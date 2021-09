Bez něho by žádný Sigiteam nebyl. Zakladatelem mužstva, které ve svých řadách má spoustu známých osobnosti nejen z fotbalu, je bývalý český reprezentant, útočník pražské Sparty a člen Klubu kanonýrů HORST SIEGL. Sám sice v sobotu v exhibičním duelu proti místní staré gardě neskóroval, přesto byl ve Vrchlabí hodně vidět.

Nejen, že se proběhl po místním hřišti a ukázal, že to s míčem pořád umí. Stejně tak se hráč, který své milované Spartě v dubnu roku 1993 vystřelil slavnou výhru nad Barcelonou, fotil s fanoušky a rozdával autogramy. Prostě naplno demonstroval význam jeho Sigiteamu, který víkend co víkend objíždí stadionu po celé republice, aby především bavil fanoušky.

Horste, jak si váš tým užil sobotní odpoledne ve Vrchlabí a překáželo hodně plné spokojenosti vydařenější počasí?

Předně bych chtěl za Sigiteam poděkovat za pozváni k takovému jubilejnímu výročí, jakým 100 let kopané rozhodně je. Vše jsme si užili náramně a počasí nakonec také přálo, když přímo na náš zápas nepršelo. Ale to nikdy neovlivníte, možná to jen odlákalo pár diváku, když viděli předpověď počasí. Škoda jen, že předzápas vrchlabského A týmu nedopadl pro domácí oddíl moc dobře.

Horst Siegl (52 let)



S pražskou Spartou jedenáctinásobný mistr České republiky. Byl u toho, když Letenští získali pět titulů v řadě za sebou (1997 - 2001). Ligu si zahrál i na vojně v Chebu, dále působil v Příbrami, Plzni a Mostu. Zahraniční chlebíček ochutnal krátce v německém Kaiserslauternu (1996). V dresu československé a záhy české reprezentace odehrál 23 utkání a nastřílel sedm branek. Proti Maltě v září roku 1994 dosáhl hattricku!

Ve Vrchlabí na fotbalovém stadionu jste nebyl poprvé, že? Co se vám tu nejvíc líbí?

Máte pravdu, na vrchlabském stadionu už jsem byl několikrát a rád se sem vracím, protože tu místní fotbalisté mají fantastické zázemí a vůbec celý super areál. Už jsem tu s vedením klubu konzultoval domluvení nějakého soustředění, aby byl plně využit.

V exhibičním zápase jste vyhráli 7:6. Byl pro vás více nepříjemný soupeř nebo nepřízeň VARu, který vás možná obral o lepší výsledek?

Soupeř byl výborný a důstojný, ale jak už to u podobných exhibicí bývá, nešlo až tak o výsledek, jako spíš o setkání a společné oslavení jubilea. I když na druhou stranu všichni víme, že nikdo nechce prohrávat. Rozhodčí nám opravdu pár pěkných akci zhatil špatným posouzením, ale s tím jsme museli počítat, holt jsme hráli venku (směje se). Navíc to VAR chtěl nechat stále napínavé.

Domácí oddíl si vás pozval u příležitosti výročí 100 let. Co byste mu za celý SIGI team do budoucna popřál?

Za celý Sigiteam přeji dalších mnoho let fungování a možná i lepší soutěž, když tu ve Vrchlabí mají takové pěkné zázemí. A my určitě rádi přijedeme znovu, až se tu bude slavit výročí 110 let. Je dobře, jak ve Vrchlabí funguje nejen klub, ale i celé město. Na závěr musím jednu omluvu. Ta patří panu starostovi, kterého Vašek Koloušek nechtěně trefil balónem. Nejen jemu, ale všem, kdo se v sobotu akce zúčastnili, přeji pěkný zbytek tohoto roku.