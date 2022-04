Fotbalisté Libotova ale do druhé poloviny sezony vlétli jako uragán a se čtyřmi výhrami při skóre 21:2 se zatím vyhřívají na čele tabulky.

Za oddíl z obce čítající 173 obyvatel hrají jak místní rodáci, tak kamarádi ze Dvora Králové nad Labem. Společně pak tvoří partu, která je schopna si na chod klubu sama vydělat například pořádáním řady sportovních i kulturních akcí v místě fotbalového areálu.

Ostatně potvrzují to i dlouholetí přátelé Filip Kraus (37) s Janem Hlavou (27). Prvně jmenovaný je starostou obce, druhý zase předsedou fotbalového oddílu.

Jak si zatím užíváte jarní dění na fotbalových trávnících? Váš tým pouze vyhrává, což je oproti podzimní části sezony jistě příjemná změna.

Filip Kraus: Tak samozřejmě je to lepší. V kabině panuje mnohem větší pohoda, nálada je určitě lepší.

Jan Hlava: Užíváme si to moc. Se spoluhráči jsme si řekli, že když jde na jaře pouze o konečné umístění ve skupině, žádné postupy nebo sestupy, tak si každý zápas chceme užít.

Filip Kraus, první zleva doleZdroj: Ivo RejchrtNa podzim vám na čtvrté Kunčice nad Labem scházelo sedm bodů. Panovalo v týmu zklamání, že si na jaře nebudete moci zahrát skupinu o postup?

Filip Kraus: Řekl bych, že ani ne. Hráli jsme samozřejmě tak, že jsme chtěli každý zápas vyhrát. A zrovna třeba proti Kunčicím nebo Mostku B to byly zápasy, které jsme měli vyhrát a tím si tu lepší pozici zajistit. Na druhou stranu ale s vidinou toho, kolik nás teď v týmu je, kdy se ve všední den ani nejsme schopni v nějakém rozumném počtu sejít na trénink, protože většina dělá někde na směny, si osobně myslím, že je lepší hrát tu „horší skupinu“. Můžeme hrát v pohodě a pokusit se třeba během jarní části doplnit kádr alespoň o dva až tři lidi. Jen je tu menší problém, jelikož nové hráče není kde brát.

Jan Hlava: Myslím, že v týmu to bylo půl na půl. Patřil jsem mezi ty kluky, kteří si chtěli zahrát s Libotovem přebor, ale jak okolní celky posilují, tak si myslím, že je pro nás lepší zahrát si fotbal pro radost a co nejlepší výsledky.

Jak tedy potom probíhala zimní příprava? Scházel se vás na tréninky dostatek nebo některý z hráčů zaslouží veřejnou pomluvu?

Filip Kraus: Trénovali jsme od začátku ledna na menším umělém trávníku ve Dvoře Králové nad Labem a jelikož šlo vždy o víkend, scházeli jsme se v celkem hojném počtu. Horší je to teď, kdy jsme od začátku sezony právě kvůli pracovnímu vytížení neměli prakticky žádný trénink.

Jan Hlava: Jak říká Filip, zimní příprava probíhala od ledna na umělém trávníku ve Dvoře Králové nad Labem. S počtem to mohlo být i horší, pomluvy si určitě nikdo nezaslouží. Jsme amatérský fotbalový klub, ale za mě: když jde o pivko, je přístup jednotlivých hráčů aktivnější (usmívá se).

Platíte za malý oddíl a vy dva nejen, že ho reprezentujete na hřišti, ke všemu výrazně přispíváte k jeho chodu. Jak byste své role popsali?

Filip Kraus: Od doby, kdy jsem nastoupil do čela obce a předal předsednictví klubu Honzovi, už figuruji spíš jen jako hráč a jeden z pořadatelů každoročního letního turnaje.

Jan Hlava: Na chodu klubu se nás podílí více, předseda je ten, za kterým jde každý průs… švih (směje se).

Jan Hlava se synem HonzíkemZdroj: Kateřina HlavováLibotov před lety měl, před tím však neměl vlastní mládež. Jaké tedy byly vaše fotbalové začátky v klubu?

Filip Kraus: My jsme u nás mládežnický tým po letech obnovili v ročnících 2011 – 2015, ale sehnat a udržet dostatečný počet hráčů na vesnici, byl nadlidský úkol. Proto jsme byli nuceni tým dětí zase rozpustit. Já osobně jsem začínal v pěti letech, tedy v době, kdy Libotov ještě mládežnický klub měl a bylo nás v něm dokonce okolo dvaceti. Postupem času se však ten počet rychle snižoval a pamatuji doby, kdy jsme po vesnici naháněli chataře a bratrance spoluhráčů, abychom dali dohromady alespoň jedenáct lidí. Nakonec to skončilo úplně a my tři, kteří jsme zbyli, jsme odešli do starších žáků Velichovek. V sedmnácti letech jsem se ale do FC Libotov vrátil a až teď si vlastně uvědomuji, že už tu jedu svoji dvacátou sezonu (usmívá se).

Jan Hlava: Moje začátky probíhaly ve starší přípravce ve Dvoře Králové nad Labem, kde jsem následně prošel všechny kategorie žáků i dorostu. Nakoukl jsem i do B mužstva dospělých, poté jsem už ale přestoupil do FC Libotov.

Máte přehled, jaký největší úspěch libotovský fotbalový klub pamatuje?

Filip Kraus: Určitě jím byl zisk okresního poháru v roce 2009. Okresní pohár byl pro klub z nižších pater soutěže vždy spíš brán jako takový dobrý trénink na úvod sezony a s nějakým úspěchem se nikdy nepočítalo. My jsme ale v té době začali porážet soupeře o dvě třídy výš a ani nevím jak, byli jsme najednou ve finále. Tenkrát to byla velká euforie.

Jan Hlava: Taky se mi jako první vybaví rok 2009 a triumf v okresním poháru. Za dobu, co jsem v oddíle, jsme žádnou podobnou trofej nezískali.

Chod fotbalového oddílu něco obnáší. Jak se finance shánějí v Libotově?

Filip Kraus: No není to žádná sranda. Velké zdroje máme prakticky dva. Předně je to příspěvek obce, která se zároveň stará o hřiště, o kabiny a celkově zázemí, jako její majetek. Druhý zdroj je pak už jen z pořádání vlastních akcí. Něco vyděláme na fotbalovém plese a hlavní zdroj příjmů je turnaj v malé kopané, který je jedním z největších v regionu (24 týmů). Troufám si říct, že je hráči i diváky celkem oblíbený. Bez těchto dvou akcí si moc nedovedu představit, jak bychom fungovali. Nesmím ale opomenout ani příležitostní sponzory, jako je například projekt „Kopeme za fotbal“, který nám zajistil už dvě sady dresů. To nám ušetřilo dobrých 25 tisíc, které jen tak někde nenajdete.

Jan Hlava: Mohu jen potvrdit Filipova slova. Velkým sponzorem pro nás je obec Libotov, která dává finanční příspěvek a stará se nám i o areál hřiště. Další peníze máme z fotbalového turnaje, plesu a příležitostních sponzorů.

Historické foto fotbalistů FC LibotovZdroj: archiv oddíluProzraďte na závěr, kolik diváků na vaše zápasy obvykle chodí a na co byste nové návštěvníky do libotovského fotbalového areálu rádi pozvali?

Filip Kraus: Je to různé, záleží samozřejmě i na počasí a na soupeři. Při derby s některým z okolních klubů jsou to vyšší desítky lidí, možná i stovka. My jsme samozřejmě rádi za každého fanouška fotbalu, ať už našeho nebo soupeře. Určitě si neodpustím pozvánku na již zmíněný Libotov cup 2022. Kapacita týmů je už sice naplněna, ale i pro diváky to bude určitě velice atraktivní podívaná doplněná o dobré pivo, vyhlášenou domácí kuchyni a chybět samozřejmě nebude ani večerní zábava.

Jan Hlava: Počet diváků je dost individuální, záleží na soupeři a počasí. Nové diváky bych pozval do krásného areálu s posezením, dětským hřištěm a stánkem, kde nechybí pivko, klobáska a krásná obsluha.

