Do dění na okresních fotbalových stadionech bude aktivně zapojen i předseda Okresního fotbalového svazu MAREK PILNÝ, mimochodem rozhodčí, jehož jméno bylo skloňováno o víkendu v souvislosti s utkáním České fotbalové ligy mezi Admirou Praha a rezervou Plzně.

Dnes se hraje druhé kolo Penzion Poříčí Okresního poháru mužů. Plánujete se některého z utkání zúčastnit?

Ano, jako hlavní rozhodčí se zúčastním utkání mezi Lánovem a Mladými Buky.

Favorité z kola ven. V okresním poháru končí Tatran, Vítězná, Strážné či Podhůří

Jeden zápas se v dnešním termínu neodehraje. Můžete sdělit důvod?

Nehraje se utkání Lánov – Hajnice. Domácí po sobotním mistrovském duelu, v němž se jim zranilo několik hráčů, nahlásili, že to z tohoto důvodu nedají na pohárový zápas dohromady a již počítali s kontumací. Nakonec to dopadlo tak, že Hajnice sama navrhla odložení a utkání se odehraje v jiném termínu.

Marek PilnýZdroj: Jan BartošOdehraje se v termínu 7. kola okresního přeboru a podobně jako dnešní utkání Svobody nad Úpou se Rtyní v Podkrkonoší se v obou případech nakonec duely budou hrát v rámci mistrovské soutěže, kdy se výsledek jediného utkání započítá dvakrát. Je to tak?

Je tomu tak. Utkání Svoboda nad Úpou – Rtyně v Podkrkonoší bylo před necelými dvěma týdny odloženo na žádost Rtyně z důvodů oslav 100 let založení fotbalu ve Rtyni. STK výjimečně na takovou dohodu přistoupila, protože souhlasily vždy oba kluby a termíny utkání byly navrhnuty v blízkém termínu.

O víkendu jste rozhodoval utkání ČFL, které zavánělo ukončením z důvodu inzultace. Setkal jste se někdy na této úrovni s podobným jednáním hráče?

Za ta léta jsem ve vyšších soutěžích už zažil několik „divočin“, ale až do takové fáze to dospělo poprvé. Tady tento hráč stihl za pár vteřin několik úletů za sebou…

Jste s odstupem času rád, že jste zápas předčasně neukončil a nechal ve hře po vyloučení hráče Plzně pokračovat?

Snad ani na chvíli jsem neuvažoval o ukončením utkání, ale tím nechci dávat ostatním rozhodčím návod si nechat vše líbit! Záleží na utkání, atmosféře na hřišti, ale i povaze rozhodčího. Utkání mělo kvalitu, spád a tohle byl úlet jedince, který jsem dokázal vstřebat. Fyzicky i psychicky jsem se i po tom incidentu cítil v pohodě a tušil jsem, že zbytek hráčů bude do konce utkání nadále v pohodě, proto jsem nechal zápas dohrát. V tohle mě utvrdilo i chování spoluhráčů provinilce na hřišti, kteří se buď zajímali o můj stav a nebo onoho hráče s výrazy opovržení vyprovodili z hrací plochy. Můj pocit se vyplnil a utkání pokračovalo v intencích slušného a férového boje o body. Díky jim za to!

Fotbalisty z regionu nadchl postup Plzně. Teď jí přejí giganty i schůdné soky

Mimochodem, v úterý si plzeňská Viktoria zajistila postup do hlavní části Ligy mistrů. Co na to říkáte a jaké soupeře byste jí přál do skupiny?

Viktorce jsem samozřejmě přál úspěch a ten přišel. Jsem za ně rád a doufám, že los pošle do Plzně ta nejzvučnější jména!

Středa 18.00: Bílá Třemešná – Kocbeře, Mostek – Žacléř, Volanov – Bohuslavice nad Úpou, Lánov – Mladé Buky, Libotov – Staré Buky, Prosečné – Poříčí u Trutnova, Svoboda nad Úpou – Rtyně v Podkrkonoší (tento duel platí zároveň za dohrávku 2. kola okresního přeboru). Utkání Libeč – Hajnice bylo odloženo na sobotu 17. 9., od 16.30 a bude se konat zároveň i jako duel 7. kola okresního přeboru.