Sportovní dění v regionu nejvyšších českých hor dál ovlivňuje pandemie koronaviru, přesto snižující se počet nakažených osob v republice dává vládě příležitost postupně uvolňovat některá opatření.

Nuda sportovců pomalu končí. Mládež se od pondělí může vrátit k fotbalu. | Foto: Renata Jírová

Poznali to tenisté, poznali to golfisté, poznávají to i představitelé nejrozšířenějšího kolektivního sportu u nás – fotbalisté. A právě další anketa mezi nimi, přesněji mezi funkcionáři podkrkonošských oddílů, nabízí odpovědi na pět otázek týkající se právě rozvolňování dříve nastolených přísných opatření.