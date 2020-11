Sportovní deník po celé republice se dnes věnuje fotbalovým kuriozitám podzimní části sezony a nás rubrika zavedla do Pojizeří, přesněji do obce Kruh. Právě zde sídlí kanonýr par excellence Jan Kužel (30).

A čím, že se na startu aktuálního ročníku blýskl? Nejen, že stihl za devět odehraných kol do sítí soupeřů nasázet 24 branek, on svému týmu zajistil hlavně úvodních třináct tref do černého! Až čtrnáctý úspěch mužstva nesl razítko někoho jiného než třicetiletého bombera s pětkou na zádech.

Spoluhráči mu přáli

„Vím o tom. V kabině mi kluci pořád připomínali, že jsem jediný, kdo dává góly. A taky, že už je na čase, aby se trefil i někdo jiný,“ usmívá se fotbalista, jemuž rozhodně střelecké nadání nikdo v kabině nezazlívá.

„Jasně, že ne. Spoluhráči mi to přáli, protože na každý zápas do mě vkládají hodně nadějí, že ty góly zase budu střílet. Jsou rádi, že hraji právě za jejich mužstvo. A že se mi tak dařilo? Fotbal hraji rád a do každého zápasu se snažím dát maximum, tak se mi to pak vrací,“ věří.

Že se ale na startu trefoval právě Kužel, není rozhodně náhoda. Vždyť v klubu platí za kanonýra už dlouhé roky a nastřílet tu dokázal hodně přes tři sta branek! Třeba v sezoně 2016/17 plných 34.

Jan Kužel, třicetiletý útočník TJ Sokol Kruh

V Čechách fanoušek pražských Bohemians 1905

Oblíbeným týmem ve světě Manchester United

„Jo to si vzpomínám. Tehdy to byla rozhodně má nejlepší sezona. Já nebyl hned od začátku kariéry dobrým střelcem, ale roky jsem dřel, aby se mi takhle dařilo.“

Zastavil ho až covid

A góly by Jan Kužel jistě střílel dál, kdyby však do sezony znovu nezasáhl koronavirus.

„Mrzí mě to hodně. Myslel jsem, že rok zakončím ještě nějakými trefami, nedá se nic dělat. Pořád ale doufám, že se tento ročník na jaře stihne celý dohrát. Byl bych rád, kdyby se tak stalo, nikdo však zatím neví, jak to bude po novém roce,“ dumá Kužel.

Ten by při navázání na střeleckou křivku z podzimu mohl klidně atakovat padesátku nastřílených branek, navíc motivací může být i pozice nejlepšího střelce v historii klubu ze Semilska.

„Máte pravdu, bylo by to hezké zvládnout těch 50 branek, ale uvidíme, jak se bude dařit. A jestli někdy doženu Marka Salátka? Tak to nechávám otevřené. Uvidíme, jak bude fotbal v Kruhu nadále pokračovat.“

Historická tabulka střelců TJ Sokol Kruh



513 Marek Salátek

339 Jan Kužel

300 Martin Chomanič

234 Tomáš Zikeš

225 Václav Jerie