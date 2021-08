Zpět je již týden amatérský fotbal a o nadcházejícím víkendu se po necelém roce vrátí na stadiony i nejnižší soutěže dospělých na Trutnovsku. Fanoušci budou moci vyrazit jak na zápasy okresního přeboru, tak i okresní soutěže III. třídy!

A pozor, vedení Okresního fotbalového svazu Trutnov si pro letošní ročník připravilo zajímavou novinku. Obě soutěže při celkovém počtu šestnácti účastníků rozdělilo do dvou skupin po osmi. Na podzim budou týmy takto hrát systémem každý s každým doma a venku. Poté vždy nejlepší čtyřky postoupí do hry o postup a zbylá osmička bude na jaře bojovat o záchranu.

„Je to takový nouzový scénář, který byl zvolen po přihlášení Sokola Staré Buky do okresního přeboru (dobrovolný odchod klubu z I. B třídy – pozn. aut.). Nebyl zájem žádného z prvních čtyřech mužstev OP postoupit po coronavirové pauze místo nich do kraje. Okresní přebor tím narostl na patnáct celků, čímž by se stejně musel losovat dle Bergerových tabulek na šestnáct a v každém kole by na jeden tým zbyl volný los. Každého účastníka by čekalo celkem třicet kol, což by se neobešlo bez většího množství vložených zápasů v týdnu - a to jsme úplně nechtěli,“ prozradil Krkonošskému deníku předseda OFS Trutnov Marek Pilný.

Jak se těší předseda OFS?



„Všichni, co máme blízko k fotbalu, jsme se těšili už na startu minulého ročníku a jak to dopadlo. Teď se snad stejný nebo podobný scénář opakovat nebude a prožijeme kompletní sezonu! Jinak je samozřejmě hlavní, že jsme odstartovali nebo někteří teprve začnou svá první utkání, a že ztrát hráčů a dalších kolem fotbalu bylo a bude co nejméně. Všem přeji rok plný výher, úspěchů a postupů, bohužel plnit se to bude jen některým.“

Marek Pilný

Tomu nezbývalo než doplnit přebor na sudý počet účastníků. „Nejlepší celek okresní soutěže, jímž byl tým Svobody nad Úpou, bude hrát přebor. Jelikož se po dlouhých letech nepřihlásila rezerva Dolní Kalné, máme nyní šestnáct mužstev jak v přeboru, tak v soutěži III. třídy,“ doplnil Pilný s tím, že obě soutěže následně rozdělil do dvou skupin po osmi.

„Na jaře se do jedné skupiny o postup dostanou nejlepší z prvních a čtvrtých míst, do druhé skupiny pak vždy celky z pátého až osmého místa a zde se bude bojovat o záchranu.“

Důležitou informací je, že do jarních skupin půjdou celky s vynulovaným skóre a s bonifikací 3, 2, 1, 0 bodů dle umístění na podzim.

Brzy se rozběhnou také soutěže mládeže a zde má šéf svazu z počtu přihlášek jednoznačně dobrý pocit.

Marek PilnýZdroj: Jan Bartoš„Mládež na okrese začíná poslední týden v srpnu, respektive první v září a můžu říct, že jsem počtem přihlášených nadšený! Jasně, hodně moc záleží na tom, jak se ročníky posouvají a jednou je víc ve starších, méně v mladších a příště naopak. Celkově ale nedošlo k poklesu družstev a dokonce minipřípravka 3+0 se tento rok hraje v rekordních deseti družstvech. Nechci to však brát jako naši zásluhu - hlavní poděkování patří do klubů, hráčům, trenérům, funkcionářům - tam musí být ta vůle a chuť věnovat fotbalu velké penzum práce a času. My jsme jen organizace, která se klubům snaží pomoct a připravit co nejlepší, nejhladší a spravedlivé podmínky,“ pochvaluje si situaci s mládeží na Trutnovsku předseda OFS.

On sám má již ostatně svou zápasovou premiéru v sezoně 2021/2022 za sebou a v prvním kole se dokonce gólem podílel na postupu svého Poříčí přes Radvanice. Mimochodem v sedmačtyřiceti letech se střelecky prosadil po dvouleté odmlce.

„Škoda, že tam nebyla nějaká kamera, byl to můj typický gól – centr zprava, zpracování na prsa a nůžky přes hlavu pod břevno,“ usmívá se Pilný a záhy uvádí vše na pravou míru: „Že to bylo jinak? No máte pravdu. Střela spoluhráče se na malém vápně od mého boku odrazila na druhou stranu. Ale hlavně, že gól platil. Psala se 12. minuta a teď mám zase na dva roky pokoj.“

Tak páni fotbalisti se střeleckými ambicemi, ať se víkendová premiéra i vám povede podobně.

Program úvodního kola (7. - 8. srpna)

Okresní přebor, skupina A – sobota 14.00: Podhůří – Strážné. 17.00: Bílá Třemešná – Mostek, Rudník – Hajnice, Hostinné – Vítězná.

Okresní přebor, skupina B – sobota 14.00: Janské Lázně – Poříčí u Trutnova. 17.00: Mladé Buky – Volanov, Svoboda nad Úpou – Staré Buky, Libeč – Rtyně v Podkrkonoší.

Okresní soutěž, skupina A – sobota 14.00: Rudník B – Libotov. Neděle 14.00: Kuks – Prosečné. 17.00: Kunčice nad Labem – Lánov, Černý Důl – Mostek B.

Okresní soutěž, skupina B – sobota 14.00: Radvanice v Čechách – Lampertice. Neděle 14.00: Horní Maršov – Malé Svatoňovice. 17.00: Bohuslavice nad Úpou – Pilníkov, Bernartice/Žacléř B – Starý Rokytník.