály dva mistrovské zápasy a v obou jednoznačně uspěl tým z Trutnova. Doma na podzim vyhrál hladce 7:0, v odvetě pak 6:2. Tipérský souboj Jana Hlavy s Martinem Votavou tak lze brát jako malou odvetu. V novém soutěžním ročníku se oba fotbalisté na trávníku potkají až v 11. kole.

Co je důležité, to je bodování za jednotlivé výsledky. V případě, že některý z hráčů trefí vítěze zápasu, získá pro sebe a hlavně pro svůj tým bod. Pokud zároveň odhadne rozdíl ve skóre, dostane za svůj tip rovné 3 body. To platí samozřejmě i v případě nerozhodného výsledku. Když pak soutěžící uhodne přesný výsledek, připíše na své i týmové konto hned 5 bodů.

Po každém víkendu bude Krkonošský deník zveřejňovat výsledky tipovačky. Sledován bude především stav derby pražských „S“, zároveň vyjde vždy tabulka všech fotbalistů, kteří se do tipovací soutěže zapojí.

close info Zdroj: Veronika Fiebingerová zoom_in Volanov s Libotovem se v minulém soutěžním ročníku potkaly dvakrát. Pokaždé přitom hladce vyhrál favorit.

Startujeme samozřejmě úvodním kolem Autodoprava Stavo Kult Okresního přeboru mužů, chcete-li podkrkonošské osmé ligy. Zde jsou tipy zástupců Sparty, Slavie i sportovní redakce Krkonošského deníku.

Za Spartu Martin Votava (FK Volanov)

Mladé Buky – Staré Buky 1:3

Bílá Třemešná – Hostinné 2:2

Rtyně v Podkrkonoší – Kocbeře 3:2

Pilníkov – Strážné 5:1

Žacléř – Volanov 1:2

Libotov – Poříčí u Trutnova 3:1

Lánov – Vítězná 1:3

Za Slavii Jan Hlava (FC Libotov)

Mladé Buky – Staré Buky 3:1

Bílá Třemešná – Hostinné 1:4

Rtyně v Podkrkonoší – Kocbeře 3:0

Pilníkov – Strážné 7:0

Žacléř – Volanov 2:2

Libotov – Poříčí u Trutnova 2:0

Lánov – Vítězná 2:3

Za redakci Tomáš Otradovský (Krkonošský deník)

Mladé Buky – Staré Buky 2:4

Bílá Třemešná – Hostinné 2:1

Rtyně v Podkrkonoší – Kocbeře 3:1

Pilníkov – Strážné 4:0

Žacléř – Volanov 2:1

Libotov – Poříčí u Trutnova 1:1

Lánov – Vítězná 2:4