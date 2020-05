Poznali to tenisté, poznali to golfisté, poznávají to i představitelé nejrozšířenějšího kolektivního sportu u nás – fotbalisté. A právě další anketa mezi nimi, přesněji mezi funkcionáři podkrkonošských oddílů, nabízí odpovědi na pět otázek týkající se právě rozvolňování dříve nastolených přísných opatření.

Momentálně je sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech povoleno. Probíhat ale musí za splnění těchto podmínek:

a) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně dva metry;

b) společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně dva metry;

c) nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

Jak zatím poslední úpravu pravidel vnímají kluby? A co se u nich změní? To si prozradíme v dalším seriálu, který trvá od pondělí 4. do pátku 8. května. Každý den na našich internetových stránkách přinášíme nový díl. Čtvrtý dotaz na funkcionáře zněl:

Jak se daří trávníku ve vašem fotbalovém areálu? Je hodně znát, že se mu dopřává odpočinku? Dali jste se třeba i do nějaké modernizace svého stánku?

Stanislav Ježek, šéftrenér mládeže TJ Dvůr Králové nad Labem: „Trávník je ve skvělé kondici. Technické služby o něj pečují jako v normální sezoně, a jelikož po něm nikdo neběhá, tak se mu daří. My jsme v areálu v nájmu, takže různé opravy/úpravy probíhají pod taktovkou technických služeb a jejich možností.“

Zdeněk Matěna, sekretář MFK Trutnov: „Na kvalitě trávníku na hlavním stadionu pracujeme. Trávník prošel jarní údržbou, dále došlo k jeho propískování. Nyní už je na správcích, aby jej pravidelně kropili, hnojili a sekali. V druhém areálu v Horním Starém Městě dochází k výměně střídaček a též by mělo proběhnout propískování hřiště včetně provzdušnění Verti-Drainem. Kvalitě obou trávníku určitě přestávka prospěje.“

Tomáš Hladík, prezident FC Vrchlabí: „Je samozřejmě znát, že probíhá pozvolná kompletní regenerace obou travnatých ploch a je to na nich vidět. S ohledem na to, že náš fotbalový areál ještě voní novotou, není modernizace potřeba. Probíhá ale důkladná údržba včetně vnitřního zázemí.“

Tomáš Navrátil, sekretář FK Dolní Kalná: „Samozřejmě pauza trávníku prospěla. Využili jsme ji k rekonstrukci obou hřišť. Na to hlavní bylo navezeno 90 tun písku a hřiště bylo hloubkově provzdušněno. Na náhradním jsme vylepšili zavlažování, osadili ochranné sítě za brankami a na část hřiště instalovali umělé osvětlení.“

Pavel Korec, předseda TJ Sokol Staré Buky: „Trávníku se samozřejmě daří lépe, jen chybí potřebná závlaha. Ale v brzké době už budeme muset začít hřiště zavlažovat. Nějaké opravy v našem areálu probíhají, vždy je co zdokonalovat.“

Radek Kotyk, předseda TJ Baník Žacléř: „Našemu trávníku dlouhodobě chyběla voda a ani duben tomu moc nepomohl. Navíc v žacléřských podmínkách to takzvaně roste až teď v květnu. Takže se teprve uvidí. Kolegové se ale snaží, takže trávník bude dobrý. Co se týká areálu, máme hotové nové ozvučení, připravujeme umělé zavlažování a letos bychom chtěli dokončit kompletní zatravnění tréninkového hřiště. Na budovách se snažíme pouze o nezbytné opravy, protože nás snad čeká kompletní modernizace areálu. Po iniciativě Města Žacléř sníme svůj sen v podobě nového zázemí (viz https://www.zacler.cz/mesto/plany-a-zamery/zazemi-fotbaloveho-stadionu).

Martin Záruba, sekretář TJ Sokol Bílá Třemešná: „Je zřejmé, že vytížení hrací plochy je nulové. Suché období posledních týdnů mu ale moc neprospívá. Také se musely ponížit různé činnosti - sekání, mulčování a podobně. Modernizace nebo spíš jakýsi její plán, se bude týkat sloupů, na které přijdou zavěsit nové větší sítě.“

Jakub Daniel, člen výboru Sokola Vítězná: „O trávník se nám stará ‘Kaja‘ a odpočinek je znát. Každý rok investujeme do zázemí a vymýšlíme nové věci, nyní jsme museli investovat do oprav traktůrku a jiných strojů. Za mě by se mi líbila venkovní pergola vedle klubovny, dále opravit příjezdovou cestu a chceme investovat hlavně do osvětlení hrací plochy, abychom mohli trénovat i v pozdních časech, kdy už dříve zapadá sluníčko.“

Miroslav Lebeda, člen výboru FK Mostek: „Trávník zatím nic moc - mladobučtí trávníkáři u náš ještě nebyli, bohužel není zprovozněno kropení (nebo správce ještě nekropil) a navíc u nás víc jak 14 dní nepršelo. Jinak jsme zmodernizovali sprchy v kabinách, ještě se asi pustíme do výmalby všech kabin.“

Petr Janovec, sekretář SK Janské Lázně: „Jak naschvál trávník v letošní zimě výborně přezimoval a jeho kvalita je vynikající. Provádíme vlastními silami i odbornou firmou regeneraci. Žel i v takovéto situaci si trávník a hřiště vaši starost vyžádají.“

Filip Kraus, sekretář FC Libotov: „Modernizovali jsme především zázemí. Teď je na řadě hřiště. V současné době jednáme s profi firmou a řešíme, co by náš trávník potřeboval.“

Filip Hrubý, sekretář TJ Sokol Černý Důl: „Trávník na tom našem poli je závislý na dešti a při tomto suchu někteří možná rádi ušetří svá kolena. V loňském roce jsme vybudovali dětské hřiště, na jaro jsme měli připravené nové dresy, na ně si počkáme bohužel až do podzimu. Takže v tomto ohledu spíš ušetříme na letní posily.“

Již v pátek přineseme odpověď na poslední pátou otázku:

Jistě jste příznivcem FORTUNA:LIGY. Kdy se podle vás zase rozběhne a jakým stylem myslíte, že bude tento ročník dohrán?