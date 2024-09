Až nyní si tak můžeme připomenout, jak že dopadl souboj čtvrtého kola tipovačky, v němž se potkali (stejně jako na hřišti) žacléřský Patrik Ondráško, hájící barvy Sparty, a kocbeřský slávista František Picha.

Byl z toho nakonec jednoznačný triumf Ondráška, který ziskem třinácti bodů vytvořil dosavadní maximum, naopak Pichovy tři body se zařadily na úplné dno dosavadního pořadí hráčů.

Sparťané každopádně zvýšili náskok v soutěži na 3:1 a hned v dalším kole se spolu popasují „letenský“ Jan Ryba (Sokol Vítězná) a „sešívka“ Martin Hoffman hrající za Baník Rtyně v Podkrkonoší.

V rámci zcela nové tipovačky spolu po celou podzimní část měří síly samotní hráči okresního přeboru, kteří v každém kole (s výjimkou druhého), tipují výsledky všech sedmi hraných zápasů kola. A proč derby? Sportovní redaktor před každým víkendem vybírá po jednom fanouškovi z každého ze dvou nejslavnějších pražských klubů, ti pak tipují, jak dopadnou víkendová utkání a pro svůj tým (Spartu potažmo Slavii) vybojují určitý počet bodů. Týden na to se do hry zapojí opět noví fotbalisté s náklonností k elitní dvojici pohárových zástupců v Evropě a takto se bude pokračovat až do zimní přestávky.

Máme za sebou čtyři kola. Za pražskou Spartu v soutěži Krkonošského deníku zatím bojovali útočník Volanova Martin Votava, gólman Bílé Třemešné Lukáš Zlatník, bek Strážného Jan Zajíc a naposledy již zmiňovaný kanonýr Žacléře Patrik Ondráško. Barvy sešívaných dosud hájili obránce Libotova Jan Hlava, starobucký Aleš Tryzna, univerzál z Poříčí u Trutnova Vojtěch Smola a před dvěma týdny kocbeřský František Picha. V každém kole navíc nechybí tipy deníkovské redakce, aby soutěž byla o to zajímavější.

Za Spartu Patrik Ondráško (TJ Baník Žacléř)

Bílá Třemešná/DK B – Rtyně v P. 1:3, výsledek 5:3, 0 bodů

Volanov – Strážné 2:0, výsledek 3:1, 3 body

Pilníkov – Mladé Buky 7:1, výsledek 7:1, 5 bodů

Žacléř – Kocbeře 6:0, výsledek 5:2, 1 bod

Vítězná – Hostinné 2:5, výsledek 6:2, 0 bodů

Libotov – Staré Buky 1:4, výsledek 2:5, 3 body

Lánov – Poříčí u Trutnova 3:1, výsledek 2:1, 1 bod

Celkem Patrik Ondráško 13 bodů

Za Slavii František Picha (TJ Jiskra Kocbeře)

Bílá Třemešná/DK B – Rtyně v P. 2:4, výsledek 5:3, 0 bodů

Volanov – Strážné 3:0, výsledek 3:1, 1 bod

Pilníkov – Mladé Buky 4:1, výsledek 7:1, 1 bod

Žacléř – Kocbeře 1:1, výsledek 5:2, 0 bodů

Vítězná – Hostinné 2:2, výsledek 6:2, 0 bodů

Libotov – Staré Buky 1:5, výsledek 2:5, 1 bod

Lánov – Poříčí u Trutnova 2:2, výsledek 2:1, 0 bodů

Celkem František Picha 3 body

Za redakci Tomáš Otradovský (Krkonošský deník)

Bílá Třemešná/DK B – Rtyně v P. 4:2, výsledek 5:3, 3 body

Volanov – Strážné 3:1, výsledek 3:1, 5 bodů

Pilníkov – Mladé Buky 5:0, výsledek 7:1, 1 bod

Žacléř – Kocbeře 5:0, výsledek 5:2, 1 bod

Vítězná – Hostinné 2:2, výsledek 6:2, 0 bodů

Libotov – Staré Buky 2:4, výsledek 2:5, 1 bod

Lánov – Poříčí u Trutnova 4:1, výsledek 2:1, 1 bod

Celkem redaktor Deníku 12 bodů

Ve pátém kole se popasují slávista Martin Hoffman z Baníku Rtyně v Podkrkonoší a barvy Sparty bude hájit útočník Sokola Vítězná Jan Ryba!

Co je důležité, to je bodování za jednotlivé výsledky. V případě, že některý z hráčů trefí vítěze zápasu, získá pro sebe a hlavně pro svůj tým bod. Pokud zároveň odhadne rozdíl ve skóre, dostane za svůj tip rovné 3 body. To platí samozřejmě i v případě nerozhodného výsledku. Když pak soutěžící uhodne přesný výsledek, připíše na své i týmové konto hned 5 bodů.

Po každém víkendu Krkonošský deník zveřejňuje výsledky tipovačky. Sleduje se především stav derby pražských „S“, zároveň vychází vždy tabulka všech fotbalistů, kteří se do tipovací soutěže již zapojili.